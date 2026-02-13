Ashirbad Rituals: आशीर्वाद देने के लिए क्यों किया जाता है दाहिने हाथ का इस्तेमाल, जानें इससे जुड़ी खास मान्यताएं

Ashirbad Ke Niyam: भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपराओं में शुभ-अशुभ और ऊर्जा के प्रवाह का गहनता से विचार किया गया है. आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी मांगलिक कार्य, पूजा-पाठ या बड़ों से आशीर्वाद लेते समय दाहिने हाथ का ही प्रयोग किया जाता है. यहां तक कि दान देना हो या किसी को सौभाग्य का आशीष, हमेशा दायां हाथ ही आगे बढ़ता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाएं हाथ के बजाय दाहिने हाथ को ही इतनी प्रधानता क्यों दी गई है? आखिर आशीर्वाद देने के लिए हमेशा दाहिने हाथ का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है. आइए जानते हैं कि किसी को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए दाहिने हाथ का प्रयोग क्यों करते हैं और इससे जुड़े ज्योतिषीय और वैज्ञानिक कारण क्या हैं.

शुभता से है खास कनेक्शन

सूर्य ग्रह से सीधा संबंधवैदिक ज्योतिष के अनुसार, मनुष्य का दाहिना हिस्सा सूर्य ग्रह और सिंह राशि से प्रभावित माना जाता है. सूर्य को ऊर्जा, प्रकाश, आत्मा और जीवन शक्ति का कारक माना गया है. दाहिने हाथ से आशीर्वाद देने का अर्थ है कि आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति अपनी सौर ऊर्जा और शुभता को सामने वाले व्यक्ति में स्थानांतरित कर रहा है. यह प्रक्रिया सौर मंडल की सकारात्मकता से जुड़ी होती है.

सकारात्मक ऊर्जा का होता है संचार

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मानव शरीर के दो हिस्से अलग-अलग ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. शरीर का दाहिना हिस्सा सक्रिय, शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है. जबकि, शरीर का बायां भाग शांत, सौम्य और नकारात्मक ऊर्जा के प्रति संवेदनशील माना गया है. जब हम दाहिने हाथ से किसी के सिर पर हाथ रखते हैं, तो हमारे भीतर संचित सकारात्मक तरंगें आशीर्वाद लेने वाले के शरीर में प्रवेश करती हैं, जिससे उसके मन और स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव पड़ता है.

पिंगला नाड़ी से है खास कनेक्शन

योग विज्ञान और अध्यात्म के अनुसार, दाहिना हाथ हमारी पिंगला नाड़ी से जुड़ा होता है. यह नाड़ी अधिक सक्रिय और प्राणशक्ति से भरपूर होती है. चूंकि दाहिना हिस्सा बाएं की तुलना में अधिक एक्टिव और पवित्र माना गया है, इसलिए किसी भी शक्ति के संचार या संकल्प के लिए इसी हाथ का उपयोग करना शास्त्रों से मुताबिक सही और उचित है.

नकारात्मकता का निवारण

पौराणिक मान्यता है कि दाहिने हाथ से दिया गया आशीर्वाद सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. यह न सिर्फ सामने वाले व्यक्ति की नकारात्मकता को दूर करता है, बल्कि आशीर्वाद देने वाले और लेने वाले, दोनों के मन में सात्विक विचारों का संचार करता है.

