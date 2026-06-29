/Ashadh Maas 2026: शुरू हो रहा है आषाढ़ का शुभ महीना, जानें क्या करें और कौन से काम बिल्कुल न करें!

आषाढ़ का महीना खरीफ फसलों की बुवाई का होता होता है लेकिन इस महीने का विशेष धार्मिक महत्व भी है. आषाढ़ महीने में ही देवशयनी एकादशी पड़ती है. इस तिथि पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और ‘चातुर्मास’ शुरू हो जाता है. जिसमें मांगलिक कार्य जैसे विवाह या गृह प्रवेश आदि नहीं होते हैं. हालांकि आषाढ़ माह में भगवान विष्णु को समर्पित भजन-कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकते हैं. इस माह में पूजा उपासना और तप करने का विशेष महत्व बताया गया है. आषाढ़ माह आत्मशुद्धि, दान-पुण्य और पूजा-पाठ करने का माह है.