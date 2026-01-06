Vastu Tips: अपराजिता का पौधा लगाते ही घर में बरसेंगा धन समृद्धि, सुख शांति और वास्तु के लिए यह अति चमत्कारी!

Aparajita Plant Jyotish Upay: सनातन परंपरा में पेड़ पौधे की पूजा करने और देवी देवताओं के प्रिय फूलों के बारे में बहुत चर्चा की जाती है. पौधे या फूल घर में केवल सजावट के लिए नहीं होते हैं बल्कि इससे घर के वास्तु पर भी प्रभाव पड़ता है. इसी तरह इस कड़ी में जानेंगे कि अपराजिता के पौधे से घर का वास्तु कैसे प्रभावित होता है और इस अपराजिता के फूल का ज्योतिषीय या धार्मिक महत्व है.

अपराजिता का फूल क्यों माना जाता है शुभ

अपराजिता के फूल बहुत चमत्कारी होते हैं और आकर्षक नीली आभा से हर ओर सकारात्मकता का संचार करते हैं. वैसे ये फूल कई और रंगों में मौजूद होते हैं. हिंदू मान्यता है कि भगवान विष्णु और शनिदेव को अपराजिता के फूल अति प्रिय हैं. अपराजिता के फूल से लेकर इसके पौधे को ज्योतिषीय से लेकर वास्तु उपायों के लिए उपयोग में लाया जाता है.

अपराजिता के पौधे का ज्योतिषीय महत्व क्या है?

ज्योतिष के अनुसार, अपराजिता का पौधा जिस घर में लगाया जाता है वहा पर विष्णु जी और मां लक्ष्मी का वास होता है. इसके साथ ही घर पर शनिदेव की क्रूर दृष्टि नहीं पड़ती है. आर्थिक परेशानियां खत्म होने लगती है और करियर के लिए की गई मेहनत सफल होती है.

अपराजिता के पौधे का धार्मिक महत्व क्या है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अति पवित्रों फूलों में से एक अपराजिता के फूल को हर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को अर्पित करने से और हर शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी को अर्पित करने से भाग्य बतेज होता है और धन की दिक्कत दूर होती है.

अपराजिता के पौधे से जुड़े वास्तु टिप्स क्या हैं?

वास्तु शास्त्र में अपराजिता का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला पौधा है. विशेषज्ञों की मानें तो घर की पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में इस पौधे को लगाना चाहिए. इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और घर में शांति का माहौल बना रहेगा.

अपराजिता के पौधे के लिए सही दिशा क्या है?

वास्तु के अनुसार, घर के ईशान कोण में यानी उत्तर-पूर्व दिशा में अगर अपराजिता का पौधा लगाएं तो इसके लाभ तुरंत दिखने लगेंगे. सुख, शांति और समृद्धि का पूरे घर में संचार होगा. यह दिशा अति शुभ मानी जाती है और देवी-देवताओं की दिशा कही जाती है.

