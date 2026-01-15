Advertisement
trendingNow13075801
Hindi Newsधर्म2027 में बनने जा रहा अनोखा संयोग, हरिद्वार और नासिक में लगेंगे दो-दो कुंभ! क्या ग्रहों ने बदल दी है सदियों पुरानी गणना?

2027 में बनने जा रहा अनोखा संयोग, हरिद्वार और नासिक में लगेंगे दो-दो कुंभ! क्या ग्रहों ने बदल दी है सदियों पुरानी गणना?

Kumbh News in Hindi: क्या 2027 में अनोखा संयोग बनने जा रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हरिद्वार और नासिक, दोनों जगह अगले साल कुंभ लगने जा रहे हैं. इसका मतलब क्या ये माना जाए कि क्या ग्रहों ने  सदियों पुरानी गणना बदल दी है?

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2027 में बनने जा रहा अनोखा संयोग, हरिद्वार और नासिक में लगेंगे दो-दो कुंभ! क्या ग्रहों ने बदल दी है सदियों पुरानी गणना?

How many Kumbhs will be held in the year 2027: पिछले साल हुए पूर्ण महाकुंभ में दुनिया के कोने कोने से लोग आए और संगम में आस्था की डुबकी लगा कर गए. अगर परंपरा देखें, तो एक कुंभ के समापन से पहले ही अगले कुंभ आयोजन का ऐलान हो जाता है. ऐसा इसलिए, क्योंकि ये पूरी तरह खास ग्रहों की खगोलीय स्थिति पर आधारित होता है. जैसे अब एक साल बाद नासिक में कुंभ की तिथि पहले से ही घोषित है. लेकिन 2027 में ये अकेला कुंभ नहीं होगा, बल्कि इसी साल, 2027 में एक कुंभ हरिद्वार में भी लगेगा. यानी एक साल में कुंभ के दो-दो महाआयोजन होंगे. ग्रहों के महायग के मायने क्या हैं और इसकी तैयारी अभी से कैसे हो रही है.

एक साल में दो कुंभ कैसे होने जा रहे?

ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक हरिद्वार में अर्धकुंभ का योग जनवरी 2027 में बन रहा है. जबकि नासिक में कुंभ योग 17 जुलाई से 17 अगस्त 2017 तक. इन दोनों तिथियों के बीच 6 महीने का समय है. दिलचस्प बात ये है कि दोनों कुंभ अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से एक ही साल में पड़ रहे हैं. लेकिन हमारे हिंदू पंचांग में दोनों महाकुभ का साल अलग है. हिंदू कैलेंडर में नया साल मार्च से शुरू होता है. इसलिए हरिद्वार का कुंभ नासिक से एक साल पहले हुआ. ये पूरी की पूरी वैदिक गणना पर आधारित है. 

Add Zee News as a Preferred Source

जनवरी 2027 में हरिद्वार में कुंभ, जुलाई 2027 में नासिक में कुंभ

पहली नजर में ये दोनों तिथियां चौंकाती हैं, कि आखिर, ये कैसी कुंभ गणना है, जो एक ही साल में दो दो कुंभ का योग बना रही हैं. क्या पहले भी ऐसा हुआ है, या एक साल में दो दो कुंभ का योग पहली बार बन रहा है? इसी सवाल को समझाने के लिए हमने ये स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है. 

एक साल में 2-2 कुंभ, क्या ये अभूतपूर्व है?

 ज्योतिषाचार्य शास्त्री कौशलेन्द्र दास ने बताया कि नासिक में इस बार पूर्ण कुंभ लगने जा रहा है. जबकि हरिद्वार में अर्धकुंभ लगेगा. उन्होंने बताया कि कुंभ मूलतः 4 तरह के होते हैं. ये कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ और पूर्ण महाकुंभ. कुंभ 3 साल पर होता है, जबकि अर्धकुंभ 6 साल पर. इसी तरह महाकुंभ 12 साल पर होता है और हर 12 महाकुंभ के बाद एक पूर्ण महाकुंभ होता है.

प्रयागराज में जो संपन्न हुआ, उसे पूर्ण महाकुंभ कहा गया था. यहां एक दिलचस्प बात ये है कि महाकुंभ और पूर्ण महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही होता है. हरिद्वार और नासिक में कुंभ और अर्धकुंभ ही होता है. ये पूरी तरह खगोलीय गणना पर आधारित होता है.

महाराष्ट्र सरकार ने बनाया कुंभ मंत्री

ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि कुंभ का अमृत चार जगहों पर गिरा था. उस वक्त चार अलग राशियां  में होता है. इसलिए हर यह तीन- तीन वर्ष पर कुंभ आयोजित किया जाता है. इसी कुंभ गणना के हिसाब में नासिक में कुंभ की तैयारियां शुरू कर दी गई है. महाराष्ट्र सरकार में अभी से गिरीश महाजन को कुंभ मंत्री बना दिया है, जिन्होंने प्रयागराज के आयोजन का पूरा अध्ययन किया. यूपी सरकार के कुंभ प्रभारियों के साथ मिलकर नासिक कुंभ के आयोजन का खाका तैयार किया.

वे बताते हैं कि नासिक में तैयारियां अलग लेवल की होती है. इसकी वजह ये है कि गोदावरी का कुंभ तट प्रयागराज के मुकाबले छोटा है. जिस तरह प्रयागराज में अनुमान से डेढ़ गुने श्रद्धालु पहुंचे, अगर नासिक में ऐसा ही अनुपात रहा तो हालात बिगड़ सकते हैं. ये इसलिए भी चुनौती पूर्ण है, क्योंकि नासिक में कुंभ जुलाई-अगस्त यानी बरसात के महीने में होता है. नासिक का ग्रहयोग ही कुछ ऐसा होता है.

हरिद्वार में शुरू हुई अर्ध कुंभ की तैयारियां

नासिक की तरह हरिद्वार में भी अधिकारी स्तर पर अर्ध कुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी है. इसकी भी प्रेरणा प्रयागराज का महाकुंभ ही है. उत्तराखंड सरकार की योजना है कि हरिद्वार में भले ये अर्धकुंभ है, लेकिन इसे पूर्ण कुंभ की तरह आयोजित किया जाएगा .

दरअसल अर्ध कुंभ का कॉन्सेप्ट सबसे नया है. धार्मिक विचारों के आदान प्रदान के लिए इसे साम्राट हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में शुरु किया था. ये वृहस्पति की 12 वर्ष के परिक्रमा चक्र के ठीक बीच की तिथि को होता है.

सबके लिए चलायमान है सृष्टि

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा. 
यः स्मरेत पुण्डरीकांक्ष से बाह्याभ्यंतरः शुचि.

जैसे स्वास्थ्य विज्ञान कहता है, तन शुद्धि के लिए स्नान जरूरी है, वैसे ही सनातन धर्म का ये पौराणिक श्लोक बताता है, तन-मन की शुद्धि के लिए स्नान के साथ अपने ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण जरूरी है. ईश्वर यानी ओम. ओम यानी ब्रह्मांड का स्वरूप और ध्वनि. ये हमारी वैदिक मान्यता है. अगर आप इस सृष्टि के प्रति समर्पित हैं, तो आप चाहे पवित्र हों या अपवित्र, ये सृष्टि आपके लिए चलायमान है.

विज्ञान कहता है हमारी धरती ब्रह्मांड में ग्रहों की एक वैज्ञानिक व्यवस्था का हिस्सा है. इस नाते ये सूर्य से जुड़ी हुई है और अपना संतुलन सौरमंडल के दूसरे ग्रहों के साथ बनाकर रखती है. धरती को मिलने वाला सूर्य का प्रकाश और बृहस्पति जैसे ग्रह का सुरक्षा कवच इसी संतुलन का हिस्सा है. यही बात हमारे वैदिक श्लोक बताते हैं.

प्रत्येक 12 साल बाद लगता है महाकुंभ

मेषराशिगते जीवे मकरे चन्द्रभास्करौ.
अमावस्या तदा योगः कुंभख्यस्तीर्थ नायके

ये श्लोक बताता है प्रयागराज में हर 12 साल पर महाकुंभ का संयोग तब बनता है, जब अमावस्या की तिथि पर जब बृहस्पति मेश राशि में और चंद्रमा र सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं.

वैज्ञानिक शोधों के मुताबिक सौरमंडल में सबसे शक्तिशाली सूर्य और सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का आकर्षण संगम तट पर वैसे ही पड़ता है, जैसे समुद्र का जल चंद्रमा की बदलती स्थिति वजह से उद्धेलित होता है. हमारी वैदिक गणना बताती है, पानी हमारे मन का प्रतीक है. ये भी इसी वजह से ग्रहों की खास स्थिति में रुपांतरित होता है. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Kumbh News in Hindi

Trending news

अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
Asaduddin Owaisi news
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
BMC Exit Poll
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
West Bengal
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
Army Day
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
BMC Election 2026
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा
Republic Day 2026
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा