Kanya Pujan 2025: शारदीय नवरात्रि का उत्‍सव चरम पर है. विशेष तौर पर अष्‍टमी और नवमी तिथि बहुत अहम होती हैं क्‍योंकि इन दिनों में मां दुर्गा की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. हवन और कन्‍या पूजन किया जाता है. नवरात्रि में कन्‍या पूजन का बड़ा महत्‍व है. 2 साल से 9 साल तक की कन्‍याओं को मां दुर्गा का रूप माना जाता है. नवरात्रि के समापन की पूजा में कन्‍याओं की पूजा की जाती है. उन्‍हें सम्‍मानपूर्वक भोजन कराया जाता है. पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है और भेंट दी जाती है. इस साल 30 सितंबर को नवरात्रि की अष्‍टमी तिथि और 1 अक्‍टूबर को नवमी तिथि है. कुछ लोग अष्‍टमी के दिन कन्‍या पूजन करते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन. ध्‍यान रखें कि कन्‍या पूजन में कुछ गलतियां ना करें.

कन्‍या पूजन में ना करें ये गलतियां

नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान की गईं कुछ गलतियां बहुत पाप देती हैं. मां दुर्गा का नाराज करती हैं. ये गलतियां करने से 9 दिन का व्रत सफल नहीं होता है. ना पूजा का फल मिलता है.

- कन्‍या पूजन के लिए आई कन्‍याओं को सम्‍मान दें, गलती से भी कोई ऐसा काम ना करें, जिससे उनका अपमान हो.

- कन्‍याओं को भोजन में सात्विक चीजें ही परोसें. खट्टी चीजें ना दें.

- कन्‍याओं को भेंट में कोई अशुभ चीजें ना करें. जैसे काले रंग की चीजें ना दें. ना कोई नुकीली चीज दें. ना ही पुरानी, टूटी-फूटी, इस्‍तेमाल की हुई चीज कन्‍याओं को भेंट में दें.

- कई बार लोग कन्या पूजन में कन्‍याओं को स्‍टील की थाली, प्‍लेट आदि भेंट में देते हैं. ऐसा ना करें, स्‍टील का संबंध शनि से है. यदि बर्तन देना ही चाहते हैं तो तांबा-पीतल के दें. इसी तरह कोई भी लोहे की चीज कन्‍याओं को भेंट में ना दें.

- ना ही कन्‍या पूजन में लेदर या चमड़े की चीज दें. ऐसा करना बहुत अशुभ होता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)