Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /कष्टों से चाहिए तुरंत मुक्ति? लाइफ में एक बार जरूर करें महाराष्ट्र की अष्टविनायक यात्रा, दूर होंगी सारी चिंताएं!

कष्टों से चाहिए तुरंत मुक्ति? लाइफ में एक बार जरूर करें महाराष्ट्र की 'अष्टविनायक' यात्रा, दूर होंगी सारी चिंताएं!

इस खबर में महाराष्ट्र की पवित्र अष्टविनायक यात्रा का पौराणिक महत्व और सही रूट की पूरी जानकारी देंगे. मोरगांव से शुरू होकर आठों स्वयंभू गणेश मंदिरों के दर्शन से कैसे जीवन के सारे कष्ट, तनाव और दरिद्रता दूर होते हैं, उसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे.

Written Byharsh singh
Published: Sep 11, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:34 PM IST
कष्टों से चाहिए तुरंत मुक्ति? लाइफ में एक बार जरूर करें महाराष्ट्र की 'अष्टविनायक' यात्रा, दूर होंगी सारी चिंताएं!

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बादशाह ने ईशा को दिखा धोखा? एक्ट्रेस ने Bigg Boss 20 में रैपर को बता डाला रेड फ्लैग
2
3
4
5