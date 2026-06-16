Ashadha Month 2026 Vrat Tyohar: ज्येष्ठ महीना खत्म होने के बाद आषाढ़ महीना शुरू होता है. आषाढ़ महीने में कई महत्वपूर्ण हिंदू व्रत-त्योहार आते हैं. उसमें भी सबसे खास चातुर्मास भी आषाढ़ महीने से ही प्रारंभ होता है. चातुर्मास के 4 महीनों में भगवान विष्णु पातालकोट में विश्राम करते हैं, जिससे सारे शुभ-मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है.
इन 4 महीनों में साल के कई बड़े त्योहार जैसे- रक्षाबंधन, गणेशोत्सव, शारदीय नवरात्रि, दशहरा, दिवाली आदि मनाते हैं. साथ ही कई अहम व्रत जैसे- हरियाली तीज, करवा चौथ रखे जाते हैं.
इस साल 30 जून 2026 से आषाढ़ महीना शुरू होगा और 29 जुलाई 2026 को समाप्त होगा. इसके बाद सावन महीना शुरू होगा. इस बीच देवशयनी एकादशी से श्रीहरि अगले चार महीनों के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास प्रारंभ होता है. आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं, जो कि इस साल 25 जुलाई 2026 को है.
चातुर्मास में चूंकि देव सो जाते हैं इसलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य, जैसे- मुंडन, शादी, गृह प्रवेश या नए काम की शुरुआत करने से बचने की सलाह दी जाती है. चातुर्मास के 4 महीने भगवान की पूजा-आराधना के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं.
30 जून 2026 - आषाढ़ माह प्रारंभ
3 जुलाई 2026 - कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी
6 जुलाई 2026 - कालाष्टमी एवं मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
10 जुलाई 2026 - योगिनी एकादशी
12 जुलाई 2026 - रवि प्रदोष व्रत एवं मासिक शिवरात्रि
14 जुलाई 2026 - आषाढ़ अमावस्या
15 जुलाई 2026 - आषाढ़ नवरात्रि प्रारम्भ,
16 जुलाई 2026 - जगन्नाथ रथयात्रा, कर्क संक्रांति
17 जुलाई 2026 - अनिरुद्ध चतुर्थी
22 जुलाई 2026 - भड़ली नवमी
25 जुलाई 2026 - देवशयनी एकादशी, चातुर्मास प्रारंभ
26 जुलाई 2026 - रवि प्रदोष व्रत
28 जुलाई 2026 - कोकिला व्रत
29 जुलाई 2026 - गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा
(Disclaimer- लेख में दी गई तिथियां एवं धार्मिक जानकारी प्रचलित पंचांगों और मान्यताओं पर आधारित हैं. विभिन्न क्षेत्रों और पंचांगों के अनुसार इनमें बदलाव संभव है. कृपया अंतिम पुष्टि के लिए स्थानीय पंचांग देखें.)