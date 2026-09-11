कष्टों से चाहिए तुरंत मुक्ति? लाइफ में एक बार जरूर करें महाराष्ट्र की 'अष्टविनायक' यात्रा, दूर होंगी सारी चिंताएं!

हिंदू धर्म में गणेश भक्तों के लिए महाराष्ट्र की अष्टविनायक यात्रा का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है. ये पावन यात्रा महाराष्ट्र के पुणे, रायगढ़ और अहमदनगर जिलों में फैले गणेश जी के आठ पुराने मंदिरों को आपस में जोड़ती है.
कहा जाता है कि इन आठों मंदिरों में रखी गणेश जी की मूर्तियां खुद प्रकट हुई थीं, यानी इन्हें किसी ने बनाया नहीं बल्कि ये अपने आप वहां आईं.
परंपरा के मुताबिक ये यात्रा मोरगांव से शुरू होती है, और सभी आठ मंदिरों के दर्शन करने के बाद जब वापस मोरगांव पहुंचते हैं, तभी ये यात्रा पूरी मानी जाती है.
अष्टविनायक यात्रा का सबसे पहला और अंतिम पड़ाव पुणे जिले में स्थित श्री मयूरेश्वर मंदिर मोरगांव है. यहां बप्पा मोर पर सवार होकर मयूरेश्वर रूप में दर्शन देते हैं.
इसके बाद यात्रा का दूसरा प्रमुख केंद्र अहमदनगर जिले का श्री सिद्धिविनायक मंदिर सिद्धटेक है. अष्टविनायक के सभी आठ मंदिरों में यह इकलौता ऐसा धाम है, जहां गणेश जी की सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई है.
धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सिद्धियां हासिल करने के लिए बप्पा की कठोर तपस्या की थी.
रायगढ़ जिले में स्थित श्री बल्लालेश्वर मंदिर पाली इस यात्रा का तीसरा पड़ाव है. आठों अष्टविनायक में यह एकमात्र ऐसा पावन मंदिर है, जिसका नाम बप्पा के परम भक्त बल्लाल के नाम पर रखा गया है.
ये मंदिर भक्त और भगवान के अटूट प्रेम की अद्भुत मिसाल है. इसके बाद रायगढ़ के ही महाड में स्थित श्री वरदविनायक मंदिर के दर्शन किए जाते हैं.
माना जाता है कि यहां बप्पा वरदान देने वाले रूप में विराजते हैं और दर्शन मात्र से भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं.
पुणे के थेऊर में मुला, मुथा और भीमा नदियों के पवित्र संगम के पास श्री चिंतामणि मंदिर स्थित है. मान्यता है कि यहां बप्पा के दर पर माथा टेकने से भक्तों के मन की सारी चिंताएं और मानसिक तनाव पल भर में दूर हो जाते हैं.
इसके बाद पुणे के लेण्याद्रि में स्थित श्री गिरिजात्मज मंदिर आता है, जो पहाड़ियों और गुफाओं के सुंदर माहौल के बीच बना हुआ है.
ये अष्टविनायक का अकेला मंदिर है, जहां माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए बप्पा के बाल रूप की पूजा की जाती है.
यात्रा का सातवां धाम पुणे के ओझर में स्थित श्री विघ्नेश्वर मंदिर है, जो अपनी भव्य वास्तुकला और सुंदर स्वर्ण शिखरों के लिए मशहूर है.
यहां गणेश जी सभी बाधाओं और विघ्नों को हरने वाले विघ्नेश्वर रूप में भक्तों का कल्याण करते हैं. इसके बाद आठवां और अंतिम प्रमुख पड़ाव पुणे का श्री महागणपति मंदिर रांजणगांव है.
इस अति प्राचीन मंदिर का पौराणिक संबंध भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर दैत्य के वध की कथा से जुड़ा हुआ है.
शास्त्रों में विधान है कि अष्टविनायक यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब आठों मंदिरों की परिक्रमा के बाद भक्त दोबारा मोरगांव लौटते हैं.
मोरगांव में मयूरेश्वर बप्पा के फिर से दर्शन करने के बाद ही इस पूरी यात्रा का पूरा फल प्राप्त होता है. हर साल गणेश उत्सव और भाद्रपद के महीने में लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा पर निकलते हैं.
बप्पा के इन आठों स्वयंभू रूपों के दर्शन करने से इंसान के जीवन से सारे कष्ट, बीमारियां और दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं.
डिस्क्लोमर (Disclaimer):
यह लेख धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और महाराष्ट्र की परंपराओं पर आधारित एक प्रामाणिक जानकारी है. इसका उद्देश्य पाठकों को अष्टविनायक यात्रा और भगवान गणेश के आठ पवित्र धामों के महात्म्य से अवगत कराना है.