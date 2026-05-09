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Hindi Newsधर्मApara Ekdashi 2026: आने वाली है अपरा एकादशी, न करें ये गलतियां, पानी की तरह बहकर बर्बाद होगा पैसा

Apara Ekdashi 2026: आने वाली है अपरा एकादशी, न करें ये गलतियां, पानी की तरह बहकर बर्बाद होगा पैसा

Ekadashi Kab hai: ज्‍येष्‍ठ मास के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं, जिसे धन-समृद्धि और पुण्‍य पाने के लिए विशेष माना गया है. जानिए इस दिन कौन-सी गलती नहीं करनी चाहिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 09, 2026, 09:27 AM IST
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Apara Ekdashi 2026: आने वाली है अपरा एकादशी, न करें ये गलतियां, पानी की तरह बहकर बर्बाद होगा पैसा

Apra Ekadashi Upay: एकादशी तिथि को बहुत खास माना गया है जिसमें अपरा एकादशी को विशेष दर्जा दिया गया है. अपरा एकादशी व्रत लेकिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है. अपरा से अर्थ है वह तिथि जो अपार पुण्य और लाभ दे. इस साल अपरा एकादशी 13 मई 2026 को है. 

पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि की शुरुआत 12 मई 2026 की रात 09:56 बजे से होगी और 13 मई 2026 को दोपहर 01:29 बजे समापन होगा. लिहाजा उदयातिथि के आधार पर 13 मई को एकादशी व्रत रखा जाएगा. वहीं इसका पारण 14 मई 2026 की सुबह 06:00 से 07:41 के बीच करना उचित होगा. 

एकादशी पर करें तुलसी पूजन 

एकादशी व्रत भगवान विष्‍णु को समर्पित है. इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करने से धन-समृद्धि, सौभाग्‍य बढ़ता है. साथ ही व्यक्ति को प्रेत योनी और अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है. साथ ही इस दिन तुलसी से जुड़ी कुछ बातों का ध्‍यान रखना चाहिए, वरना दरिद्रता घेर लेती है. 

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(यह भी पढ़ें: कब से शुरू होगा चातुर्मास? 4 महीनों में पड़ेंगे साल के कई बड़े व्रत-त्‍योहार, देखें पूरी लिस्‍ट

एकादशी के दिन न करें ये काम 

एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विधान है. ऐसा करने श्रीहरि और लक्ष्‍मी जी की विशेष कृपा प्राप्‍त होती है और धन बढ़ता है. लेकिन तुलसी से जुड़ी कुछ ग‍लतियां करने से घर की बरकत खत्‍म होती है. पैसा बर्बाद होता है. तंगी आती है. जानिए एकादशी के दिन कौन-सी गलतियां न करें. 

- एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना, तुलसी के पौधे को स्‍पर्श करना और तुलसी की पत्तियां तोड़ना वर्जित है. ये काम करने से तुलसी जी का भगवान विष्‍णु के लिए रखा व्रत खंडित हो जाता है. जिससे तुलसी माता और भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं. लिहाजा एकादशी के दिन ये गलतियां न करें. 

- घर में सूखी हुई तुलसी रखना अशुभ फल देता है. लिहाजा एकादशी से पहले ही सूखी हुई तुलसी को ससम्‍मान नदी या जलाशय में प्रवाहित कर दें और घर में नया तुलसी का पौधा लगा लें.

- एकादशी के दिन न तो तामसिक चीजों का सेवन करें और न घर में लाएं. वरना घर की बरकत चली जाएगी. 

(यह भी पढ़ें: शनि जयंती पर तेल चढ़ाते समय न करें ये गलतियां, वरना नहीं मिलेगा शनिदेव का आशीर्वाद, तेल दान का नियम भी जानें

शाम को करें तुलसी पूजा 

विष्‍णु जी और माता लक्ष्‍मी की कृपा पाने के लिए एकादशी की शाम को तुलसी की पूजा करें. इसके लिए दूर से ही तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक रखें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. फिर तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें. इससे घर में समृद्धि, सकारात्‍मक बढ़ती है. सौभाग्‍य बढ़ता है. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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