/Masik Janmashtami July 2026: आषाढ़ मासिक जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने का अति शुभ मौका, जान लें मुहूर्त और कृष्ण जी की पूजा विधि!

मासिक जन्माष्टमी एक ऐसा व्रत है जिसमें लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाया जा सकता है. आषाढ़ मास की मासिक जन्माष्टमी व्रत पर भी आप लड्डू गोपाल की विशेष कृपा पाने के लिए उसकी सेवा करें. लड्डू गोपाल की सही पूजा विधि से उपासना करें. सुबह स्नान करें और स्वच्छ कपड़े धारण कर व्रत का संकल्प करें. अब रात्रि के समय शुभ मुहूर्त पर घर के मंदिर की सफाई करें. अब लड्डू गोपाल का गंगाजल या शुद्ध जल से अभिषेक कर नए या साफ पोशाक धारण करवाएं. सुंदर श्रृंगार करें. अब तुलसी दल, पीले फूल चढ़ाएं. श्रीकृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को माखन-मिश्री, पंजीरी, फल, मिठाई आदि का भोग चढ़ाएं. खीर या अन्य सात्विक भोग लगाएं. ध्यान रहे कि सभी भोग में तुलसी पत्ता जरूर डालें. अब आरती कर पूजा को संपन्न करें.