/Ashadha Aamavasya 2026: आषाढ़ अमावस्या पर पौधे दिलाते हैं पितरों का आशीर्वाद, जानें इस साल कब है और क्या है शुभ मुहूर्त!

अमावस्या तिथि पर पौधा लगाना अति शुभ माना जाता है. इसके पीछे का कारण ये है कि बारिश के मौसम का आगमन इसी आषाढ़ महीने से होता है. अमावस्या तिथि पर अगर पीपल, नीम, बरगद आदि का पौधा मंदिर के आसपास के क्षेत्र में लगाए तो ऐसा करना शुभ फलदायी होता है. इस एक उपाय के करने से पितर अति प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. जिस घर में बेलपत्र, आंवला आदि का पौधा लगाया जाता है उस घर में महादेव और विष्णु जी का वास होता है और भगवान प्रसन्न होकर सफलता प्राप्ति और सुख का आशीर्वाद देते हैं.