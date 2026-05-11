झूठ, चुगली और बुराई… सीधे नरक पहुंचाते हैं ये कर्म, बचने के लिए कर लें ये व्रत

एकादशी का व्रत कई तीर्थ यात्रा करने, यज्ञ करने और पापों को धोने के लिए सर्वश्रेष्‍ठ माना गया है. 13 मई 2026 को अपरा एकादशी है, जिसे अचला एकादशी भी कहते हैं. यह व्रत कई ऐसे पापों से मुक्ति दिलाता है, जो हम जाने-अनजाने में रोज करते हैं जैसे- झूठ बोलना, दूसरों की बुराई करना, छल-कपट आदि.

एकादशी तिथि 12 मई की करीब दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी कि 13 मई को डेढ़ बजे समाप्‍त होगी. लिहाजा उदयातिथि के आधार पर 13 मई को व्रत रखा जाएगा और 14 मई की सुबह सूर्योदय से लेकर 08:14 बजे तक पारण समय रहेगा.

(यह भी पढ़ें: मंगल का महागोचर ! आज से 45 दिन तक मौज करेंगे मेष समेत 5 राशि वाले लोग, करियर-लव में मिलेगी बड़ी कामयाबी)

Add Zee News as a Preferred Source

अपरा एकादशी व्रत का महत्‍व

ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि अपरा एकादशी व्रत को बेहद पुण्‍यदायी व्रत माना गया है. धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार यह व्रत कई पापों का नाश करने वाला है. जीवन से नकारात्‍मकता को दूर करता है और सुख-समृद्धि देता है.

- अपरा एकादशी व्रत ब्रह्महत्या जैसे घोर पापों से मुक्ति दिला सकता है.

- इसके अलावा यह व्रत करने से झूठ बोलना, निंदा और छल-कपट जैसे महापापों से भी मुक्ति मिलती है.

- एकादशी व्रत आर्थिक तंगी दूर करता है, सुख-समृद्धि देता है. सौभाग्‍य बढ़ाता है.

- सफलता में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और तरक्‍की होती है.

- अपरा एकादशी व्रत करने से जो फल मिलता है वो 3 पुष्कर में स्नान करने या गंगा स्‍नान करके पितरों को तर्पण करने के बराबर है. यानी कि आपके साथ-साथ आपके पितरों को भी तार देता है.

- एकादशी व्रत मोक्ष दिलाता है, पूर्वजों की आत्‍मा को शांति देता है, उन्‍हें प्रेत योनि से मुक्ति दिलाता है.

(यह भी पढ़ें: बॉस मटेरियल होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, छोटा सा मौका मिलते ही मार देते हैं चौका)

कैसे रखें अपरा एकादशी व्रत?

एकादशी व्रत भले ही एक दिन का होता है लेकिन इसे रखने के लिए 3 दिन नियमों का पालन करना होता है. दशमी तिथि से ही तामसिक चीजों और विचारों से दूरी बना लें. एकादशी की सुबह स्‍नान करके भगवान विष्‍णु का स्‍मरण करते हुए व्रत का संकल्‍प लें. पूरे दिन व्रत रखें, नमक का सेवन न करें. विधि-विधान से भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी की पूजा करें. तुलसी की भी पूजा करें. अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रसाद खाकर व्रत का पारण करें. इस पूरे दिन भी तामसिक चीजों का सेवन न करें.

(यह भी पढ़ें: शनि जयंती पर दुर्लभ ग्रह योग, चमकेगी 5 राशि वालों की किस्‍मत, हाथ लगाने से मिट्टी बनेगी सोना)

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)