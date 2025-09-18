मासिक शिवरात्रि पर बन रहे 4 शुभ योग, ये है पूजा का सबसे सही समय

Masik Shivratri kab hai: महाशिवरात्रि साल में एक बार मनाई जाती है, साथ ही हर महीने मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है. मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं. मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है. अविवाहित लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत करें तो जल्‍द विवाह के योग बनते हैं. सितंबर महीने में भी मासिक शिवरात्रि पड़ रही है. जानिए मासिक शिवरात्रि कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्‍या है.

मासिक शिवरात्रि सितंबर 2025

पंचांग के अनुसार, अश्विन मास के कृष्ण चतुर्दशी तिथि 19 सितंबर को रात 11:36 बजे शुरू होगी और 20 सितंबर की मध्‍यरात्रि 12:16 बजे समाप्‍त होगी. चूंकि शिवरात्रि पर रात को पूजा करने का विधान है, इसलिए 19 सितंबर को मासिक शिवरात्रि मानी जाएगी. 19 सितंबर की रात को ही निशिता काल में पूजा रात 11:51 बजे से 12:38 बजे तक की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दशहरे से नोटों के स्‍वीमिंग पूल में तैरेंगे ये लोग, शनि का नक्षत्र परिवर्तन देगा 4 राशियों को अकूत पैसा

मासिक शिवरात्रि पर शुभ योग

अश्विन मासिक शिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, अमृत योग और अमृत सिद्धि के कई बेहद शुभ योग बन रहे हैं. साथ ही इस दिन मघा नक्षत्र रहेगा. इन शुभ योगों में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करना बहुत पुण्‍य देगा और मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा.

मासिक शिवरात्रि पर करें इन मंत्रों का जाप

1. ऊं त्रिदलं त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम्। त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम.

2. ऊं शिवाय नमः – ऊं सर्वात्मने नमः – ऊं त्रिनेत्राय नमः – ऊं हराय नमः – ऊं इन्द्रमुखाय नमः.

यह भी पढ़ें: छल-कपट से दूर बेहद भरोसेमंद होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, पार्टनर को भी रखती हैं खुश

मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन करें ये काम

- मासिक शिवरात्रि के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इसके बाद ही स्वयं भोजन कराएं.

- ऐसे जातक जो संतान प्राप्ति पाना चाहते हैं वे मासिक शिवरात्रि का व्रत रखें, पूजा के बाद शिव-पार्वती से संतान देने की प्रार्थना करें.

यह भी पढ़ें: मां लक्ष्‍मी की कृपा लेकर पैदा होते है इस मूलांक के लोग, करोड़पति बनने की होती है फुल गारंटी

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)