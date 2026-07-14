/Gupt Navratri 2026: कल से शुरू हो रही है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, जानें कलश स्थापना का उत्तम मुहूर्त

Ashadh Gupt Navratri 2026 Shubh Muhurat: सनातन परंपरा में नवरात्रि सालभर में 4 बार आती है. दो नवरात्रि प्रत्यक्ष रूप से आती है और दो बार गुप्त नवरात्रि के रूप में मातारानी की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है. गुप्त नवरात्रि पर विशेष आध्यात्मिक और तांत्रिक कार्यों को करने का बड़ा महत्व होता है. इस साल आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि अति शुभ सिद्ध होगा. मां आदिशक्ति के 10 दिव्य स्वरूपों यानी दस महाविद्याओं की साधना करने वालों के घर में दरिद्रता नहीं आती है और धन स्थिर रूप से घर में बना रहता है.
आइए जानते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि इस साल कब से शुरू हो रही है और घटस्थापना का उत्तम मुहूर्त क्या है. इस गुप्त नवरात्रि का धार्मिक महत्व क्या है और पहले दिन किस महाविद्या की पूजा की जाएगी.
आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 15 जुलाई 2026, बुधवार के दिन शुरू हो रहा है. आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 22 जुलाई 2026, बुधवार को समाप्त हो रहा है. गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना शुभ मुहूर्त और शुभ योग में किया जाएगा. गुप्त नवरात्रि के पहले दिन यानी आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर 10 महाविद्याओं में से पहली महाविद्या मां काली की पूजा की जाएगी.
आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन यानी 15 जुलाई 2026 घटस्थापना की जाएगी. इस दिन कलश स्थापना का शुभ और सर्वोत्तम समय 15 जुलाई को सुबह 08:02 बजे होगा. नक्षत्र और योग की बात करें तो शुभ मुहूर्त पुष्य नक्षत्र में आ रहा है और इस समय हर्षण योग का अद्भुत संयोग बन रह है. इसके बाद वज्र योग बनेगा. शुभ काल में घटस्थापना कर साधक करें तो यह अति मंगलकारी हो सकता है.
नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना किया जाता है.
ईशान कोण में पहले मिट्टी बिछा दें और उसमें जौ डालें.
इसके बाद जल का छिड़काव करें और मिट्टी पर कशल स्थापना कर दें.
घट पर रोली या चंदन से स्वास्तिक का चिह्न बनाएं.
घट के गले में मौली बांध दें और फिर कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें.
इसे ऊपर लाल कपड़े में लपेटकर नारियल रखें दें.
कलश की पूजा करें और गणेश वंदना करें.
इसके बाद सभी देवी-देवताओ का आह्वान करें.
मन ही मन प्रार्थना करें कि 'हे समस्त देवी-देवता, कृपया कलश में विराजमान हों.
देवतागण और मातारानी के आह्वान करने के बाद कलश की पूजा करें.
कलश को तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं.
फूलमाला अर्पित करें और इत्र चढ़ाएं.
भोग के रूप में नैवेद्य यानी फल-मिठाई आदि चढ़ाएं.
आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में कम ही लोगों को पता है. इस काल में गुप्त रूप से साधना करने का विधान है. सामान्य घरों में मां दुर्गा की सात्विक रूप से व विधि-विधान से पूजा की जाती है. वहीं अघोरी और तांत्रिक गुप्त नवरात्रि में विशेष तंत्र-मंत्र, गुप्त विद्याओं और सिद्धियों को पाने के लिए मातारानी की 10 महाविद्याओं की उपासना करती हैं. मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दिनों में पूरी श्रद्धा से जो भी भक्त साधना करते हैं उनके जीवने से बड़े-बड़े संकटों का नाश होता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)