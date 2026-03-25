Ashoka Ashtami Vrat 2026: अशोक अष्टमी व्रत को हिंदू धर्म में बहुत खास माना गया है. क्‍योंकि यह व्रत सारे दुखों को दूर करने वाला है. इसके अलावा यह व्रत स्‍वयं भगवान राम ने भी रखा था. चैत्र शुक्‍ल अष्‍टमी को यह व्रत रखा जाता है. इस साल 26 मार्च 2026, गुरुवार को अशोक अष्‍टमी है.

भगवान शिव और माता पार्वती की करें पूजा

अशोक अष्‍टमी पर्व के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है. इस दिन चैत्र नवरात्र की अष्‍टमी तिथि भी होती है, जो कि शक्ति की आराधना का पर्व है. साथ ही इस दिन अशोक के पेड़ की भी पूजा की जाती है.

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अशोक अष्‍टमी व्रत 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार अशोक अष्टमी 2026 तिथि 25 मार्च 2026 की दोपहर 01:50 बजे से प्रारंभ होगी 26 मार्च 2026 की सुबह 11::48 बजे तक है. लिहाजा अशोक अष्‍टमी का व्रत 26 मार्च 2026, गुरुवार को रखा जाएगा. वहीं अशोक अष्‍टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 01:50 मिनट तक है.

वहीं अशोक अष्टमी पर पूजा का अमृत काल मुहूर्त - सुबह 06:50 बजे से लेकर 08:21 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:02 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक है.

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भगवान राम ने भी की थी पूजा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने वाले थे, तब उन्‍होंने रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की थी. साथ ही सीता जी के वियोग में प्रभु राम दुखी भी थी. जब भगवान राम ने ये पूजा की तो उनकी भक्ति से प्रसन्‍न होकर देवी पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे भगवान राम के सभी दुख दूर हो गए. साथ ही उनका रावण पर विजय का मनोरथ भी पूरा हुआ.

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अशोक अष्‍टमी की पूजा

अशोक अष्‍टमी की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें. फिर अशोक के पेड़ की पूजा करें. अशोक के पेड़ में जल अर्पित करें. इसके बाद अशोक के पेड़ से 8 कोमल कलियां या पत्तियां तोड़ लें. इन कलियों का उपयोग भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने में करें.



(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)