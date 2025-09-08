अश्विन मास के 30 में से 25 दिन खास, मनेंगे ढेर सारे व्रत-त्‍योहार, यहां देखें तारीख समेत पूरी लिस्‍ट
अश्विन मास के 30 में से 25 दिन खास, मनेंगे ढेर सारे व्रत-त्‍योहार, यहां देखें तारीख समेत पूरी लिस्‍ट

Ashwin Maah Ke Vrat Tyohar: 8 सितंबर से अश्विन मास आरंभ हो गया है और इसी के साथ पितृ पक्ष भी शुरू हो चुका है. अश्विन मास बहुत महत्‍वपूर्ण है क्‍योंकि इसमें ही पितृ पक्ष आता है, साथ ही शारदीय नवरात्रि महापर्व और दशहरा भी मनाया जाता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:17 AM IST
अश्विन मास के 30 में से 25 दिन खास, मनेंगे ढेर सारे व्रत-त्‍योहार, यहां देखें तारीख समेत पूरी लिस्‍ट

Ashwin Month Start Date: अश्विन महीना हिंदू पंचांग का सातवां महीना है. धार्मिक दृष्टि से इस महीने का बड़ा महत्‍व है क्‍योंकि इसमें पितरों का आशीर्वाद और मां दुर्गा की कृपा पाने का मौका मिलता है. अश्विन मास में ही पितृ पक्ष पड़ता है. साथ ही 9 दिन का शारदीय महापर्व भी अश्विन मास में मनाया जाता है. नवरात्रि के अगले दशहरा या विजयादशमी मनाई जाती है. इसके बाद शरद पूर्णिमा के साथ पवित्र महीने का समापन होता है. इस साल आश्विन माह की शुरुआत 8 सितंबर से हो रही है और 7 अक्‍टूबर को समापन होगा. 

यह भी पढ़ें: मंगल का शुक्र की राशि में गोचर खत्‍म करेगा 4 राशि वालों के बुरे दिन, रातों-रात पलटी मारेगा भाग्‍य

पितृ पक्ष 2025 कब से कब तक है?

अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि को पितृ पक्ष का प्रतिपदा श्राद्ध किया जाता है. इसके बाद अश्विन मास की अमावस्‍या के दिन पितृ पक्ष समाप्‍त होता है. सर्व पितृ अमावस्‍या के दिन पितरों को विदाई दी जाती है. इस साल पितृ पक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक है. कुछ लोग भाद्रपद पूर्णिमा से पितृ पक्ष की शुरुआत नहीं मानते हैं. ऐसे में 8 सितंबर से पितृ पक्ष की शुरुआत मानी जाएगी. 
 यह भी पढ़ें: कर्मफल दाता शनि चाल बदलकर गुरु की राशि में होंगे मार्गी, 3 राशि वालों को बना देंगे करोड़पति, आसमान छुएगी शोहरत

शारदीय नवरात्रि कब से कब तक है? 

शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन मास के शुक्‍ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है. इसलिए यह अश्विन नवरात्रि भी कहलाती हैं. इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से हो रही है और 1 अक्टूबर तक चलेगी. वहीं 2 अक्टूबर को विजयादशमी (दशहरा) का पर्व मनाया जाएगा. इन 9 दिनों में घरों में घटस्‍थापना की जाएगी, मां दुर्गा की प्रतिमाएं विराजमान होंगी, दुर्गा अष्‍टमी और महानवमी मनाई जाएगी. फिर दशहरे के दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है. 

यह भी पढ़ें: 8 से 14 सितंबर का साप्‍ताहिक करियर राशिफल, जानें मेष से मीन राशि वालों की नौकरी-व्‍यापार का कैसा रहेगा हाल

अश्विन मास के व्रत त्योहार लिस्ट

10 सितम्बर - संकष्टी चतुर्थी
17 सितम्बर- इन्दिरा एकादशी, कन्या संक्रांति
19 सितम्बर- मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत (कृष्ण)
21 सितम्बर- अश्विन अमावस्या (पितृ पक्ष समाप्त)
22 सितम्बर- शारदीय नवरात्रि, घटस्थापना
28 सितम्बर- कल्परम्भ
29 सितम्बर- नवपत्रिका पूजा
30 सितम्बर- दुर्गा महा अष्टमी पूजा
1 अक्तूबर -दुर्गा महा नवमी पूजा
2 अक्तूबर -दुर्गा विसर्जन, दशहरा, शरद नवरात्रि पारण
3 अक्तूबर -पापांकुशा एकादशी
4 अक्तूबर-प्रदोष व्रत (शुक्ल)
7 अक्तूबर- अश्विन पूर्णिमा व्रत, शरद पूर्णिमा 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

ashwin maas 2025

