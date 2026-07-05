/Ashadha Aamavasya 2026: आषाढ़ अमावस्या पर पौधे दिलाते हैं पितरों का आशीर्वाद, जानें इस साल कब है और क्या है शुभ मुहूर्त!

Ashadha Aamavasya 2026: हर महीने की अमावस्या तिथि पितरों की उपासना के लिए समर्पित होता है. इसके अलावा इस तिथि पर देवी लक्ष्मी और विष्णु जी का विशेष पूजा-उपासना करने का भी विधान है. आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि पर तीर्थ दर्शन से लेकर नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व है. कृषि उपकरण की पूजा करने का विधान है और दोपहर के समय पितरों के तर्पण से लेकर उनके लिए धूप-ध्यान आदि करने की भी परंपरा है.
आषाढ़ मास को हलहारिणी अमावस्या के नाम से भी जाता है. पितृ तर्पण, धूप-ध्यान के साथ किसान वर्ग के लिए भी यह तिथि बहुत महत्व रखती है. वहीं जब पितृ तृप्ति और उनका आशीर्वाद पाने की बात आती है तो एक रास्ता ये भी है कि इस तिथि पर पौधों के माध्यम से भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है. आइए इस बारे में जानें साथ ही आषाढ़ अमावस्या पर कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रह हैं ये भी जानें.
अमावस्या तिथि शुरुआत 13 जुलाई 2026 को शाम के 06:49 बजे हो रही है और तिथि का समापन 14 जुलाई 2026 को दोपहर के 03:12 बजे होगी. इस तरह आषाढ़ अमावस्या तिथि 14 जुलाई 2026 को मंगलवार के दिन पड़ रही है.
अमावस्या तिथि पर पौधा लगाना अति शुभ माना जाता है. इसके पीछे का कारण ये है कि बारिश के मौसम का आगमन इसी आषाढ़ महीने से होता है. अमावस्या तिथि पर अगर पीपल, नीम, बरगद आदि का पौधा मंदिर के आसपास के क्षेत्र में लगाए तो ऐसा करना शुभ फलदायी होता है. इस एक उपाय के करने से पितर अति प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. जिस घर में बेलपत्र, आंवला आदि का पौधा लगाया जाता है उस घर में महादेव और विष्णु जी का वास होता है और भगवान प्रसन्न होकर सफलता प्राप्ति और सुख का आशीर्वाद देते हैं.
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से लेकर दोपहर 12:59 बजे तक.
अमृत काल - रात 10:01 बजे से लेकर रात 11:26 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:17 बजे से लेकर सुबह 05:05 बजे तक.
हलहारिणी अमावस्या के दिन क्योंति इस तिथि पर किसान अपने हल, ट्रैक्टर या अन्य कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं. भगवान से प्रार्थना करते हैं कि फलस अच्छी हो. मान्यता अनुसार आषाढ़ अमावस्या पर जब किसान अपने उपकरणों की पूजा करते हैं तो इंद्रदेव और सूर्यदेव एक साथ प्रसन्न होकर प्रकृति को फसल के अनुकूल बनाते हैं ताकि फसल की उपज में कोई बाधा न आए.
अमावस्या के दिन काली चींटियों को चीनी मिला आटा खिलाएं. पुण्य की प्राप्ति होगी और जीवन से नकारात्मकता दूर होगी.
अमावस्या तिथि पर नदी या तालाब में मछलियों को आटे की गोलियां डालें. जीवन की बाधाओं का अंत होगा और मन शांत होगा.
अमावस्या तिथि पर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं तो शनि और अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होंगे और जीवन में सकारात्मकता आएगी.
अमावस्या तिथि पर शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी और लाल धागे की बत्ती से दीया जलाएं. घर में सुख-समृद्धि आएगी.
अमावस्या तिथि पर काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं तो शत्रु बाधाएं दूर होगी और साहस बढ़ेगा.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)