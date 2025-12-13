Advertisement
Hindi Newsधर्मएक ऐसा मंदिर जहां भगवान के शस्त्र की होती है पूजा, दर्शन करते ही नकारात्मक शक्तियों से मिलती मुक्ति!

एक ऐसा मंदिर जहां भगवान के शस्त्र की होती है पूजा, दर्शन करते ही नकारात्मक शक्तियों से मिलती मुक्ति!

Arulmigu Chakrapani Swami Temple: भगवान विष्णु के कई मंदिर देश में हैं जहां भक्त पूजा दर्शन करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान के साथ ही उनके शस्त्र की भी पूजा की जाती है. आइए भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 13, 2025, 07:32 AM IST
Chakrapani Swami Temple history
Chakrapani Swami Temple history

 

Arulmigu Chakrapani Swami Temple: भारत देश में एक से एक अद्भुत मंदिर हैं जिनकी कलाकृति और विशेषताएं दर्शन करने वालों को आश्चर्यचकित कर देते हैं. मंदिर शब्द सुनते ही दिमाग में किसी न किसी भगवान की प्रतिमा आ ही जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी मंदिर है इस देश में जहां पर भगवान के शस्त्र की पूजा की जाती है. अपने तरह का एकमात्र मंदिर तमिलनाडु में स्थित है जो वैसे तो भगवान विष्णु को समर्पित है लेकिन यहां पर भगवान की पूजा तो होती है इसके साथ ही भगवान के प्रसिद्ध शस्त्र सुदर्शन चक्र की पूजा की जाती है. यह मंदिर है चक्रपाणी स्वामी मंदिर. 

ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है
चक्रपाणी स्वामी मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां पर दर्शन करने भर से व्यक्ति के जीवन से सभी  नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है. इसके साथ ही मंदिर में दर्शन करने वाले भक्त की कुंडली से ग्रहों का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है. इस मंदिर को धर्म और पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने वाला माना गया है. आइए जानते हैं चक्रपाणी स्वामी मंदिर से जुड़ी विशेष बातें जानें.

धर्म और न्याय के प्रतीक सुदर्शन चक्र की होती है उपासना
देश के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु राज्य के कुंभकोणम में कावेरी नदी के तट पर स्थित चक्रपाणी स्वामी मंदिर अपने आप में एक अनोखा मंदिर है. भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में धर्म और न्याय के प्रतीक शस्त्र सुदर्शन चक्र की उपासना की जाती है. यहां पर भगवान विष्णु के उग्र रूप की पूजा की जाती है जिनकी आठ भुजाएं हैं. भगवान ने अपनी सभी भुजाओं पर अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं और भगवान का तीसरा नेत्र भी दर्शाया गया है.

सुदर्शन चक्र की कथा
कथा है कि जब धरती पर असुर राजा जलंधरासुर अपने अत्याचार को दिनोंदिन बढ़ाता गया तब भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए जलंधरासुर का अंत किया. असुर राज के वध के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को पाताल लोक से बुलाकर धारण किया था. सुदर्शन चक्र का तेज सूर्यदेव से भी कहीं अधिक थी. कावेरी नदी के किनारे ही ब्रह्मा जी स्नान ध्यान कर रहे थे कि तभी उन्होंने चक्र की शक्ति देखी और एक ऐसे मंदिर को स्थापित किया जहां पर चक्र की पूजा की जाती है. इस मंदिर में विष्णु जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सुदर्शन यज्ञ के अनुष्ठान का आयोन करवाते हैं. पूजा के समय भगवान विष्णु को तुलसी, माला और भोग के रूप में आटे का हलवा अर्पित किया जाता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
और पढ़ें- Mole On Forehead Meaning: माथे पर तिल होना शुभ या अशुभ, धन से क्या है इसका संबंध, जानें इसका सही और सटीक मतलब!

और पढ़ें- Hast Rekha: हृदय रेखा पर त्रिशूल होना मामूली बात नहीं, जानें हथेली पर इस निशान का होना क्या बताता है!

