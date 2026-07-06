/आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026: जानिए तिथि, महत्व, दस महाविद्याओं की साधना; नियम और रुद्राक्ष के विशेष लाभ

महाकाली: समय और विनाश का अंतिम सच, जो हर तरह के डर को खत्म करती हैं.

तारा: संकटमोचन देवी, जो घोर दुखों के समंदर से पार लगाती हैं.

त्रिपुर सुंदरी (षोडशी): सौंदर्य और सृष्टि की रानी, जो मोक्ष और समृद्धि देती हैं.

भुवनेश्वरी: पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी, जो हर तरह के भौतिक सुख प्रदान करती हैं.

भैरवी: तेजस्वी और दुश्मनों का नाश करने वाली भयानक शक्ति.

छिन्नमस्ता: आत्म-त्याग और आत्मज्ञान का प्रतीक.

धूमावती: विधवा स्वरूप, जो दुख, दरिद्रता और बीमारियों को हर लेती हैं.

बगलामुखी: वाक् शक्ति देने वाली और कोर्ट-कचहरी या शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली देवी.

मातंगी: कला, संगीत और ज्ञान की देवी, जो वशीकरण और बुद्धि की शक्ति देती हैं.

कमला: तांत्रिक लक्ष्मी, जो घोर दरिद्रता दूर करके अमीरी और ऐश्वर्य देती हैं.