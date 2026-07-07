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Kalashtami Vrat 2026: मासिक कालाष्टमी व्रत रखने से ग्रह दोष होंगे दूर, जानें इस दिन क्या करें और क्या नहीं, शुभ मुहूर्त व पूजा विधि!

Ashadha Masik Kalashtami Vrat July 2026: मासिक कालाष्टमी व्रत रखने से कई लाभ प्राप्त होते हैं. ग्रह दोष दूर होते हैं. आइए जानें इस पर्व के दिन क्या करें और क्या नहीं. इस दिन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 07, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:30 AM IST
Kalashtami Vrat 2026: मासिक कालाष्टमी व्रत रखने से ग्रह दोष होंगे दूर, जानें इस दिन क्या करें और क्या नहीं, शुभ मुहूर्त व पूजा विधि!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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