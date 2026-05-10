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तालिबान भी नहीं... अफगानिस्तान के पहाड़ों में 2000 साल से छिपा है रहस्यमयी हिंदू मंदिर, विदेशियों की है फेवरेट डेस्टिनेशन

History of Asamai Mandir: काबुल की पहाड़ियों पर स्थित आसामाई मंदिर अफगानिस्तान में हिंदू आस्था का 2000 साल पुराना केंद्र है, जो सदियों के युद्ध और संघर्ष के बाद भी अपनी पहचान बनाए हुए है. आज हम इस मंदिर के बारे में डिटेल से जानेंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 10, 2026, 05:48 PM IST
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तालिबान भी नहीं... अफगानिस्तान के पहाड़ों में 2000 साल से छिपा है रहस्यमयी हिंदू मंदिर, विदेशियों की है फेवरेट डेस्टिनेशन

History of Asamai Mandir: अफगानिस्तान कभी भारत, मध्य एशिया और दुनिया के कई देशों को जोड़ने वाला बड़ा व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था. उस दौर में वहां हिंदू और सिख समुदाय भी बड़ी संख्या में रहते थे. काबुल की ऊंची पहाड़ियों के बीच बना आसामाई मंदिर आज भी उस पुराने इतिहास की याद दिलाता है. ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उस समय की पहचान है जब वहां मंदिरों की घंटियां बजती थीं और लोग खुले तौर पर अपने धर्म और परंपराओं को मानते थे. आज भी ये मंदिर बीते दौर की कहानियों को अपने अंदर समेटे खड़ा दिखाई देता है.

लेकिन समय के साथ अफगानिस्तान के हालात पूरी तरह बदल गए. खासकर तालिबान के सत्ता में आने के बाद वहां रहने वाले हिंदू और सिख परिवारों के लिए मुश्किलें बढ़ गईं. डर और असुरक्षा के माहौल में कई परिवारों को अपना घर, कारोबार और पुरानी यादें छोड़कर भारत आना पड़ा. कभी काबुल की गलियों में दिखाई देने वाले तिलक और पगड़ियां अब बहुत कम नजर आते हैं. वहां के पुराने मंदिर और गुरुद्वारे भी अब गिने-चुने लोगों के सहारे बचे हुए हैं. आसामाई मंदिर आज भी खड़ा है, लेकिन उसके आसपास का माहौल अब पहले जैसा नहीं है.

2000 साल से भी पुराना है ये मंदिर

पहाड़ों के बीच बना ये मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है. कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है. काबुल के आसामाई पहाड़ पर स्थित होने की वजह से इसे आसामाई मंदिर कहा जाता है.  यहां मां दुर्गा के रूप की पूजा की जाती है. कठिन दौर और युद्धों के बावजूद ये मंदिर आज भी अपनी पहचान बचाए हुए है. यही वजह है कि इसे अफगानिस्तान में हिंदू संस्कृति की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है.

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मंदिर किसने बनवाया था?

मंदिर के इतिहास को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं. माना जाता है कि प्राचीन समय में भारत और अफगानिस्तान के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध काफी मजबूत थे. उसी दौरान हिंदू व्यापारियों और शासकों ने यहां मंदिरों का निर्माण कराया था. आसामाई मंदिर भी उसी दौर की एक जरूरी धरोहर माना जाता है. 

कुछ लोग मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कुषाण काल में हुआ था. बाद में अलग-अलग समय में इसका पुनर्निर्माण भी कराया गया. अफगानिस्तान में जब-जब संघर्ष और हमले हुए, तब इस मंदिर को भी नुकसान पहुंचा. लेकिन हर बार इसे फिर से संभाला गया. यही बात इस मंदिर को और खास बनाती है.

रहस्यमयी है ये आसामाई मंदिर!!!

आसामाई मंदिर को रहस्यमयी भी माना जाता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर के पास का पहाड़ अपने अंदर कई पुराने रहस्य छिपाए हुए है. यहां की शांति और पहाड़ी वातावरण लोगों को अलग अनुभव देता है. एक मान्यता ये भी है कि यहां मां दुर्गा की शक्ति हमेशा मौजूद रहती है और सच्चे मन से मांगी गई मुराद पूरी होती है.

नवरात्रि के समय यहां खास पूजा होती थी और बड़ी संख्या में हिंदू परिवार दर्शन करने पहुंचते थे. हालांकि अब अफगानिस्तान में हिंदुओं की संख्या काफी कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद मंदिर में पूजा-पाठ आज भी जारी है.

अफगानिस्तान की प्राचीन विरासत 

इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी लोकेशन और ऐतिहासिक महत्व है. पहाड़ी पर बने होने की वजह से यहां से पूरा काबुल शहर दिखाई देता है. मंदिर की बनावट भी काफी अलग मानी जाती है. पुराने पत्थरों और पुराने शैली में बना यह मंदिर अफगानिस्तान की प्राचीन विरासत की झलक दिखाता है. 

कई विदेशी पर्यटक और इतिहास में रुचि रखने वाले लोग भी इस मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं. भारत और अफगानिस्तान के पुराने रिश्तों का यह मंदिर एक बड़ा प्रतीक माना जाता है. युद्ध और मुश्किल हालात के बाद भी इसका अस्तित्व बने रहना लोगों को हैरान करता है.

वहां जानें का क्या है तरीका?

अगर कोई आसामाई मंदिर जाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचना होगा. काबुल एयरपोर्ट से यह मंदिर ज्यादा दूर नहीं है. वहां से टैक्सी या स्थानीय वाहन लेकर मंदिर तक पहुंचा जा सकता है. हालांकि अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यात्रा से पहले सुरक्षा संबंधी जानकारी लेना बेहद जरूरी माना जाता है. 

भारतीय पर्यटकों को यात्रा से पहले सरकारी सलाह जरूर देखनी चाहिए. इसके बावजूद यह मंदिर आज भी उन लोगों के लिए खास बना हुआ है जो इतिहास, आस्था और रहस्य को करीब से महसूस करना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: 12 मई को फिर से हनुमान जयंती! क्या है यह माजरा, जानें तेलुगू हनुमान जयंती का सीक्रेट

 

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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