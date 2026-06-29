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Ashadh Maas 2026: शुरू हो रहा है आषाढ़ का शुभ महीना, जानें क्या करें और कौन से काम बिल्कुल न करें!

Ashadh Maas 2026 Kab Se: आषाढ़ मास 2026 की शुरुआत 30 जून 2026 से हो रही है. ऐसे में आइए जान लें कि इस महीने पूजा पाठ दान आदि करने के साथ ही कौन से कामों को करने से बचना चाहिए.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 29, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:35 PM IST
Ashadh Maas 2026: शुरू हो रहा है आषाढ़ का शुभ महीना, जानें क्या करें और कौन से काम बिल्कुल न करें!
Image Credit: AI (Vishnu Ji)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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