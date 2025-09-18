मासिक शिवरात्रि पर बन रहे 4 शुभ योग, ये है पूजा का सबसे सही समय
Advertisement
trendingNow12927166
Hindi Newsधर्म

मासिक शिवरात्रि पर बन रहे 4 शुभ योग, ये है पूजा का सबसे सही समय

Masik Shivratri in September: मासिक शिवरात्रि हर महीने के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं. अश्विन मास की मासिक शिवरात्रि पर कई शुभ योग बन रहे हैं. इस दिन शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से शिव पूजा करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 18, 2025, 03:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मासिक शिवरात्रि पर बन रहे 4 शुभ योग, ये है पूजा का सबसे सही समय

Masik Shivratri kab hai: महाशिवरात्रि साल में एक बार मनाई जाती है, साथ ही हर महीने मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है. मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं. मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है. अविवाहित लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत करें तो जल्‍द विवाह के योग बनते हैं. सितंबर महीने में भी मासिक शिवरात्रि पड़ रही है. जानिए मासिक शिवरात्रि कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्‍या है. 

मासिक शिवरात्रि सितंबर 2025 

पंचांग के अनुसार, अश्विन मास के कृष्ण चतुर्दशी तिथि 19 सितंबर को रात 11:36 बजे शुरू होगी और 20 सितंबर की मध्‍यरात्रि 12:16 बजे समाप्‍त होगी. चूंकि शिवरात्रि पर रात को पूजा करने का विधान है, इसलिए 19 सितंबर को मासिक शिवरात्रि मानी जाएगी. 19 सितंबर की रात को ही निशिता काल में पूजा रात 11:51 बजे से 12:38 बजे तक की जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दशहरे से नोटों के स्‍वीमिंग पूल में तैरेंगे ये लोग, शनि का नक्षत्र परिवर्तन देगा 4 राशियों को अकूत पैसा

मासिक शिवरात्रि पर शुभ योग

अश्विन मासिक शिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, अमृत योग और अमृत सिद्धि के कई बेहद शुभ योग बन रहे हैं. साथ ही इस दिन मघा नक्षत्र रहेगा. इन शुभ योगों में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करना बहुत पुण्‍य देगा और मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा. 

मासिक शिवरात्रि पर करें इन मंत्रों का जाप

1. ऊं त्रिदलं त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम्। त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम.
2. ऊं शिवाय नमः – ऊं सर्वात्मने नमः – ऊं त्रिनेत्राय नमः – ऊं हराय नमः – ऊं इन्द्रमुखाय नमः. 

यह भी पढ़ें: छल-कपट से दूर बेहद भरोसेमंद होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, पार्टनर को भी रखती हैं खुश

मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन करें ये काम 

- मासिक शिवरात्रि के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इसके बाद ही स्वयं भोजन कराएं. 
- ऐसे जातक जो संतान प्राप्ति पाना चाहते हैं वे मासिक शिवरात्रि का व्रत रखें, पूजा के बाद शिव-पार्वती से संतान देने की प्रार्थना करें. 

यह भी पढ़ें: मां लक्ष्‍मी की कृपा लेकर पैदा होते है इस मूलांक के लोग, करोड़पति बनने की होती है फुल गारंटी

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Masik Shivratri 2025

Trending news

3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
Andhra Pradesh Liquor Scam
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
KS Alagiri-Kangana Ranaut Controversy
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
rahul gandhi vote theft claim
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
BJP
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
Mehbooba Mufti home arrest
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
PM Modi and Sushila Karki conversation
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट..' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब
Election Commission
'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट..' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब
नवरात्र पर भक्तों को मिलेंगे देवी के दर्शन, दोबारा शुरू वैष्णो देवी यात्रा
vaishno devi yatra resumes
नवरात्र पर भक्तों को मिलेंगे देवी के दर्शन, दोबारा शुरू वैष्णो देवी यात्रा
'चुनाव आयोग में हमारे आदमी...' हमें अंदर से मिल रही जानकारी; राहुल गांधी का दावा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग में हमारे आदमी...' हमें अंदर से मिल रही जानकारी; राहुल गांधी का दावा
सबरीमाला मंदिर से कहां गया 4 किलो सोना? केरल हाईकोर्ट ने कहा- 3 हफ्ते में दो रिपोर्ट
Sabarimala temple gold missing
सबरीमाला मंदिर से कहां गया 4 किलो सोना? केरल हाईकोर्ट ने कहा- 3 हफ्ते में दो रिपोर्ट
;