/आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026: जानिए तिथि, महत्व, दस महाविद्याओं की साधना; नियम और रुद्राक्ष के विशेष लाभ

चैत्र और शारदीय नवरात्रि के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं. लेकिन सनातन धर्म में दो ऐसी नवरात्रियां भी होती हैं, जिन्हें बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी माना जाता है. इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है. इनमें आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है.
मान्यता है कि यह नौ दिनों का पर्व आध्यात्मिक साधना, देवी उपासना और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय होता है. इस दौरान देवी के गुप्त और शक्तिशाली स्वरूपों की साधना की जाती है. वास्तु गुरु मान्या के अनुसार, इन नौ दिनों में श्रद्धा और नियमों के साथ की गई पूजा जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान कर सकती है.
आषाढ़ गुप्त नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है. यह पर्व जून-जुलाई के दौरान आता है. माना जाता है कि मानसून की शुरुआत के साथ प्रकृति में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है. इसी समय देवी दुर्गा के विशेष और गुप्त स्वरूपों की उपासना की जाती है, इसलिए इसे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कहा जाता है.
इस नवरात्रि को 'गुप्त' इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी पूजा, मंत्र जाप और साधना को गोपनीय रखने की परंपरा है. मान्यता है कि इस दौरान जितनी गुप्त रूप से साधना की जाती है, उसका फल उतनी ही शीघ्रता से प्राप्त होता है. चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह इसमें बड़े आयोजन, पंडाल या सार्वजनिक उत्सव नहीं होते. यह पर्व मुख्य रूप से तांत्रिक साधना, अघोर साधना और कठिन आध्यात्मिक अभ्यास करने वाले साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है.
साल 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की तिथियां इस प्रकार हैं.
• शुरुआत की तिथि: 15 जुलाई 2026, बुधवार (घटस्थापना).
• समाप्ति की तिथि: 23 जुलाई 2026, गुरुवार (नवमी और व्रत पारण).
• घटस्थापना मुहूर्त: वास्तु गुरु मान्या के अनुसार, 15 जुलाई को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 05:33 AM से 10:09 AM तक रहेगा.
पुराणों के अनुसार, मुख्य रूप से देवी भागवत महापुराण में इस नवरात्रि का उल्लेख मिलता है. मान्यता के अनुसार, जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए आग्रह कर रही थीं, तब भगवान शिव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. उसी समय माता सती ने अपने दस दिव्य और उग्र स्वरूप प्रकट किए. इन्हें ही दस महाविद्या कहा जाता है. माना जाता है कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि इन दस महाविद्याओं की साधना का सबसे श्रेष्ठ समय है. श्रद्धा और नियमों के साथ की गई साधना कभी निष्फल नहीं जाती.
इस नवरात्रि को दुश्मनों, नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र-मंत्र (ब्लैक मैजिक) के असर को जड़ से खत्म करने के लिए मनाया जाता है. इसके साथ ही अपनी सभी भौतिक और आध्यात्मिक कामनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए भी इसे सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है. अपने अंदर के विकारों, जैसे गुस्सा, लोभ और अहंकार, को खत्म करके आत्मा को शुद्ध करने के लिए भी यह व्रत रखा जाता है.
पहले के समय में यह व्रत सिर्फ साधु-संत करते थे, लेकिन आज के समय में.
• आम इंसान: कोई भी आम व्यक्ति, जो अपने जीवन के संकट दूर करना चाहता है, वह यह व्रत रख सकता है.
• आध्यात्मिक साधक: जो लोग ध्यान (Meditation) या मंत्र जाप में रुचि रखते हैं.
• करियर और व्यापार वाले लोग: जो लोग नौकरी में बड़ी सफलता या बिजनेस की रुकावटें दूर करना चाहते हैं.
आषाढ़ गुप्त नवरात्रि को मुख्य रूप से वाराही गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है.
• मां वाराही: यह देवी दुर्गा का एक बेहद शक्तिशाली वराह मुख (Boar-headed) वाला स्वरूप हैं और सप्त मातृकाओं में से एक हैं.
• दंडनायिका: उन्हें भगवान विष्णु के वराह अवतार की शक्ति और देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी की सेनापति (दंडनाथा) माना जाता है.
• दक्षिण भारत में धूम: दक्षिण भारत में इस दौरान माता वाराही के मंदिरों में विशेष पूजा और होमम (हवन) किए जाते हैं.
आम नवरात्रि में हम नवदुर्गा (शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी आदि) की पूजा करते हैं. लेकिन गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्या, जो तंत्र की 10 सर्वश्रेष्ठ देवियां मानी जाती हैं, उनकी उपासना होती है. वास्तु गुरु मान्या के मुताबिक, इनके नाम और महत्व इस प्रकार हैं.
महाकाली: समय और विनाश का अंतिम सच, जो हर तरह के डर को खत्म करती हैं.
तारा: संकटमोचन देवी, जो घोर दुखों के समंदर से पार लगाती हैं.
त्रिपुर सुंदरी (षोडशी): सौंदर्य और सृष्टि की रानी, जो मोक्ष और समृद्धि देती हैं.
भुवनेश्वरी: पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी, जो हर तरह के भौतिक सुख प्रदान करती हैं.
भैरवी: तेजस्वी और दुश्मनों का नाश करने वाली भयानक शक्ति.
छिन्नमस्ता: आत्म-त्याग और आत्मज्ञान का प्रतीक.
धूमावती: विधवा स्वरूप, जो दुख, दरिद्रता और बीमारियों को हर लेती हैं.
बगलामुखी: वाक् शक्ति देने वाली और कोर्ट-कचहरी या शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली देवी.
मातंगी: कला, संगीत और ज्ञान की देवी, जो वशीकरण और बुद्धि की शक्ति देती हैं.
कमला: तांत्रिक लक्ष्मी, जो घोर दरिद्रता दूर करके अमीरी और ऐश्वर्य देती हैं.
• कानूनी मामलों में जीत: कोर्ट-कचहरी के उलझे हुए मामलों में सफलता मिलती है.
• संपत्ति के विवाद: जमीन या मकान से जुड़े पुराने झगड़े हल होते हैं.
• वास्तु दोष निवारण: घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख-शांति आती है.
• मानसिक और आत्मिक बल: मानसिक तनाव दूर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है.
• साधना छिपाएं: अपने मंत्र जाप और पूजा-पाठ को बिल्कुल गुप्त रखें.
• सात्त्विक आहार: सिर्फ फल, दूध या सात्त्विक भोजन का ही सेवन करें.
• अखंड ज्योति: अगर संभव हो, तो घर के मंदिर में 9 दिनों तक अखंड दीपक जलाएं.
• तामसिक भोजन: प्याज, लहसुन, मांसाहार और शराब से बिल्कुल दूर रहें.
• क्रोध और घमंड: किसी पर गुस्सा न करें और न ही किसी का अपमान करें.
• बाल और नाखून: इस पवित्र अवधि के दौरान बाल काटना और नाखून काटना वर्जित माना जाता है.
गुप्त नवरात्रि के दौरान पृथ्वी का वातावरण आध्यात्मिक तरंगों (Spiritual Vibrations) से भरा होता है. इस समय ध्यान करने से.
• आपकी कुंडलिनी शक्ति या चक्र शीघ्र जाग्रत हो सकते हैं.
• मन बहुत जल्दी शांत होता है और अंतर्ज्ञान (Intuition Power) बढ़ता है.
• अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है.
वास्तु गुरु मान्या हमेशा कहती हैं कि रुद्राक्ष और शक्ति पूजा का एक बेहद गहरा संबंध है. इस नवरात्रि में रुद्राक्ष धारण करने के फायदे.
• ऊर्जा का कवच: यह आपको साधना के दौरान बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है.
• मंत्र सिद्धि: रुद्राक्ष की माला से किया गया मंत्र जाप करोड़ों गुना अधिक फलदायी माना जाता है.
• शिव-शक्ति का आशीर्वाद: रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से बना माना जाता है और नवरात्रि देवी का पर्व है. इसे धारण करने से शिव और शक्ति, दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है.