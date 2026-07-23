/Ashadha Purnima 2026: आषाढ़ पूर्णिमा पर इन उपायों को कर मां लक्ष्मी को कर सकते हैं प्रसन्न, धन-धान्य की प्राप्ति के खुलेंगे रास्ते!

Ashadha Purnima Money Remedies: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व है. इस दिन स्नान-दान कर भगवान की उपासना करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. इस दिन अगर मां लक्ष्मी, विष्णु जी और कुबेर देवता का आशीर्वाद चाहिए तो घर में धन-धान्य की बढ़ोतरी होती है. इस तरह से आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि पर अगर पूजा उपासना कर कुछ विशेष उपाय करें तो शुभ परिणामों की प्राप्ति की जा सकती है. इस साल आषाढ़ पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 को है.
आषाढ़ पूर्णिमा तिथि को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है. क्योंकि इस दिन महर्षि वेदव्यास जी की जयंती होती है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि आषाढ़ पूर्णिमा तिथि पर कौन से उपाय करें ताकि मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे.
आषाढ़ पूर्णिमा तिथि पर देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन के देवता कुबेर देव की उपासना करना अति शुभ होता है. इस एक उपाय को करने से घर में धन की स्थिति अच्छी होती है.
आषाढ़ पूर्णिमा तिथि पर देवी लक्ष्मी की उपासना करें और पूजा में कमल के फूल चढ़ाएं. साथ में विष्णु जी की भी पूजा करें. इस एक उपाय को करने से घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है.
आषाढ़ पूर्णिमा तिथि पर कमलगट्टे की माला से महालक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें. मंत्र है- 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मयै नमः' इस मंत्र के जाप से धन में वृद्धि होती है.
आषाढ़ पूर्णिमा तिथि पर घर के मुख्य द्वार पर शाम को दीपक जलाएं. घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं.
आषाढ़ पूर्णिमा तिथि पर इन खास उपायों को करने से घर में धन-धान्य और सुख-समृद्धि बढ़ती है. किसी घर पर जब एक साथ माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान गणेश और कुबेर देव की कृपा बरसती है तो उस घर के सदस्यों का कल्याण हो जाता है. आषाढ़ पूर्णिमा पर इन उपायों को कर आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सकता है.
(डिस्क्लेम- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)