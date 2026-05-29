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Hindi Newsधर्मAaj Ka Aquarius Rashifal: कुंभ राशि वालों के मन का बोझ होगा हल्का, आर्थिक योजनाएं होंगी सफल! पढ़ें कुंभ राशिफल

Aaj Ka Aquarius Rashifal: कुंभ राशि वालों के मन का बोझ होगा हल्का, आर्थिक योजनाएं होंगी सफल! पढ़ें कुंभ राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 29 May 2026 Aquarius: स्वतंत्र विचारों वाले कुंभ राशि के जातकों के लिए 29 मई 2026 का दिन क्या कहता है, कौन से उपाय कर दिन को और शुभ फलदायी बनाया जा सकता है? आइए इस बारे में विस्तार से कुंभ राशि के दैनिक राशिफल से जानें.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 29, 2026, 04:50 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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Aaj ka Kumbh Rashifal 29 May 2026: आज भी चंद्रमा का संचरण तुला राशि में हो रहा है जिससे कुंभ राशि के जातकों को शुभ-अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं. जातकों की लोकप्रियता और सामाजिक स्तर में बढ़ोतरी होगी. संतान संबंधी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कुंभ राशि के दैनिक राशिफल के इस लेख में आइए जानें कुंभ राशि वालों के लिए क्या जानकारी मिल रही है.

कुंभ राशि:
कुंभ राशि के लोग दूरदर्शी, परोपकारी, स्वतंत्र विचारों वाले और गहरी बौद्धिक क्षमता के धनी माने जाते हैं. आज सामाजिक और परोपकार के कामों में आपका विशेष योगदान रहेगा, जिससे आपकी लोकप्रियता और सामाजिक दायरा बढ़ेगा. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी राहत देगी.

सकारात्मक बातें: 
सामाजिक, धार्मिक या चैरिटी से जुड़े कामों में आज आपका विशेष योगदान और सक्रियता रहेगी, जिससे समाज में आपका मान-सम्मान और आपकी लोकप्रियता काफी बढ़ेगी. अपनी संतान या बच्चों के करियर और शिक्षा से जुड़ी कोई बहुत ही अच्छी और सुखद खबर मिलने से मन का बड़ा बोझ हल्का होगा और राहत मिलेगी. इसके साथ ही, आपकी बनाई गई पुरानी आर्थिक योजनाएं भी आज बहुत ही आसानी से और बिना किसी बाधा के सफल हो जाएंगी, जिससे धन लाभ होगा.

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नकारात्मक बातें:
आज घर-परिवार के सदस्यों के बीच किसी घरेलू मुद्दे को लेकर कुछ मनमुटाव या वैचारिक मतभेद की स्थिति अचानक पैदा हो सकती है. ऐसे समय में आपका बीच-बचाव करना और निष्पक्ष होकर बात रखना ही किसी सही समाधान तक पहुंचा सकता है. इस समय आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक-ठाक यानी सामान्य रहेगी, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें. इस समय को बहुत ही शांति और धैर्य से बिताएं.

करियर:
व्यापार या बिजनेस के मोर्चे पर आज कुछ अप्रत्याशित परेशानियां, रुकावटें और कानूनी मुश्किलें सामने आ सकती हैं. यह समय पैनिक होने का नहीं है, बल्कि ठंडे दिमाग से अपने काम करने के तरीके और अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी से जुड़े पहलुओं पर और ज्यादा गहराई से सोचने-विचारने का है. यदि आप प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री का काम करते हैं, तो आज उससे जुड़ी कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होने की बात आगे बढ़ सकती है.

रिलेशनशिप:
तमाम व्यस्तताओं के बावजूद घर-परिवार में खुशियों और आपसी प्रेम का माहौल बना रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल देगा. आज अचानक ही किसी विपरीत लिंगी के पुराने मित्र या कॉलेज के दोस्त से मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और आपका मन बहुत खुश हो जाएगा.

स्वास्थ्य: 
स्वास्थ्य के लिहाज से आपका दिन कुल मिलाकर ठीक-ठाक रहेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है. लेकिन बदलते मौसम और मौजूदा वातावरणीय कारकों के कारण सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल न बरतें. सुरक्षा और हाइजीन से जुड़े सभी बुनियादी नियमों का पूरी तरह पालन करें, ताकि स्वस्थ बने रहें.

सावधानियां:
सामाजिक व्यस्तता के कारण अपने परिवार और बच्चों की जरूरतों को नजरअंदाज न करें, संतुलन बनाकर रखें.
व्यापार में आ रही शुरुआती अड़चनों से घबराकर अपने चालू प्रोजेक्ट को बीच में बंद करने का विचार न बनाएं.
बदलते मौसम के कारण होने वाले इंफेक्शन से बचने के लिए सुरक्षा नियमों और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें.

उपाय:
किसी कुष्ठ रोगी या असहाय व्यक्ति को भोजन कराएं और काले तिल का दान करें.

शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 1

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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