/Asha Dashami Vrat 2026: अर्जुन भी जब हो गए थे निराश, श्रीकृष्ण ने बताया था ये खास व्रत, पूरी होती हैं मनोकामनाएं

प्राचीन काल में निषध देश के पराक्रमी राजा नल अपने भाई पुष्कर के साथ जुए/ द्यूत के खेल में अपना सब कुछ हार बैठे. राज-पाठ छिन जाने के बाद राजा नल अपनी पतिव्रता पत्नी दमयंती के साथ राज्य छोड़कर घने जंगलों में चले गए. दोनों का जीवन बेहद कठिन हो गया था- न रहने को ठिकाना, न खाने को अन्न. वे केवल पानी पीकर एक जंगल से दूसरे जंगल भटक रहे थे.



तभी एक दिन राजा नल ने सोने जैसी चमक वाले कुछ पक्षी देखे. भूख और मजबूरी में उन्होंने उन्हें पकड़ने के लिए अपना एकमात्र वस्त्र उन पर फेंक दिया, लेकिन पक्षी वह वस्त्र लेकर उड़ गए. अपनी इस दुर्दशा से राजा नल इतने लज्जित और दुखी हुए कि जब दमयंती गहरी नींद में सो रही थीं, तो वे उन्हें उसी हाल में अकेला छोड़कर चले गए.



जब दमयंती की आंख खुली और राजा नल को गायब पाया, तो जंगल में उनका चीत्कार गूंज उठा. अपने प्राणप्रिय पति को ढूंढते-ढूंढते कई दिन बीत गए. रोती-बिलखती दमयंती अंततः 'चेदि' देश पहुंचीं. उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वे एक विक्षिप्त स्त्री जैसी लगने लगी थीं और बच्चे उन्हें घेरकर तंग करते थे.



एक दिन चेदि देश की राजमाता की नजर भूमि पर पड़ी दमयंती पर गई. धूल-धूसरित होने के बाद भी उनके चेहरे पर दिव्य चंद्र-सी कांति थी. तब राजमाता ने उन्हें महल में बुलाकर उनका परिचय पूछा. जब दमयंती ने अपनी कहानी बताई तो राजमाता ने उन्‍हें उनके मायके भेजने में मदद की.