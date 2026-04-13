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Hindi Newsधर्मApril Pradosh Vrat: अप्रैल के पहले प्रदोष व्रत पर खरमास समाप्ति का खास संयोग, भूलकर भी न करें ये गलतियां

April Pradosh Vrat: अप्रैल के पहले प्रदोष व्रत पर खरमास समाप्ति का खास संयोग, भूलकर भी न करें ये गलतियां

Pradosh Vrat kab hai: अप्रैल महीने के पहले प्रदोष व्रत पर खरमास समाप्ति का संयोग बन रहा है. इस दिन की गई शिव पूजा का पूरा फल मिले, इसके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त जान लें. साथ ही ये गलतियां करने से बचें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 13, 2026, 02:22 PM IST
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अप्रैल का पहला प्रदोष व्रत और उसका पूजा मुहूर्त.
अप्रैल का पहला प्रदोष व्रत और उसका पूजा मुहूर्त.

Pradosh Vrat 2026 April: अप्रैल का पहला प्रदोष व्रत बहुत खास है, क्‍योंकि इसी दिन खरमास समाप्‍त हो रहा है. जिससे शुभ कार्यों पर एक महीने से लगा ब्रेक हट जाएगा. ऐसे शुभ योग में भगवान शिव की पूजा करने से कई गुना फल मिलने की मान्यता है. साथ ही इस दिन प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त में पूजा करें और शास्‍त्रों में वर्जित बताई गई ग‍लतियां करने से बचें. 

अप्रैल 2026 में प्रदोष व्रत कब है? (Pradosh Vrat Date)  

पंचांग के अनुसार, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 व 15 अप्रैल 2025 की मध्यरात्रि 12 बजकर 12 मिनट से प्रारंभ होगी औश्र 15 अप्रैल की रात 10 बजकर 31 मिनट पर समाप्‍त होगी. चूंकि प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में करने का महत्‍व है, जो कि 15 अप्रैल की शाम को रहेगा, लिहाज अप्रैल का पहला प्रदोष व्रत 15 अप्रैल 2026, बुधवार के दिन रखा जाएगा. 

(यह भी पढ़ें: 5 महीने तक राज करेंगी ये 4 राशियां, कर्क राशि में आकर बृहस्पति पलटेंगे किस्मत)

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खरमास समाप्ति का योग (Kharmaas End Date) 

जब सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष में प्रवेश करते हैं तो खरमास समाप्‍त हो जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार 14 अप्रैल 2026 की सुबह 09:38 बजे सूर्य का मेष में गोचर हो जाएगा, लेकिन शुभ कार्य 15 अप्रैल से प्रारंभ होगा. इसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा. 

प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त (Pradosh Kaal Time)

15 अप्रैल को प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम को 6 बजकर 56 मिनट से रात 9 बजकर 13 मिनट तक रहेगा. इस समय में विधि-विधान से शिव पूजा करें. ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं. जीवन में धन-समृद्धि बढ़ती है, वैवाहिक सुख मिलता है. 

(यह भी पढ़ें: मेष संक्रांति को क्यों कहते हैं सतुआ संक्रांति? जानें वजह और करियर में तेजी से सफलता पाने के खास उपाय)

प्रदोष व्रत के दिन न करें ये गलतियां 

- प्रदोष व्रत के दिन नॉनवेज, शराब, सिगरेट या किसी भी तरह की तामसिक चीजों का सेवन न करें. न ही घर में ये चीजें लाएं. 
- प्रदोष व्रत के पवित्र दिन झूठ न बोलें, किसी से झगड़ा न करें और न गुस्‍सा करें. 
- शिव पूजा में टूटे हुए चावल चढ़ाने की गलती न करें. हमेशा साबुत चावल ही शिवलिंग पर चढ़ाएं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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