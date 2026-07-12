/Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि आने से पहले जान लें, 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के राशि अनुसार उपाय, दुख होंगे दूर

मेष राशि के लोग गुप्त नवरात्रि के मौके पर मां काली को लाल फूल अर्पित करें. ॐ क्रीं कालिकायै नमः मंत्र का जाप करें.

वृषभ राशि के लोग गुप्त नवारत्रि के मौके पर ॐ ह्रीं छिन्नमस्तायै नमः मंत्र का जाप करें. माता को नारियल चढ़ाएं और मन में प्रार्थना करें.

मिथुन राशि के लोग ॐ धूं धूमावत्यै स्वाहा मंत्र का जाप करें. माता को लाल चुनरी चढ़ाएं तो शुभ फलों की प्राप्ति होगी.

कर्क राशि के लोग गुप्त नवरात्रि में ॐ श्रीं कमलायै नमः मंत्र का जाप करें. माता काली को सूखे मेवे, बताशे व मखाने की खीर चढ़ाएं.

सिंह राशि के लोगों को गुप्त नवरात्रि पर अगर माता को सिंदूर और चुनरी अर्पित करें. ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिपुरसुन्दर्यै नमः मंत्र का जाप करें.

कन्या राशि के लोग गुप्त नवरात्रि पर देवी मां को हरी चुनरी चढ़ाएं. ॐ ह्रीं स्त्रीं हूं फट् मंत्र का जाप करें तो सौभाग्य की प्राप्ति होगी.

तुला राशि के लोग गुप्त नवरात्रि पर मातारानी को मिश्री का भोग अर्पित करें. ॐ ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः मंत्र का जाप करें.

वृश्चिक राशि वाले गुप्त नवरात्रि पर देवी मां को लाल चुनरी चढ़ाएं. सूखे मेवे और नारियल का भोग चढ़ाएं. ॐ ह्रीं भैरव्यै नमः मंत्र जापें.

धनु राशि के लोग गुप्त नवरात्रि पर मातारानी को पीले फूल, बेसन के लड्डू चढ़ाएं और ॐ ह्रीं श्रीं मातंग्यै नमः मंत्र का जाप करें.

मकर राशि के लोग गुप्त नवरात्रि पर ॐ ह्लीं बगलामुख्यै नमः मंत्र का जाप करें और मातारा को सुगंधित फूल व चूड़ियां अर्पित करें.

कुंभ राशि के लोग गुप्त नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा का पाठ करें. घर में साफ-सफाई करें.