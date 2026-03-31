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Hindi Newsधर्मअप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि और मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?

अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि और मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?

क्या अप्रैल के महीने में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा? अंगारक योग से दुनिया क्यों सहमी हुई है? मंगल और शनि के चलते कौन सा योग बन रहा है? ज्योतिषियों ने 2 अप्रैल से युद्ध बढ़ने की आशंका जाहिर की है. इसके अलावा 18-19, 20 और 21 अप्रैल को लेकर महाविनाश की चेतावनी दी जा रही है.  

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 31, 2026, 01:38 PM IST
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अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि और मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?

एक तरफ अमेरिका और इजरायल की परमाणु क्षमता है, तो दूसरी तरफ ईरान की परमाणु प्रतिज्ञा. कूटनीतिक हलचल के बीच एक खौफनाक संयोग भी लोगों को डरा रहा है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है. क्या 1917 और 1939 का इतिहास 2026 में भी दोहराया जाएगा? क्या अप्रैल का महीना महाविनाश लेकर आएगा? Zee न्यूज ने डिफेंस एक्सपर्ट और ज्योतिषाचार्यों से इस पर बात की, तो गणना चौंकाने वाली मिली. 

सवाल यह है कि क्या अप्रैल महाविनाश का महीना है? क्या मंगल की क्रूर दृष्टि युद्ध की आग में घी का काम करेगी? एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऐसा ही रहा तो अमेरिका और ईरान के बीच लड़ा गया युद्ध ट्रेलर साबित होगा. ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि अप्रैल के महीने में बन रहे खतरनाक योग महाविनाश की ओर इशारा कर रहे हैं. 

मंगल और शनि में 'क्रूर दृष्टि'

1. इसी महीने में मंगल का 'अग्नि तत्व' में प्रवेश है और जब-जब मंगल का गोचर मेष राशि में होता है, वह शनि पर क्रूर दृष्टि डालता है जिससे द्वंद्व योग बनता है. 

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क्या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा?

2. हां, शनि और राहु की विनाशकारी युति भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की ओर इशारा कर रही है. 

3. इसके अलावा, सूर्य का मेष राशि में सीधा प्रवेश बड़े देशों के बीच सत्ता संघर्ष के लिए सीधे टकराव का योग बना रहा है. 

ऐसा ही योग 1917 और 1939 में बना था, तब हुआ था विश्व युद्ध. आज के समय में वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है. एक तरफ इजरायल और अमेरिका की पावर है तो दूसरी तरफ परमाणु दहलीज पर खड़ा ईरान और उसके मददगार. ज्योतिषियों की मानें तो अप्रैल में ग्रहों की स्थिति वैसी ही बन रही है, जैसी दूसरे विश्व युद्ध के समय थी. शनि और मंगल का आमना सामना बड़े रक्तपात के संकेत दे रहा है. 

ज्योतिषाचार्य नीति शर्मा की गणना, समंदर में जंग बढ़ेगी

ज्योतिषाचार्य नीति शर्मा ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब-जब शनि, राहु, मंगल और केतु ये अशुभ और पाप ग्रह की श्रेणी में माने जाते हैं. जब भी युति बनती है तो विनाशकारी घटनाएं होती हैं. इस समय शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं. मीन व्यय और नुकसान की राशि है. इस समय मंगल और राहु की युति थी, जो विस्फोट का कारक था. जब अग्निकारक ग्रह मंगल जल के साथ मिलेगा तो एंटी-एनर्जी कोलाइड करेगी. ऐसे में गणना कहती है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आंदोलन मतलब लड़ाई एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाएंगी.

ज्योतिषी ने बड़े धमाके की तारीख भी दे दी!

हां, नीति शर्मा ने तारीख भी दे दी है. उन्होंने Zee न्यूज से कहा है कि शनि और मंगल की युति और उसी के नक्षत्र में... 17, 18 और 19 अप्रैल की तारीखों में ग्रह युद्ध की स्थिति बन रही है. इस दौरान कोई बड़ा धमाका हो सकता है. 

सूर्य अग्न, मंगल बारूद... तीन ग्रह कराएंगे महाविनाश?

ज्योतिषाचार्य एमएम ठाकुर ने कहा कि शनि, सूर्य और मंगल ये तीनों विस्फोटक ग्रह हैं. सूर्य है अग्नि, मंगल है बारूद, माचिस की तीली... शनि लोहा. यही तीन ग्रह हैं जो विश्व युद्ध, 1962 और सभी लड़ाइयों में इन्हीं की भूमिका रही है. ठाकुर ने कहा कि शनि का गोचर उत्तरा भद्रपद नक्षत्र से हो रहा है... वहीं पर मीन राशि समुद्र का कारक है इसलिए समुद्र में हलचल होगी. यही वजह है कि होर्मुज जंग का केंद्र बना हुआ है. 2 अप्रैल को मंगल भी आ जाएंगे. 17 से 20 अप्रैल को मंगल और शनि की युति है. सूर्य भी रहेंगे. 2 अप्रैल से तनाव बढ़ेगा और 20-22 अप्रैल तक युद्ध की तीव्रता काफी बढ़ जाएगी. 

पूर्व राजनयिक बोले, युद्ध बढ़ेगा...

मौजूदा संकट पर पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी ने कहा है कि अगर अमेरिका यह निर्णय करता है कि परमाणु हमला किया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि इधर से उधर से हमले होंगे. 1 या 2 परमाणु हमले बहुत होते हैं. 1945 में जापान के बाद कहीं परमाणु बम नहीं गिराया गया है. ये युद्ध आगे और बढ़ेगा. इसकी तीव्रता बढ़ेगी क्योंकि ट्रंप अपनी बेवकूफियों के बावजूद अमेरिका को एक महीने युद्ध में खींच लाए हैं. अमेरिका के बम और मिसाइलें कम हो रही हैं. 650 थाड मिसाइल लॉकहीट मार्टिन बनाती है, आधे खत्म हो चुके हैं. ईरान हारेगा लेकिन वह हारते-हारते वह ऐसा जख्म दे जाएगा कि अमेरिकी सुप्रीमेसी नहीं रह जाएगी. 

इजरायल को पता है, आगे अमेरिका साथ नहीं आएगा

फॉरेन एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेवा ने कहा कि काफी हद तक समंदर और कोस्टल इलाके में लड़ाई दिखेगी. अमेरिका अब कह रहा है कि मेरा काम हो गया लेकिन इजरायल रुकना नहीं चाहता. इजरायल और नेतन्याहू के पास अपनी जिंदगी का यही मौका मिला है कि ईरान को लंबे समय के लिए कमजोर कर दो. अमेरिका में इजरायल के लिए सपोर्ट कम होता जा रहा है लेकिन नेतन्याहू का रवैया सबको पसंद नहीं है. आगे अमेरिका साथ आएगा इसके चांस कम हैं, ये बात नेतन्याहू को समझ में आ गई है.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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