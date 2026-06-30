Ashadha month 2026 calendar: हिंदू कैलेंडर का चौथा महीना आषाढ़ 30 जून 2026, मंगलवार यानी कि आज से शुरू हो गया है. आषाढ़ महीना 29 जुलाई 2026 तक चलेगा. इस दौरान देवशयनी एकादशी, योगिनी एकादशी जैसे अहम व्रत रखे जाएंगे. साथ ही आषाढ़ गुप्त नवरात्रि भी पड़ेंगी, जिसमें दस महाविद्याओं की आराधना की जाएगी.
इसके अलावा पुरी की विश्वप्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा भी जुलाई महीने में ही निकलेगी. इस रथ यात्रा के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शास्त्रों के अनुसार इसके दर्शन करने मात्र से सारे तीर्थ करने का पुण्य फल मिल जाता है. आइए जानते हैं आषाढ़ के 5 बड़े व्रत-त्योहार और उनकी तारीखें.
1. योगिनी एकादशी (10 जुलाई 2026): आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है. मान्यता है कि यह व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है.
2. आषाढ़ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ (15 जुलाई 2026): आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होती हैं, जिसे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कहते हैं. इन 9 दिनों में 10 महाविद्याओं की पूजा-आराधना की जाती है. जप-तप, साधना के लिए गुप्त नवरात्रि पर्व विशेष माना गया है.
3. भड़ली नवमी (22 जुलाई 2026) : आषाढ़ शुक्ल नवमी तिथि को भड़ली नवमी, भड़ल्या नवमी या भड़रिया नवमी कहा जाता है. यह साल के 3 अबूझ मुहूर्त में से एक होता है. यानी कि इस दिन बिना मुहूर्त निकाले विवाह, गृहप्रवेश, मुंडन, जनेऊ, नए काम की शुरुआत जैसे शुभ एवं मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं. लेकिन इस साल भड़ली नवमी के समय गुरु तारा अस्त रहने से कोई शुभ कार्य नहीं हो सकेंगे. आमतौर पर चातुर्मास प्रारंभ होने से पहले यह आखिरी शुभ मुहूर्त होता है.
4. देवशयनी एकादशी (25 जुलाई 2026) : आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहते हैं क्योंकि इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है.
5. गुरु पूर्णिमा (29 जुलाई 2026) : आषाढ़ महीने का आखिरी दिन यानी कि पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है. गुरुओं के प्रति आदर-सम्मान करने के इस पर्व का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है.
आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि से ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकलती है. जिसमें लाखों श्रद्धालु महाप्रभु जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ खींचने और दर्शन करने के लिए आते हैं. इस साल यह रथ यात्रा 16 जुलाई को निकलेगी. इस दिन भगवान जगन्नाथ गुंडिचा मंदिर जाते हैं और फिर 9 दिन वहीं विश्राम करते हैं.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)