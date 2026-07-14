/Ashadha Amavasya 2026: अति विशेष है इस साल का आषाढ़ अमावस्या, पितरों की कृपा पाना है तो कर लें ये 5 अचूक उपाय

आषाढ़ अमावस्या तिथि पर सूर्योदय से पहले पवित्र नदी, सरोवर या तीर्थ स्थल जातक स्नान करें या घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाएं और उससे स्नान करें. अब अंजलि में जल, काले तिल, कुश ले और जौ के कुछ दाने रखें. अब पितरों का ध्यान करें व उनका तर्पण करें. ऐसा करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है. पितृ सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. अमावस्या तिथि पर तर्पण से लेकर पिंडदान और श्राद्ध कर्म का यह अचूक उपाय करने से लाभ ही लाभ होता है.