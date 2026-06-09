/Gupt Navratri 2026: कब से शुरू होगा आषाढ़ गुप्त नवरात्र? जानें घटस्थापना मुहूर्त समेत आसान पूजा विधि

Gupt Navratri 2026: सनातन धर्म में नौ-दुर्गा और दशमहाविद्या की उपासना के लिए विशेष अवसरों का उल्लेख किया गया है. साल में चार नवरात्र पड़ते हैं, जिनमें दो सामान्य और दो गुप्त माने गए हैं. आषाढ़ महीने में पड़ने वाले नवरात्र को गुप्त नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है.
यह नवरात्र आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है. पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा 15 जुलाई 2026 को पड़ रही है. जबकि, इसका समापन 23 जुलाई को नवमी के दिन होगा. आषाढ़ गुप्त नवरात्र के दौरान नवदुर्गा समेत 10 महाविद्या की पूजा होती है.
आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि आरंभ- 14 जुलाई 2026 को दोपहर 3 बजकर 12 मिनट पर
प्रतिपदा तिथि का समापन- 15 जुलाई को सुबह 11 बजकर 50 मिनट पर
घटस्थापना- 15 जुलाई 2026
दृक पंचांग के अनुसार, आषाढ़ गुप्त नवरात्र के लिए घटस्थापना 15 जुलाई को किया जाएगा. इसके लिए शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजकर 01 मिनट से 10 बजकर 17 मिनट तक रहेगा. घटस्थापना के लिए 4 घंटे 16 मिनट का समय मिलेगा.
आषाढ़ गुप्त नवरात्र के पहले दिन ब्रह्म,अमृत काल और विजय मुहूर्त का विशेष संयोग बनेगा. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 32 मिनट से 5 बजकर 16 मिनट तक रहेगा. जबकि, अमृत काल मुहूर्त शाम 4 बजे से 5 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. वहीं, विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 34 मिनट से 3 बजकर 25 मिनट मान्य है.
प्रतिपदा- 15 जुलाई 2026, शैलपुत्री पूजा
द्वितीया- 16 जुलाई, ब्रह्मचारिणी पूजा
तृतीया- 17 जुलाई, चंद्रघंटा
चतुर्थी, पंचमी- 18 जुलाई (चतुर्थी तिथि का क्षय है)- कू्ष्मांडा, स्कंदमाता
षष्ठी- 19 जुलाई- कात्यायनी
सप्तमी- 20 जुलाई- कालरात्रि
अष्टमी- 21 जुलाई- महागौरी
नवमी- 22 और 23 जुलाई, सिद्धिदात्री पूजा (नवमी दो दिन पड़ रही है)
सुबह स्नान के बाद मां दुर्गा का ध्यान करते हुए पूजन आरंभ करें.
घी या तिल के तेल का दीया जलाएं.
माता को फूल, अक्षत और नैवेद्य चढ़ाएं.
दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें.
पाठ के बाद माता की आरती करें.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)