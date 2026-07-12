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Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि आने से पहले जान लें, 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के राशि अनुसार उपाय, दुख होंगे दूर

Gupt Navratri 2026 Upay: इस साल आषाढ़ माह में 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है. इस गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के लिए राशि अनुसार कौन से उपाय करें? आइए यहां जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 12, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:20 AM IST
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि आने से पहले जान लें, 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के राशि अनुसार उपाय, दुख होंगे दूर
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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