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Hindi Newsधर्मसांप का जहर भी हो जाता है बेअसर! सई नदी के तट पर बसे इस मंदिर का महाभारत से क्या है नाता?

सांप का जहर भी हो जाता है बेअसर! सई नदी के तट पर बसे इस मंदिर का महाभारत से क्या है नाता?

Snake Bite Cure Temple: रायबरेली का आस्तिक बाबा मंदिर अपनी पौराणिक मान्यताओं और सांप के जहर से मुक्ति दिलाने के चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है. सई नदी के किनारे स्थित ये मंदिर महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है, आज हम इस मंदिर के बारे में डिटेल से जानेंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 14, 2026, 11:59 AM IST
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सांप का जहर भी हो जाता है बेअसर! सई नदी के तट पर बसे इस मंदिर का महाभारत से क्या है नाता?

Snake Bite Cure Temple: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर मौजूद है. जिसके बारे में सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं. ये मंदिर हरचंदपुर विकास क्षेत्र के लालूपुर गांव में स्थित है. लखनऊ-इलाहाबाद हाईवे से करीब 15 किलोमीटर दूर सई नदी के किनारे बना ये मंदिर आस्तिक बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है. यहां दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं. लोगों की मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले. तो इस मंदिर में आने के बाद उसे नई जिंदगी मिल जाती है. यही वजह है कि इस मंदिर को चमत्कारी माना जाता है.

मंदिर को लेकर लोगों के बीच कई पौराणिक कथाएं भी प्रसिद्ध हैं. कहा जाता है कि इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है. मान्यता के मुताबिक राजा परीक्षित एक बार जंगल में शिकार करने गए थे. वहां उन्होंने एक ऋषि के गले में मृत सांप डाल दिया था. इस बात से नाराज होकर ऋषि पुत्र श्रंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि सात दिन के भीतर तक्षक नाग उन्हें डस लेगा. बाद में जब यह बात उनके पुत्र जन्मेजय को पता चली. तब उन्होंने सांपों को खत्म करने के लिए विशाल यज्ञ कराया. कहा जाता है कि उसी समय आस्तिक महाराज ने यज्ञ रुकवाकर तक्षक नाग की रक्षा की थी. तभी से लोग आस्तिक बाबा को नागों से रक्षा करने वाला मानते हैं.

सांपों के जहर से मिलती है मुक्ति...

इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहां की अनोखी मान्यता है. लोगों का विश्वास है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले. तो उसे यहां लाने के बाद राहत मिल जाती है. मंदिर पहुंचने वाले लोगों को यहां परिक्रमा करनी पड़ती है. महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग परिक्रमा मार्ग बनाए गए हैं. श्रद्धालु यहां आस्तिक बाबा को प्रसाद के रूप में खंभागीर चढ़ाते हैं. मान्यता है कि जिन लोगों को सांपों के जहर से मुक्ति मिलती है. वे धन्यवाद के रूप में यह प्रसाद चढ़ाते हैं. यही परंपरा वर्षों से चली आ रही है.

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दूर-दूर से आते हैं लोग?

मंदिर परिसर में एक बड़ा हवन कुंड भी बना हुआ है. यहां लोग विशेष पूजा और हवन करवाते हैं. आसपास ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों से भी लोग यहां पहुंचते हैं. पंचमी के दिन यहां विशाल मेले का आयोजन होता है. उस दौरान हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है. सई नदी के किनारे स्थित ये मंदिर धार्मिक आस्था के साथ-साथ शांति और श्रद्धा का भी बड़ा केंद्र माना जाता है. मंदिर का वातावरण लोगों को अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देता है.

कैसे जाएं?

अगर आप इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं. तो सबसे पहले रायबरेली पहुंचना होगा. वहां से हरचंदपुर क्षेत्र के लालूपुर गांव तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है. रायबरेली रेलवे स्टेशन यहां का सबसे नजदीकी स्टेशन माना जाता है. वहीं लखनऊ एयरपोर्ट सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है. वहां से टैक्सी और बस की सुविधा आसानी से मिल जाती है. सावन और नाग पंचमी के समय यहां सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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