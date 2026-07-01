Gupt Navratri 2026 July: सनातन धर्म में नवरात्र पर्व विशेष माना गया है. शक्ति की उपासना का यह पर्व साल में 4 बार आता है. जिसमें 2 बार गुप्त साधना की जाती है और 2 नवरात्रों को उत्सव की तरह मनाया जाता है. आषाढ़ मास में आने वाली नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है क्योंकि इसमें गुप्त रूप से साधना की जाती है.
गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की पूजा-आराधना की जाती है. साथ ही तांत्रिक साधना के लिए गुप्त नवरात्र विशेष होती हैं. आषाढ़ गुप्त नवरात्र आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती हैं और नवमी तिथि को समाप्त होती हैं.
द्रिक पंचांग के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि 14 जुलाई की दोपहर 01:56 बजे से शुरू होग और 15 जुलाई की सुबह 11:50 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के आधार पर 15 जुलाई को प्रतिपदा तिथि मानी जाएगी और इसी दिन से गुप्त नवरात्र प्रारंभ होंगी. जो कि 23 जुलाई 2026 को नवमी तिथि पर समाप्त होंगी.
वहीं गुप्त नवरात्र पर घटस्थापना करने के लिए शुभ मुहुर्त दृक पंचांग के अनुसार 15 जुलाई की सुबह 06:01 बजे से 10:17 बजे तक रहेगा. इस अवधि में पूजा करना अत्यंत शुभ फल देगा.
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 04:32 से प्रातः 05:16 तक
अमृत काल: सायं 04:00 से सायं 05:27 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:34 से दोपहर 03:25 तक
इन शुभ मुहूर्त में विधिवत तरीके से पूजा करें और घटस्थापना करें. फिर 9 दिनों तक मां शक्ति की आराधना करें.
गुप्त नवरात्र के नाम से ही जाहिर है कि इस दौरान मां दुर्गा और 10 महाविद्याओं की पूजा, जप-तप गुप्त रूप से की जाती है. जानिए इससे जुड़े जरूरी नियम.
गोपनीयता : गुप्त नवरात्रि में अपनी साधना या मंत्र-जाप को गुप्त रखें. इसका जिक्र किसी से न करें. जितना संभव हो गुप्त रखें. मान्यता है कि इससे ज्यादा फल मिलता है.
कलश स्थापना : कलश स्थापना भी ऐसे स्थान पर करने की कोशिश करें, जहां किसी की नजर न जाए. कम से कम बाहरी व्यक्ति की तो नजर बिल्कुल न जाए.
मंत्र जाप : गुप्त नवरात्र की साधना आमतौर पर कोई सिद्धि पाने या मनोकामना पूर्ति के लिए की जाती है. लिहाजा अपनी मनोकामना के मुताबिक मां दुर्गा या दस महाविद्याओं के मंत्र चुनें और उसका सच्चे मन से जाप करें.
सात्विकता : 9 दिन तक सात्विक भोजन करें. घर में कोई भी तामसिक चीज न लाएं.
संयम : गुप्त नवरात्र की साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें और जमीन पर सोएं.
दान : गरीब-जरूरमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें. साथ ही कन्याभोजन कराएं. या किसी कन्या छात्रावास में दान करें.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें. )