/Masik Janmashtami July 2026: आषाढ़ मासिक जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने का अति शुभ मौका, जान लें मुहूर्त और कृष्ण जी की पूजा विधि!

Ashadha Masik Janmashtami 2026 Kab Hai: हिंदू धर्म में भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप की विशेष पूजा उपासना की जाती है. कृष्ण जी के बाल रूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है और उनकी उपासना को सेवा. मान्यतानुसार जिस घर में लड्डू गोपाल की नियमित सेवा की जाती है और एक बच्चे की तरह उनका ध्यान रखा जाता है, वहां खुशी का महौल बना रहता है और घर के दुखों का नाश होता है. हर माह की कृष्ण अष्टमी तिथि पर मासिक जन्माष्टमी व्रत रखा जाता है जिसका विशेष महत्व है. यह एक ऐसा व्रत है जिसमें भक्त अपनी श्रद्धा से लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर सकते हैं.
आषाढ़ माह की मासिक जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को कैसे प्रसन्न करें, इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा किस विधि से करें, कौन से योग और मुहूर्त हैं? ये सभी जानकारियों के बारे में आइए जानें.
द्रिक पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जन्माष्टमी तिथि 7 जुलाई 2026 को मंगलवार के दिन दोपहर के समय 12:06 बजे से शुरू होकर 8 जुलाई 2026, बुधवार के दिन दोपहर के समय 12:40 बजे तक बनी रहेगी. हालांकि, भगवान श्रीकृष्ण का जन्म बीच रात हुआ था तो ऐसे में निशिता काल के अनुसार मासिक जन्माष्टमी का व्रत का संकल्प और पूजा 7 जुलाई 2026, मंगलवार को की जाएगी.
द्रिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ मासिक जन्माष्टमी पर निशिता काल में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा की जाएगी और इसके लिए 8 जुलाई 2026 की मध्यरात्रि 12:06 बजे से लेकर 12:46 बजे तक शुभ मुहूर्त है.
मासिक जन्माष्टमी एक ऐसा व्रत है जिसमें लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाया जा सकता है. आषाढ़ मास की मासिक जन्माष्टमी व्रत पर भी आप लड्डू गोपाल की विशेष कृपा पाने के लिए उसकी सेवा करें. लड्डू गोपाल की सही पूजा विधि से उपासना करें. सुबह स्नान करें और स्वच्छ कपड़े धारण कर व्रत का संकल्प करें. अब रात्रि के समय शुभ मुहूर्त पर घर के मंदिर की सफाई करें. अब लड्डू गोपाल का गंगाजल या शुद्ध जल से अभिषेक कर नए या साफ पोशाक धारण करवाएं. सुंदर श्रृंगार करें. अब तुलसी दल, पीले फूल चढ़ाएं. श्रीकृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को माखन-मिश्री, पंजीरी, फल, मिठाई आदि का भोग चढ़ाएं. खीर या अन्य सात्विक भोग लगाएं. ध्यान रहे कि सभी भोग में तुलसी पत्ता जरूर डालें. अब आरती कर पूजा को संपन्न करें.
मासिक जन्माष्टमी पर्व पर भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति भाव से उपासना कपने व लड्डू गोपाल की विशेष सेवा करने से जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है. धार्मिक मान्यता है कि इस पर्व पर श्रद्धा और भक्ति से व्रत का संकल्प करने से श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सुख का संचार करते हैं. ऐसा घर जहां पर कृष्ण भगवान को लड्डू गोपाल रूप में सेवा उपासना किया जाता है वहां परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बना रहता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)