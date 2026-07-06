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आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026: जानिए तिथि, महत्व, दस महाविद्याओं की साधना; नियम और रुद्राक्ष के विशेष लाभ

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि को सनातन परंपरा में साधना, आत्मशुद्धि और देवी उपासना का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन नौ दिनों में श्रद्धा, नियम और सात्विक जीवनशैली के साथ की गई पूजा जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है.

Written ByManya Adalkkha
Published: Jul 06, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:22 PM IST
आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026: जानिए तिथि, महत्व, दस महाविद्याओं की साधना; नियम और रुद्राक्ष के विशेष लाभ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Manya Adalkkha

Manya Adalkkha

मान्या अडलक्खा, जिन्हें विश्वभर में वास्तुगुरु मान्या के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य (Astrologer), न्यूमेरोलॉजिस्ट, NLP विशेषज्ञ एवं ऊर्जा मार्गदर्शक (Energy Consultant) हैं। अपने गहन ज्ञान, वर्षों के अनुभव और परिणाम-आधारित परामर्श के माध्यम से उन्होंने भारत और विदेशों में हजारों उद्यमियों, कॉर्पोरेट लीडर्स, उद्योगपतियों एवं परिवारों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता, समृद्धि और स्पष्ट दिशा प्रदान की है।

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