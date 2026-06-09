Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Gupt Navratri 2026: कब से शुरू होगा आषाढ़ गुप्त नवरात्र? जानें घटस्थापना मुहूर्त समेत आसान पूजा विधि

Gupt Navratri 2026: कब से शुरू होगा आषाढ़ गुप्त नवरात्र? जानें घटस्थापना मुहूर्त समेत आसान पूजा विधि

Ashadha Gupt Navratri 2026: इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्र नौ दुर्गा और दस महाविद्या की उपासना के लिए बेहद खास माना गया है. यहां गुप्त नवरात्र के लिए घटस्थापना मुहूर्त, मां शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री की पूजा के लिए तारीख और पूजन विधि जानिए.

Written ByDipesh Thakur
Published: Jun 09, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:37 PM IST
Gupt Navratri 2026: कब से शुरू होगा आषाढ़ गुप्त नवरात्र? जानें घटस्थापना मुहूर्त समेत आसान पूजा विधि

About the Author

Dipesh Thakur

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र और धर्म-अध्यात्म में इनकी गहरी रूचि है और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है. इन्होंने संस्कृत साहित्य विषय से स्नातक के बाद पत्रकारिता और जनसंचार विषय से स्नातकोत्तर किया, जिसमें इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कब से शुरू होगा आषाढ़ गुप्त नवरात्र? जानें घटस्थापना मुहूर्त समेत आसान पूजा विधि
Gupt Navratri 20261 min ago
2
ITR Filing12 min ago
3
Human Height Science23 min ago
4
mp news24 min ago
5
Pakistan25 min ago