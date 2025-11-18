Supari Ke Totke: एक साबुत सुपारी बदल सकती है किस्मत, जानें कैसे मिलता है धन और सफलता

Supari Ke Totke: ज्योतिष, वास्तु और तांत्रिक सिद्धांतों में सुपारी को अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना गया है. मान्यता है कि मंत्रों से शुद्ध की गई साबुत सुपारी घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे धन, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है. अगर सुपारी का इस्तेमाल सही विधि से किया जाए, तो यह आर्थिक प्रगति और सौभाग्य का नया रास्ता खोल सकती है. वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पूर्व, उत्तर या ईशान कोण में चांदी के पात्र में सुपारी स्थापित करके नियमित रूप से धूप-दीप दिखाने से अशुभता दूर होती है और घर में सौभाग्य का प्रवेश होता है. इसी तरह धन वृद्धि के लिए लाल वस्त्र पर श्रीयंत्र स्थापित करके उसके मध्य में गणेश पूजन सहित सुपारी रखने से विघ्न दूर होते हैं और आर्थिक मार्ग खुलने लगते हैं. आइए जानते हैं सुपारी से चमत्कारी ज्योतिषीय उपाय.

सुपारी को सिद्ध करने की विधि

सुपारी को शक्तिशाली बनाने के लिए शुभ नक्षत्र- जैसे पुष्य नक्षत्र या विजयादशमी, दीपावली जैसे विशेष पर्व श्रेष्ठ माने जाते हैं. इन मुहूर्तों में लाल या पीले कपड़े पर सुपारी रखकर भगवान गणेश का आवाहन किया जाता है. फिर, कुमकुम, हल्दी, अक्षत से पूजन करने के बाद लक्ष्मी मंत्र का जाप करने पर सुपारी को सिद्ध माना जाता है.

शास्त्रों में बताया गया है कि गणेश स्वरूप मानी जाने वाली सुपारी का पूजन प्राचीन काल से किया जा रहा है और उचित विधि से किया गया यह अनुष्ठान चमत्कारी फल देता है. जिन लोगों के पास सिद्ध सुपारी होती है, उन्हें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता और धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है.

मनोकामना पूर्ति के लिए सुपारी का प्रयोग

अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो शुभ मुहूर्त में किसी मंदिर में एक सुपारी, गंगाजल से भरा तांबे का लोटा और दक्षिणा अर्पित करें. इस सरल उपाय से इच्छा पूर्ण होने का रास्ता बनता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है.

पूर्णिमा पर सुपारी का विशेष उपाय

शास्त्रों के अनुसार, पूर्णिमा के दिन सुपारी पर स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर चावल की ढेरी रखें और उस पर कलाईनारे से बंधी सुपारी स्थापित करें. विधि–विधान से इसका पूजन करने से घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास माना जाता है. पूर्णिमा की रात शुभ मुहूर्त में किया गया सुपारी अभिमंत्रण अत्यंत प्रभावी माना गया है. इससे घर-परिवार में धन का प्रवाह पढ़ता है और कर्ज इत्यादि की समस्या से मुक्ति मिलती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)