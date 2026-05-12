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Hindi Newsधर्मअपरा एकादशी व्रत पर इस विधि से करें श्रीहरि की पूजा, जानें शुभ मुहूर्त और पारण का सही समय

अपरा एकादशी व्रत पर इस विधि से करें श्रीहरि की पूजा, जानें शुभ मुहूर्त और पारण का सही समय

Apara ekadashi 2026 Kab Hai: हिंदू धर्म में अपरा एकादशी व्रत का विशेष महत्व है. इस दिन व्रत रखने से बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिलती है और तीर्थ स्नान, दान और यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है. आइए अपरा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 12, 2026, 01:37 PM IST
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Vishnu Ji (AI Photo)
Vishnu Ji (AI Photo)

Apara Ekadashi 2026 Ki Date: हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर श्री विष्णु को समर्पत अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की विधि अनुसार पूजा उपासना की जाती है और व्रत का संकल्प किया जाता है. अपरा एकादशी व्रत को अपरा एकादशी के रूप में भी जाना जाता है. इस साल अपरा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग होने से व्रत और भी शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है. इस मौके पर विष्णु के साथ मां लक्ष्मी जी की पूजा करने से दोनों की कृपा पाई जा सकती है. अपरा एकादशी व्रत के दिन शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के साथ पारण समय आइए जान लें.

अपरा एकादशी 2026 कब है
ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी तिथि  12 मई 2026 को दोपहर 02:52 बजे शुरू होगी और तिथि का समापन 13 मई को दोपहर के 01:29 बजे होगा.उदया तिथि में 13 मई 2026, बुधवार को अपरा एकादशी व्रत रखा जाएगा. 
अपरा एकादशी 2026 का शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:08 बजे से सुबह 04:50 बजे तक.
विजय मुहूर्त- दोपहर 02:33 बजे से दोपहर 03:27 बजे तक.
गोधूलि मुहूर्त- शाम 07:02 बजे से शाम 07:23 बजे तक.
निशिता मुहूर्त- रात 11:56 बजे से 12:38 बजे तक.

अपरा एकादशी 2026 पूजा विधि

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  • अपरा एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि कर लें.

  • श्री विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करते हुए पूजा के लिए बैठें. 

  • सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें.

  • इसके बाद एक चौकी पर विष्णु के साथ मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें.

  • खुद एक कुश या फिर किसी अन्य आसन में बैठें. 

  • विष्णु जी को जल से आचमन करें और पंचामृत, गंगाजल आदि से स्नान कराएं.

  • फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत, वस्त्र आदि श्रीहरि को अर्पित करें.

  • फल, मिठाई, मीठी खीर का भोग चढ़ाएं.

  • घी का दीपक और धूप जलाकर विष्णु मंत्रों का जाप करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें.

  • एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें और आरती कर पूजा को संपन्न करें.

  • भूल चूक के लिए क्षमा मांगे. इस दिन निर्जला या फलाहार व्रत रख सकते हैं.

  • अपरा एकादशी 2026 पारण का समय (Apara Ekadashi 2026 Paran Time)

  • पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाएगा यानी 14 मई 2026 को व्रती अपना व्रत विधि विधान से खोलेंगे. इस दिन पारण का समय सुबह 05:31 बजे से लेकर सुबह 08:14 बजे तक होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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