Astro Tips: मंदिर में दर्शन के बाद सीढ़ियों पर बैठना शुभ या अशुभ? अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जान लें इसके पीछे का रहस्य

मंदिर में दर्शन के बाद लोग सीढ़ियों पर बैठकर कुछ समय बिताते हैं और तब घर जाते हैं. मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना चाहिए या नहीं, इसके पीछे रहस्य क्या होता है? इस बारे में लोग कम ही जानते हैं. मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना शुभ होता है या अशुभ. इसको लेकर धार्मिक मान्यताएं क्या है? आइए इस लेख में जानें.

सीढ़ियों पर बैठने को लेकर मान्यता

सनातन धर्म में मान्यता है कि मंदिर की आकृति देव विग्रह की तरह है. धार्मिक मान्यता है कि मंदिर के शिखर को देव विग्रह का मुख कहा जाता है और मंदिर की सीढ़ियों को उनकी चरण पादुका. यही कारण है कि मंदिर के शिखर के दर्शन के समय आंख खोलकर देवता का ध्यान किया जाता है और सीढ़ियों पर बैठ कर आंख बंद करके देवी देवताओं का ध्यान किया जाता है.

जल्द पूरी होती है मनोकामना

मंदिर की सीढ़ियां देव विग्रह के पांव के जैसे होती है जिस पर बैठकर आंख बंद किया जाए और भगवान का ध्यान किया जाए तो भगवान जल्दी प्रार्थना सुनते हैं और मनोकामना जल्द पूरी होती है. वहीं मंदिर के शिखर दर्शन से देव विग्रह के दर्शन जितना फल प्राप्त होता है. शिखर का दर्शन सिर झुका करना चाहिए. ऐसा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है. वैभव और सुख-समृद्धि का जीवन में प्रवेश होता है. पापों से मुक्ति मिलती है. ऐसे में मंदिर में दर्शन के बाद मंदिर के शिखर का दर्शन करें व सीढ़ियों पर बैठकर भूल-चूक की भगवान से क्षमा मांगे.

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मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर बोले ये श्लोक

अनायासेन मरणम् ,बिना देन्येन जीवनम्।

देहान्त तव सानिध्यम्, देहि मे परमेश्वरम् ।।

इस श्लोक का अर्थ है- हे प्रभु मेरी मृत्यु किसी भी कष्ट यानी बीमारी से लेटे-लेटे न हो बल्कि चलते-फिरते प्राण निकलें. हे प्रभु जब मेरी मृत्यु हो आप मेरे सामने ही हों. मुझे ऐसा वरदान दें.

मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना कब होता है अशुभ

हालांकि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना हमेश शुभ फलदायी नहीं होता है बल्कि थोड़ा ध्यान न दें तो इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं. जब कोई व्यक्ति मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर सांसारिक बातें करने लगता है, घर, व्यापार या राजनीति की चर्चा करता है, किसी की बुराई करता है या बुरा होने की बात करता है तो ऐसी स्थिति में उल्टा उसका ही अहित हो सकता है. ऐसे में ध्यान देना चाहिए कि कभी भी मंदिर के अंदर और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ये सारे काम न करें बल्कि भगवान का ध्यान करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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