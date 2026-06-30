/Gupt Navratri 2026: इच्छाओं की पूर्ति के लिए राशि अनुसार किन चीजों का करें दान, गुप्त नवरात्रि शुरू होने से पहले जान लें!

Ashadha Gupt Navratri 2026: हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व का विशेष महत्व है. यह त्योहार साल में 4 बार आता है. चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, माघ महीने की गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि. गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की 'दस महाविद्या' की पूजा की जाती है. इस साल आषाढ़ माह में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई 2026, बुधवार को शुरू होगी और इसका समापन 23 जुलाई 2026, गुरुवार को होगा.
गुप्त नवरात्रि के नौ दिनों में से किसी एक दिन राशि अनुसार कुछ चीजों का दान करें तो जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पर्व शुरू होने से पहले आइए इस बारे में जान लें.
मेष राशि: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में लाल रंग के फलों का दान करें. ऐसा करने से शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है.
वृषभ राशि: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में पीले रंग की मिठाई दान में दें, शुभ फलों की प्राप्ति होगी.
मिथुन राशि: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में मूंग की दाल का दान करें और हरे वस्त्र जरूरतमंदों को दें.
कर्क राशि: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में दूध का दान करें. मन को शांति मिलेगी.
सिंह राशि: गुप्त नवरात्रि में लाल रंग के कपड़ों का दान करना शुभ होगा. गुड़ से लेकर तांबे के बर्तनों का दान करें.
कन्या राशि: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में हरी सब्जियों का दान करें. पुण्य की प्राप्ति होगी.
तुला राशि: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में तुला राशिवालों के लिए मौसमी फलों का दान करना शुभ रहेगा।
वृश्चिक राशि: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में लाल वस्तुओं का दान करें. मां दुर्गा प्रसन्न होंगी और कृपा करेंगी.
धनु राशि: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में पीले रंग की चीजों का दान करें. भाग्य का साथ प्राप्त होगा.
मकर राशि: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में जरूरतमंदों को काले वस्त्रों का दान करें. पुरानी इच्छाओं की जल्द पूर्ति होगी.
कुंभ राशि: मां दुर्गा को खुश करने के लिए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में कुंभ राशिवालों के लिए नीले रंग के कपड़ों का दान करना शुभ रहेगा।
मीन राशि: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में पीले रंग की मिठाई का दान करें. पुण्य की प्राप्ति होगी और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)