Hindi Newsधर्म

कब से शुरू होगा अश्विन मास, जान लें ये सबसे जरूरी नियम, वरना रूठ जाएंगे देवी-देवता!

Ashwin Month 2025: अश्विन महीना बहुत अहम होता है. इस महीने में पितृ पक्ष, नवरात्रि और दशहरा जैसा महापर्व मनाया जाता है. अश्विन महीने में कुछ बातों का ध्‍यान रखना जरूरी है, वरना जीवन में मुसीबतों का अंबार लग जाता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 06, 2025, 11:28 AM IST
Ashwin Month 2025: अश्विन महीना हिंदू कैलेंडर का सातवां महीना होता है, जो आमतौर पर सितंबर-अक्टूबर में आता है. यह भाद्रपद महीने के बाद आता है. भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से अश्विन मास प्रारंभ होता है. इस साल 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा है और इसी द‍िन चंद्र ग्रहण लग रहा है. साथ ही अश्विन मास की शुरुआत पितृ पक्ष से होती है. 15 दिन के पितृ पक्ष के बाद शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होती हैं और फिर दशहरा पर्व मनाया जाता है, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं. इन सभी व्रत-त्‍योहारों के कारण अश्विन मास का बड़ा धार्मिक महत्‍व है. जानिए इस साल अश्विन मास कब से कब तक है और इस दौरान किन बातों का ध्‍यान रखना जरूरी है. 

अश्विन मास 2025 

इस साल अश्विन मास 8 सितंबर 2025 से शुरू होगा और 7 अक्‍टूबर 2025 को समाप्‍त होगा. यानी कि 7 अक्‍टूबर को अश्विन पूर्णिमा रहेगी. इस बीच 8 सितंबर से 21 सितंबर तक के पितृ पक्ष में पितरों को याद किया जाएगा, फिर 22 सितंबर से 1 अक्‍टूबर तक नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना की जाएगी. मां दुर्गा की प्रतिमाएं विराजमान होंगी. गरबा रास होगा. फिर 2 अक्‍टूबर को रावण दहन के साथ दशहरा पर्व संपन्‍न होगा. 

अश्विन मास में क्‍या करें?

अश्विन माह में कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है. वरना पितर और देवी-देवता नाराज हो जाते हैं. लिहाजा अश्विन मास में पड़ने वाले पितृ पक्ष में पितरों की आत्‍मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण जरूर करें, इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है, घर में सुख-समृद्धि आती है. अश्विन मास में दान-पुण्‍य जरूर करें. इस समय में नवरात्रि आती हैं, लिहाजा घर में खूब साफ-सफाई रखें, साथ ही पवित्रता का ध्‍यान रखें. अश्विन मास में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत लाभ देता है, मां दुर्गा प्रसन्‍न होकर खूब कृपा करती हैं. संभव हो तो शारदीय नवरात्रि के व्रत करना चाहिए. 

अश्विन माह में क्या न करें?

अश्विन माह बेहद पवित्र महीना होता है और इस‍ महीने में मांस और मदिरा का सेवन करने की गलती ना करें. वरना देवी-देवताओं और पितरों की भयंकर नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. ना ही अश्विन मास में लहसुन-प्‍याज, दूध, करेला और सफेद तिल का सेवन करें. इस महीने में लौकी, मूली, सरसों का साग, नमक, सत्तू, जीरा और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए. इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है. साथ ही इस महीने में ना तो किसी को बुरा-भला कहें, ना मन में नकारात्‍मक विचार लाएं.  

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

