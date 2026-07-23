/Asha Dashami Vrat 2026: अर्जुन भी जब हो गए थे निराश, श्रीकृष्ण ने बताया था ये खास व्रत, पूरी होती हैं मनोकामनाएं

Asha Dashami Vrat 2026: आशा दशमी व्रत, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को रखा जाता है. इस व्रत के नाम से ही जाहिर है कि यह व्रत आशाओं, उम्मीदों को पूरा करने वाला व्रत है. हिंदू धर्म में इस व्रत को मनोकामनाएं पूरी करने के लिए बहुत खास माना गया है.
आशा दशमी व्रत में भगवान विष्णु और दसों दिशाओं की देवी माता पार्वती की पूजा की जाती है. वहीं भक्त अपने ईष्ट देवी-देवता की भी पूजा कर सकते हैं. साथ ही उनसे जीवन में सुख, शांति, धन-धान्य और सफलता आदि की कामना कर सकते हैं. मान्यता है कि यह व्रत व्यक्ति के जीवन में नई उम्मीद और सकारात्मकता लेकर आता है. लिहाजा यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन में उम्मीद, सकारात्मकता बनाए रखने का भी जरिया है.
इस साल आशा दशमी व्रत 24 जुलाई 2026, शुक्रवार को रखा जाएगा. प्रोकेरला पंचांग के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि 23 जुलाई 2026 को सुबह 07:03 बजे शुरू होगी और 24 जुलाई 2026 को सुबह 09:12 बजे समाप्त होगी.
पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी आशा दशमी व्रत रखने की सलाह दी थी. जब महाभारत काल में अर्जुन निराशाओं से घिर गए थे तो उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से इससे उबरने का उपाय पूछा था. तब भगवान कृष्ण ने उन्हें 'आशा दशमी व्रत' का महत्व बताते हुए इसकी कथा बताई और यह व्रत करने की सलाह दी थी.
प्राचीन काल में निषध देश के पराक्रमी राजा नल अपने भाई पुष्कर के साथ जुए/ द्यूत के खेल में अपना सब कुछ हार बैठे. राज-पाठ छिन जाने के बाद राजा नल अपनी पतिव्रता पत्नी दमयंती के साथ राज्य छोड़कर घने जंगलों में चले गए. दोनों का जीवन बेहद कठिन हो गया था- न रहने को ठिकाना, न खाने को अन्न. वे केवल पानी पीकर एक जंगल से दूसरे जंगल भटक रहे थे.
तभी एक दिन राजा नल ने सोने जैसी चमक वाले कुछ पक्षी देखे. भूख और मजबूरी में उन्होंने उन्हें पकड़ने के लिए अपना एकमात्र वस्त्र उन पर फेंक दिया, लेकिन पक्षी वह वस्त्र लेकर उड़ गए. अपनी इस दुर्दशा से राजा नल इतने लज्जित और दुखी हुए कि जब दमयंती गहरी नींद में सो रही थीं, तो वे उन्हें उसी हाल में अकेला छोड़कर चले गए.
जब दमयंती की आंख खुली और राजा नल को गायब पाया, तो जंगल में उनका चीत्कार गूंज उठा. अपने प्राणप्रिय पति को ढूंढते-ढूंढते कई दिन बीत गए. रोती-बिलखती दमयंती अंततः 'चेदि' देश पहुंचीं. उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वे एक विक्षिप्त स्त्री जैसी लगने लगी थीं और बच्चे उन्हें घेरकर तंग करते थे.
एक दिन चेदि देश की राजमाता की नजर भूमि पर पड़ी दमयंती पर गई. धूल-धूसरित होने के बाद भी उनके चेहरे पर दिव्य चंद्र-सी कांति थी. तब राजमाता ने उन्हें महल में बुलाकर उनका परिचय पूछा. जब दमयंती ने अपनी कहानी बताई तो राजमाता ने उन्हें उनके मायके भेजने में मदद की.
भले ही रानी दमयंती अपने मायके पहुंच गईं, लेकिन पति के बिना उनका मन सदा उदास रहता था. पति को वापस पाने की तड़प में दमयंती ने एक विद्वान ब्राह्मण से मार्गदर्शन मांगा: 'हे देव! मुझे कोई ऐसा उपाय या व्रत बताएं जिससे मुझे मेरे स्वामी पुनः मिल जाएं.'
ब्राह्मण ने उन्हें आशा दशमी व्रत करने की सलाह दी और कहा- 'यह व्रत मनचाही सिद्धि देने वाला है. इसके प्रभाव से तुम्हारी हर आशा पूरी होगी.' दमयंती ने पूर्ण श्रद्धा और विधि-विधान के साथ आशा दशमी का अनुष्ठान किया. इस चमत्कारी व्रत के प्रभाव से राजा नल और रानी दमयंती का पुनः मिलन हुआ और उनका खोया हुआ राज्य और सुख-समृद्धि भी उन्हें वापस मिल गई.
इस तरह यह कथा बताती है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी व्यक्ति को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए.
(Disclaimer-यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)