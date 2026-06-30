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Gupt Navratri 2026: इच्छाओं की पूर्ति के लिए राशि अनुसार किन चीजों का करें दान, गुप्त नवरात्रि शुरू होने से पहले जान लें!

Ashadha Gupt Navratri 2026: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की 10 महाविद्या की पूजा की जाती है. आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में मेष से लेकर मीन तक अपनी राशि के अनुसार अगर कुछ चीजों का दान करें तो इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 30, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:48 PM IST
Gupt Navratri 2026: इच्छाओं की पूर्ति के लिए राशि अनुसार किन चीजों का करें दान, गुप्त नवरात्रि शुरू होने से पहले जान लें!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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