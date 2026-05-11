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Hindi Newsधर्मझूठ, चुगली और बुराई… सीधे नरक पहुंचाते हैं ये कर्म, बचने के लिए कर लें ये व्रत

झूठ, चुगली और बुराई… सीधे नरक पहुंचाते हैं ये कर्म, बचने के लिए कर लें ये व्रत

मई में एकादशी कब है: झूठ बोलना, दूसरों की बुराई करना ये पाप हम में से सभी लगभग रोज करते हैं. जबकि इन्‍हें धर्म-शास्‍त्रों में महापाप कहा गया है, जो नरक जाने का कारण बनते हैं. मई में पड़ रहा अपरा एकादशी व्रत आपके इन पापों को धो सकता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 11, 2026, 08:02 AM IST
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झूठ, चुगली और बुराई… सीधे नरक पहुंचाते हैं ये कर्म, बचने के लिए कर लें ये व्रत

एकादशी का व्रत कई तीर्थ यात्रा करने, यज्ञ करने और पापों को धोने के लिए सर्वश्रेष्‍ठ माना गया है. 13 मई 2026 को अपरा एकादशी है, जिसे अचला एकादशी भी कहते हैं. यह व्रत कई ऐसे पापों से मुक्ति दिलाता है, जो हम जाने-अनजाने में रोज करते हैं जैसे- झूठ बोलना, दूसरों की बुराई करना, छल-कपट आदि. 

एकादशी तिथि 12 मई की करीब दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी कि 13 मई को डेढ़ बजे समाप्‍त होगी. लिहाजा उदयातिथि के आधार पर 13 मई को व्रत रखा जाएगा और 14 मई की सुबह सूर्योदय से लेकर 08:14 बजे तक पारण समय रहेगा. 

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अपरा एकादशी व्रत का महत्‍व 

ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि अपरा एकादशी व्रत को बेहद पुण्‍यदायी व्रत माना गया है. धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार यह व्रत कई पापों का नाश करने वाला है. जीवन से नकारात्‍मकता को दूर करता है और सुख-समृद्धि देता है. 

- अपरा एकादशी व्रत ब्रह्महत्या जैसे घोर पापों से मुक्ति दिला सकता है. 
- इसके अलावा यह व्रत करने से झूठ बोलना, निंदा और छल-कपट जैसे महापापों से भी मुक्ति मिलती है.
- एकादशी व्रत आर्थिक तंगी दूर करता है, सुख-समृद्धि देता है. सौभाग्‍य बढ़ाता है. 
- सफलता में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और तरक्‍की होती है. 
- अपरा एकादशी व्रत करने से जो फल मिलता है वो 3 पुष्कर में स्नान करने या गंगा स्‍नान करके पितरों को तर्पण करने के बराबर है. यानी कि आपके साथ-साथ आपके पितरों को भी तार देता है. 
- एकादशी व्रत मोक्ष दिलाता है, पूर्वजों की आत्‍मा को शांति देता है, उन्‍हें प्रेत योनि से मुक्ति दिलाता है. 

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कैसे रखें अपरा एकादशी व्रत? 

एकादशी व्रत भले ही एक दिन का होता है लेकिन इसे रखने के लिए 3 दिन नियमों का पालन करना होता है. दशमी तिथि से ही तामसिक चीजों और विचारों से दूरी बना लें. एकादशी की सुबह स्‍नान करके भगवान विष्‍णु का स्‍मरण करते हुए व्रत का संकल्‍प लें. पूरे दिन व्रत रखें, नमक का सेवन न करें. विधि-विधान से भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी की पूजा करें. तुलसी की भी पूजा करें. अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रसाद खाकर व्रत का पारण करें. इस पूरे दिन भी तामसिक चीजों का सेवन न करें. 

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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