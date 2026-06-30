/Aaj Ka Panchang: आज से आषाढ़ महीना शुरू, पहले ही दिन बने 2 खास योग, देखें 30 जून 2026 का पंचांग

Dainik Panchang 30 June 2026: आज से आषाढ़ महीना प्रारंभ हो रहा है, 30 जून 2026, मंगलवार को आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा तिथि है. यह महीना हिंदू धर्म में विशेष है क्योंकि इसी महीने की एकादशी तिथि से भगवान विष्णु का शयन प्रारंभ होता है, जो 4 महीने तक चलता है. जिसे चातुर्मास कहते हैं.
इसके अलावा आषाढ़ महीने में ही गुरु पूर्णिमा समेत कई अहम व्रत-त्योहार भी पड़ते हैं. आषाढ़ महीने के पहले दिन ब्रह्म योग और इन्द्र योग बन रहा है. साथ ही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. देखें 30 जून 2026 का पंचांग.
आज की तिथि - 30 जून की सुबह 05:26 बजे तक आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी.
आज का वार - मंगलवार.
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा धनु राशि में स्थित रहेंगे. वहीं स्पष्ट राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश होगा.
आज का नक्षत्र - सुबह 04:03 बजे से पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - दोपहर 03:18 बजे तक ब्रह्म योग रहेगा और उसके बाद इन्द्र योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - 5:48 AM
सूर्यास्त - 7:12 PM
चन्द्रोदय - Jun 30 7:49 PM
चन्द्रास्त - Jul 01 6:36 AM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:12 बजे से 05:00 बजे तक
अमृत काल - रात 01:28 बजे से तड़के सुबह 03:15 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:03 बजे से 12:57 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 03:51 बजे से शाम 05:31 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:09 बजे से 10:50 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:30 बजे से 02:10 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:29 बजे से 09:22 बजे तक, देर रात 11:27 बजे से 12:09 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 02:46 बजे से 04:33 बजे तक
बालव - सुबह 05:26 बजे से शाम 06:33 बजे तक
कौलव - शाम 06:33 बजे से 1 जुलाई की सुबह 07:38 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)