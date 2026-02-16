Ashtadhatu Challa: बेहद खास है अष्टधातु का छल्ला, जानें किस उंगली में पहनने से रुकता है पैसा और दूर होता है तनाव?

Ashtadhatu Challa: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, धातुओं का हमारे जीवन और भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है. जब आठ विशेष धातुओं- सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, लोहा, पारा (या कांसा) और पीतल को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो 'अष्टधातु' का निर्माण होता है. यह अष्टधातु सकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता रखता है. ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि अगर अष्टधातु के छल्ले को विधि-विधान से धारण किया जाए तो फिजूलखर्ची के निजात मिलती है और पास पैसा टिकता है. इसके अलावा अष्टधातु का छल्ला मानसिक तनाव दूर करने में भी सहायक होता है. ऐसे में अगर आप भी आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव या ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव से जूझ रहे हैं, तो अष्टधातु का छल्ला आपके लिए एक सुरक्षा कवच साबित हो सकता है. आइए जानते हैं अष्टधातु का छल्ला धारण करने के नियम क्या हैं और इससे जुड़ी सावधानियां क्या-क्या हैं.

अष्टधातु का छल्ला पहनने से क्या होता है

अष्टधातु का छल्ला यह नौ ग्रहों (विशेषकर राहु और शनि) के नकारात्मक प्रभाव को शांत कर कुंडली में शुभता बढ़ाता है. इसे छल्ले को धारण करने से फिजूलखर्ची पर लगाम लगती है और धन संचय के योग बनते हैं. नौकरी या व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर कर यह सफलता के नए रास्ते खुलते हैं. इसके अलावा यह मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत करता है.

अष्टधातु छल्ला धारण करने की वधि

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अष्टधातु का छल्ला धारण करने के लिए शनिवार या मंगलवार का दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है. इसके अलावा, शुक्ल पक्ष की तिथि या पूर्णिमा के दिन इसे पहनना अत्यंत शुभ फलदायी होता है. अष्टधातु का छल्ला अनामिका उंगली में पहनना सबसे उत्तम माना जाता है. इसके अलावा इसे तर्जनी उंगली में धारण करन से ज्ञान और नतृत्व क्षमता बढ़ती है.

धारण करने के नियम

धारण करने से पूर्व छल्ले को गंगाजल और कच्चे दूध से शुद्ध करें. इसके बाद धूप-दीप दिखाकर अपने इष्ट देव या कुल देवता का स्मरण करें. संभव हो तो अपने लग्नेश या भाग्येश के मंत्रों का एक माला जाप करें. इसके अलावा छल्ला पहनते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए. ध्यान रखें कि अष्टधातु धारण करने के बाद व्यक्ति को तामसिक भोजन (मांस-मदिरा) से परहेज करना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव कम हो जाता है.

