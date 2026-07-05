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Ashadha Aamavasya 2026: आषाढ़ अमावस्या पर पौधे दिलाते हैं पितरों का आशीर्वाद, जानें इस साल कब है और क्या है शुभ मुहूर्त!

Ashadha Aamavasya 2026: आषाढ़ अमावस्या पर स्नान-दान करने का विधान को है ही इसके साथ ही यह तिथि पौधों की सेवा करने की है. इस तिथि पर कृषि से जुड़े उपकरण की पूजा उपासना की जाती है. आइए इस बारे में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 05, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:10 AM IST
Ashadha Aamavasya 2026: आषाढ़ अमावस्या पर पौधे दिलाते हैं पितरों का आशीर्वाद, जानें इस साल कब है और क्या है शुभ मुहूर्त!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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