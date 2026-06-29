/Ashadh Maas 2026: शुरू हो रहा है आषाढ़ का शुभ महीना, जानें क्या करें और कौन से काम बिल्कुल न करें!

Ashadh Maas 2026 Ke Niyam: आषाढ़ माह शुरू होते हैं पूजा-पाठ से लेकर व्रत और आध्यात्मिक साधना की शुरुआत भी हो जाती है. इस पवित्र महीने में देवशयनी एकादशी भी पड़ती है, इसी तिथि से ही भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं और फिर चातुर्मास शुरू हो जाता है. आइए जानें आषाढ़ माह का क्या विशेष महत्व है और इस महीने कौन से काम न करें और किन कामों को जरूर करें.
वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 30 जून 2026 से आषाढ़ माह की शुरुआत हो रही है. ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि 30 जून 2026 को सुबह 05 बजकर 26 मिनट तक बनी रहेगी और फिर आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. आषाढ़ माह का समापन आषाढ़ पूर्णिमा तिथि पर यानी 29 जुलाई 2026 को हो जाएगा.
आषाढ़ माह भगवान विष्णु की उपासना के लिए अति पवित्र माना गया है. आध्यात्मिक साधना से लेकर ध्यान करने के लिए यह महीना शुभ है. इस महीने दान-पुण्य करें. जरूरतमंदों को जल, अन्न व वस्त्र का दान करने का विशेष महत्व है. हर दिन तुलसी पूजन करें. भजन-कीर्तन करें, धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करें.
आषाढ़ माह में और चातुर्मास के दौरान कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है. सनातन परंपरा के अनुसार इस माह में, खासकर चातुर्मास शुरू होने पर विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए. जल की बर्बादी न करें. बासी भोजन न करें, तली-भुनी और ज्यादा मसाले वाला खान न खाएं. तामसिक और मांसाहार भोजन से परहेज करें. पत्तेदार सब्जियां, बैंगन और मसूर दाल का सेवन न करें. क्रोध न करें और विवाद से दूरी बनाएं. किसी भी व्यक्ति को कड़वे वचन न कहें.
आषाढ़ का महीना खरीफ फसलों की बुवाई का होता होता है लेकिन इस महीने का विशेष धार्मिक महत्व भी है. आषाढ़ महीने में ही देवशयनी एकादशी पड़ती है. इस तिथि पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और ‘चातुर्मास’ शुरू हो जाता है. जिसमें मांगलिक कार्य जैसे विवाह या गृह प्रवेश आदि नहीं होते हैं. हालांकि आषाढ़ माह में भगवान विष्णु को समर्पित भजन-कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकते हैं. इस माह में पूजा उपासना और तप करने का विशेष महत्व बताया गया है. आषाढ़ माह आत्मशुद्धि, दान-पुण्य और पूजा-पाठ करने का माह है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)