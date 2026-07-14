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Gupt Navratri 2026: कल से शुरू हो रही है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, जानें कलश स्थापना का उत्तम मुहूर्त

Ashadha Gupt Navratri 2026 Kab se: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 इस साल 15 जुलाई से शुरू होगी. इस लेख में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और 10 महाविद्या की पूजा विधि जानेंगे.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 14, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:31 AM IST
Gupt Navratri 2026: कल से शुरू हो रही है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, जानें कलश स्थापना का उत्तम मुहूर्त
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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