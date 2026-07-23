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Ashadha Purnima 2026: आषाढ़ पूर्णिमा पर इन उपायों को कर मां लक्ष्मी को कर सकते हैं प्रसन्न, धन-धान्य की प्राप्ति के खुलेंगे रास्ते!

Ashadha Purnima Upay: इस साल आषाढ़ पूर्णिमा तिथि पर अगर कुछ विशेष उपाय करें तो एक साथ मां लक्ष्मी से लेकर भगवान गणेश और विष्णु जी को प्रसन्न कर सकते हैं. ये प्रभावशाली विशेष उपायों को कर घर में धन और समृद्धि की आवक को बढ़ाया जा सकता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 23, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:43 PM IST
Ashadha Purnima 2026: आषाढ़ पूर्णिमा पर इन उपायों को कर मां लक्ष्मी को कर सकते हैं प्रसन्न, धन-धान्य की प्राप्ति के खुलेंगे रास्ते!

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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