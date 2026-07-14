/Ashadha Amavasya 2026: अति विशेष है इस साल का आषाढ़ अमावस्या, पितरों की कृपा पाना है तो कर लें ये 5 अचूक उपाय

हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि की विशेष धार्मिक मान्यता है. वहीं आषाढ़ अमावस्या का महत्व और भी अधिक है. आषाढ़ अमावस्या पर पितरों के तर्पण, श्राद्ध और दान-पुण्य कर्म कर जीवन के संकटों से पार पाने का आशीर्वाद पाया जा सकता है. कुंडली में पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है और जीवन में सफलता के रास्ते खुल सकते हैं.
इस दिन कुछ विशेष उपायों को करके अपने पितरों को अगर प्रसन्न कर लें तो उनका आशीर्वाद और कृपा पाई जा सकती है. आइए जानें आज यानी 14 जुलाई को आषाढ़ अमावस्या पर किन 5 उपायों को करके पितरों का आशीर्वाद और उनकी कृपा पाई जा सकता है साथ ही पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है.
आषाढ़ अमावस्या तिथि पर सूर्योदय से पहले पवित्र नदी, सरोवर या तीर्थ स्थल जातक स्नान करें या घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाएं और उससे स्नान करें. अब अंजलि में जल, काले तिल, कुश ले और जौ के कुछ दाने रखें. अब पितरों का ध्यान करें व उनका तर्पण करें. ऐसा करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है. पितृ सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. अमावस्या तिथि पर तर्पण से लेकर पिंडदान और श्राद्ध कर्म का यह अचूक उपाय करने से लाभ ही लाभ होता है.
आषाढ़ अमावस्या तिथि पर गाय को चारा और गौ ग्रास खिलाएं. गौ ग्रास यानी पहली रोटी गाय को खिलाएं. इससे देवी देवताओं की कृपा घर पर बनी रहती है. शास्त्रों के अनुसार गाय को सच्ची श्रद्धा से चारा खिलाने से श्राद्धकर्म पूर्ण माना जाता है और इसके शुभ फल प्राप्ति होते हैं. परिवार पर सदैव पितरों का आशीर्वाद बना रहता है.
शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि पर सात्विक भोजन बनाकर उसका एक हिस्सा अग्नि को चढ़ा दें. इसके बाद भोजन 'पंचबलि' को अर्पित करें यानी पांच हिस्से करके गाय, कुत्ते, कौए, देवादि और चींटियों को भोजन करा दें. अब आदरपूर्वक ब्राह्मण भोज का आयोजन करें और सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, अनाज या दक्षिणा दें. कौए और गाय के रूप में पितृ अपने परिवार को आशीर्वाद देने आते हैं और भोग स्वीकार करते हैं.
पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है साथ ही धार्मिक मान्यता है कि पीपल के पेड़ में पितृवास भी होता है. ऐसे में अगर आषाढ़ अमावस्या की सुबह या शाम के समय पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं या दूध, काले तिल और गंगाजल मिला हुई जल चढ़ाएं, इसके बाद पेड़ के सामने सरसों के तेल का दीया जलाएं तो पितरों की शांति होती है और त्रिदेवों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है. इस एक उपाय को करने से जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त होती हैं.
आषाढ़ अमावस्या पर गुप्त दान का उपाय कर सकते हैं. जरूरतमंदों में काले तिल, सफेद वस्त्र से लेकर छाता, चप्पल, घी का गुप्त दान करें. आषाढ़ के महीने में गर्मी और बारिश होती होती तो उससे जुड़ी चीजों का दान करें ये जल भरे घड़े का दान करें. प्याऊ लगवाएं. इससे पितर अत्यंत प्रसन्न होंगे और सुख का आशीर्वाद देंगे.
आषाढ़ अमावस्या तिथि 13 जुलाई 2026 को शाम में 6:49 बजे से शुरू होकर 14 जुलाई 2026 को दोपहर 3:12 बजे खत्म होगी. उदया तिथि में 14 जुलाई 2026 को अमावस्या मान्य होगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर स्नान-दान का शुभ मुहूर्त मंगलवार के दिन सुबह 4:30 बजे से 10:43 बजे तक होगा.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)