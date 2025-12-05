Advertisement
trendingNow13030638
Hindi Newsधर्म

Antim Sanskar Niyam: इन 4 लोगों ने देख ली अंतिम संस्कार की एक झलक, तो बुरे प्रभाव से बचना मुश्किल!

Hindu Rituals After Death: हिंदू धर्म शवदाह या अंतिम संस्कार देखना किन लोगों को मना है, आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें. ताकि किसी भी परेशानी या बुरे प्रभाव से बचा जा सके.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 05, 2025, 08:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Antim Sanskar Niyam
Antim Sanskar Niyam

Last Rites Rules: हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है अंतिम संस्कार, यह संस्कार जीवन के सबसे बड़े सत्य मृत्यु के बारे में बताता है. अंतिम संस्कार में मृतक व्यक्ति का पार्थिव शरीर को यानी शव को आग्नि में विलीन किया जाता है. हालांकि अंतिम संस्कार में कई विधि विधान और नियमों का पालन करना चाहिए नहीं तो इसके बुरे प्रभाव जीवन पर पड़ सकते हैं. आइए इस कड़ी में जानें कि श्मशान घाट जाने और वहां किसी का अंतिम संस्कार होते देखना यानी शवदाह देखना किन 4 लोगों को वर्जित है या मना है. 

मरणाशौच वाला व्यक्ति
हाल ही जिस व्यक्ति के घर में किसी की मृत्यु हुई हो तो उस समय को मरणाशौच का समय कहते हैं. इस समयावधि में उसे किसी और के घर के सदस्य के अंतिम संस्कार में नहीं जाना चाहिए. क्योंकि इसे लेकर मान्यता है कि इससे दोनों मृतक के आत्मा शांत नहीं हो पाती है. मरणाशौच की स्थिति में व्यक्ति किसी धार्मिक अनुष्ठान में भी नहीं जा सकता है.

बीमार या कमजोर व्यक्ति
बीमार और कमजोर व्यक्ति को कभी भी किसी के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होना चाहिए इससे उसके मन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है. उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

छोटे बच्चे
छोटे बच्चों को श्माशान घाट पर लेकर नहीं जाना चाहिए और न तो किसी का अंतिम संस्कार होते दिखाना चाहिए. श्मशान भूमि पर और भी चीताएं जलती है और ऐसी स्थिति में अगर बच्चे को श्मशान घाट लेकर जाएंगे तो उसके मन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है. उनके मन में किसी की मृत्यु का डर डीवन भर बना रह सकता है.

गर्भवती महिला
किसी भी गर्भवती महिला को श्मसान घाट पर जाने से मना किया जाता है. न तो गर्भवती महिला को अंतिम संस्कार देखना चाहिए. ऐसा करने से महिला के बच्चे पर नकारात्मक उर्जा का प्रभाव पड़ सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Astro Tips: नहाने से जुड़े ये टोटके नवग्रह दोष करेंगे दूर, सूर्य से लेकर शनि... सब मजबूत होकर देंगे धन और तरक्की!

और पढ़ें- Bajrang Baan Path: बजरंग बाण का नियमित पाठ भय करता है मुक्त, संकट का नहीं रहता नामोनिशान!

और पढ़ें- Astro Tips: आपके खाने का स्वाद बताएगा कौन सा ग्रह आप पर भारी, जानें कमजोर को बलवान करने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

antim sanskar niyam

Trending news

राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के लिए शाही डिनर, जानें डिनर Menu में क्या है खास
lifestyle
राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के लिए शाही डिनर, जानें डिनर Menu में क्या है खास
पुतिन और PM मोदी के बीच में रखे इस पौधे पर आपकी नजर गई क्या? गुणों की खान है ये पौधा
Heliconia Plant
पुतिन और PM मोदी के बीच में रखे इस पौधे पर आपकी नजर गई क्या? गुणों की खान है ये पौधा
कड़कड़ाती ठंड का बढ़ेगा डबल डोज, यहां जमकर बरसेंगे इंद्रदेव, IMD का बड़ा अलर्ट
Weather
कड़कड़ाती ठंड का बढ़ेगा डबल डोज, यहां जमकर बरसेंगे इंद्रदेव, IMD का बड़ा अलर्ट
पुतिन के स्टेट डिनर में राहुल-खरगे को न्योता नहीं! शामिल होंगे ये कांग्रेसी दिग्गज
Putin India Visit 2025
पुतिन के स्टेट डिनर में राहुल-खरगे को न्योता नहीं! शामिल होंगे ये कांग्रेसी दिग्गज
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
VVIP landing Delhi
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!
Vladimir Putin
तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए
india russia news in hindi
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए
घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
indian railway
घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
Maharashtra news
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
PM Modi
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'