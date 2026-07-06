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Masik Janmashtami July 2026: आषाढ़ मासिक जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने का अति शुभ मौका, जान लें मुहूर्त और कृष्ण जी की पूजा विधि!

Ashadha Masik Janmashtami July 2026: आषाढ़ महीने का मासिक जन्माष्टमी पर्व 7 जुलाई को है. इस दिन श्रीकृष्ण की विशेष पूजा किस विधि से करें और क्या योग व मुहूर्त हैं, इस लेख में आइए विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 06, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:19 AM IST
Masik Janmashtami July 2026: आषाढ़ मासिक जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने का अति शुभ मौका, जान लें मुहूर्त और कृष्ण जी की पूजा विधि!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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