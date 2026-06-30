/Gupt Navratri 2026: इच्छाओं की पूर्ति के लिए राशि अनुसार किन चीजों का करें दान, गुप्त नवरात्रि शुरू होने से पहले जान लें!

मेष राशि: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में लाल रंग के फलों का दान करें. ऐसा करने से शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है.

वृषभ राशि: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में पीले रंग की मिठाई दान में दें, शुभ फलों की प्राप्ति होगी.

मिथुन राशि: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में मूंग की दाल का दान करें और हरे वस्त्र जरूरतमंदों को दें.

कर्क राशि: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में दूध का दान करें. मन को शांति मिलेगी.

सिंह राशि: गुप्त नवरात्रि में लाल रंग के कपड़ों का दान करना शुभ होगा. गुड़ से लेकर तांबे के बर्तनों का दान करें.

कन्या राशि: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में हरी सब्जियों का दान करें. पुण्य की प्राप्ति होगी.

तुला राशि: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में तुला राशिवालों के लिए मौसमी फलों का दान करना शुभ रहेगा।

वृश्चिक राशि: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में लाल वस्तुओं का दान करें. मां दुर्गा प्रसन्न होंगी और कृपा करेंगी.

धनु राशि: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में पीले रंग की चीजों का दान करें. भाग्य का साथ प्राप्त होगा.

मकर राशि: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में जरूरतमंदों को काले वस्त्रों का दान करें. पुरानी इच्छाओं की जल्द पूर्ति होगी.

कुंभ राशि: मां दुर्गा को खुश करने के लिए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में कुंभ राशिवालों के लिए नीले रंग के कपड़ों का दान करना शुभ रहेगा।