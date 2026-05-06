Vrishabha Sankranti 2026: इस साल वृषभ संक्रांति पर सर्वार्थ सिद्धि योग, सूर्यदेव के इन शक्तिशाली मंत्रों के जाप से निखारें व्यक्तित्व!

Vrishabha Sankranti 2026 Date: सूर्यदेव अभी मंगल ग्रह के स्वामित्व वाली मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और जल्द ही वृषभ रा​शि में गोचर कर जाएंगे. ध्यान दें सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे उस राशि की संक्राति कहते हैं. इस तरह सूर्य के वृषभ राशि में गोचर करते ही वृषभ संक्रांति होगी. इस साल वृषभ संक्रांति 15 मई को है और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है. ऐसे शुभ मौके पर अगर सूर्यदेव को सूर्योदय के समय अर्घ्य दें और प्रभावशाली सूर्य मंत्रों का जाप करें तो व्यक्तित्व में निखार आएगा और शरीर रोगों से दूर रहेगा. हर ओर से जातक को सम्मान और सफलता प्राप्त होगी. आइए इस लेख में जानें वृषभ संक्रांति कब है, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग कब से कब तक होगा और किन मंत्रों का जाप करना शुभ होगा.

वृषभ संक्रांति 2026 तारीख

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल 15 मई 2026 दिन शुक्रवार को 06:28 बजे सूर्यदेव शुक्र ग्रह के स्वामित्व वाली वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे. जिससे वृषभ संक्रांति होगी. इस तरह वृषभ संक्रांति 15 मई 2026 को मनाई जाएगी.

वृषभ संक्रांति 2026 महा पुण्य काल

15 मई 2026 को वृषभ संक्रांति का महा पुण्य काल सुबह के समय 05:30 बजे से लेकर सुबह 06:28 बजे तक होगा और इस महापुण्य काल में स्नान-दान और सूर्यदेव को अर्घ्य देने से विशेष लाभ होगा.

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सर्वार्थ ​सिद्धि योग में वृषभ संक्रांति

इस बार वृषभ संक्रांति पर अति शुभ सर्वार्थ ​सिद्धि योग का भी संयोग हो रहा है. संक्रांति वाले दिन सुबह के समय 05:30 से लेकर रात के 08:14 बजे तक सर्वार्थ ​सिद्धि योग बना रहेगा. इस योग में किए कार्य सफल हो जाते हैं. वृषभ संक्रांति पर बन रहे इस योग में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.

वृषभ संक्रांति पर इन सूर्य मंत्रों का करें जाप

सूर्य आरोग्य मंत्र का करें जाप

'ॐ नमः सूर्याय शान्ताय सर्वरोगनिवारिणे।

आयुरारोग्यमैश्वर्यं देहि देव जगत्पते॥'

सूर्यदेव मूल मंत्र का करें जाप - 'ॐ घृणिसूर्याय नमः।'

सूर्य बीज मंत्र का करें जाप - 'ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः।'

सूर्य एकाक्षरी मंत्र का करें जाप - 'ह्रां॥'

सूर्य गायत्री मंत्र का करें जाप - 'ॐ आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्॥'

श्री सूर्यनारायण मंत्र का करें जाप - 'ॐ सूर्यनारायणायः नमः।'

सूर्य कामनापूर्ति मंत्र का करें जाप -

'ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणराय

मनोवांछित फलम् देहि देहि स्वाहा॥'

सूर्य शत्रुनाशक मंत्र -

उदसौ सूर्यो अगादुदिदं मामकं वचः।

यथाहं शत्रुहोऽसान्यसपत्नः सपत्नहा॥

सपत्नक्षयणो वृषाभिराष्ट्रो विष सहिः।

यथाहभेषां वीराणां विराजानि जनस्य च॥

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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