/Gupt Navratri 2026: कल से शुरू हो रही है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, जानें कलश स्थापना का उत्तम मुहूर्त

Ashadh Gupt Navratri 2026 Shubh Muhurat: सनातन परंपरा में नवरात्रि सालभर में 4 बार आती है. दो नवरात्रि प्रत्यक्ष रूप से आती है और दो बार गुप्त नवरात्रि के रूप में मातारानी की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है. गुप्त नवरात्रि पर विशेष आध्यात्मिक और तांत्रिक कार्यों को करने का बड़ा महत्व होता है. इस साल आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि अति शुभ सिद्ध होगा. मां आदिशक्ति के 10 दिव्य स्वरूपों यानी दस महाविद्याओं की साधना करने वालों के घर में दरिद्रता नहीं आती है और धन स्थिर रूप से घर में बना रहता है.