Advertisement
trendingNow13219864
Hindi Newsधर्मAstro Tips: मंदिर में दर्शन के बाद सीढ़ियों पर बैठना शुभ या अशुभ? अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जान लें इसके पीछे का रहस्य

Astro Tips: मंदिर में दर्शन के बाद सीढ़ियों पर बैठना शुभ या अशुभ? अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जान लें इसके पीछे का रहस्य

Mandir Darshan Astro Tips: धार्मिक मान्यता के अनुसार मंदिर के शिखर को देव विग्रह का मुख माना गया है. वहीं मंदिर की सीढ़ियों को उनका चरण पादुका, ऐसे में आइए इस लेख में जानें की मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना शुभ होता है या अशुभ.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 17, 2026, 08:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mandir
Mandir

मंदिर में दर्शन के बाद लोग सीढ़ियों पर बैठकर कुछ समय बिताते हैं और तब घर जाते हैं. मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना चाहिए या नहीं, इसके पीछे रहस्य क्या होता है? इस बारे में लोग कम ही जानते हैं. मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना शुभ होता है या अशुभ. इसको लेकर धार्मिक मान्यताएं क्या है? आइए इस लेख में जानें.

सीढ़ियों पर बैठने को लेकर मान्यता
सनातन धर्म में मान्यता है कि मंदिर की आकृति देव विग्रह की तरह है. धार्मिक मान्यता है कि मंदिर के शिखर को देव विग्रह का मुख कहा जाता है और मंदिर की सीढ़ियों को उनकी चरण पादुका. यही कारण है कि मंदिर के शिखर के दर्शन के समय आंख खोलकर देवता का ध्यान किया जाता है और सीढ़ियों पर बैठ कर आंख बंद करके देवी देवताओं का ध्यान किया जाता है.

जल्द पूरी होती है मनोकामना
मंदिर की सीढ़ियां देव विग्रह के पांव के जैसे होती है जिस पर बैठकर आंख बंद किया जाए और भगवान का ध्यान किया जाए तो भगवान जल्दी प्रार्थना सुनते हैं और मनोकामना जल्द पूरी होती है. वहीं मंदिर के शिखर दर्शन से देव विग्रह के दर्शन जितना फल प्राप्त होता है. शिखर का दर्शन सिर झुका करना चाहिए. ऐसा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है. वैभव और सुख-समृद्धि का जीवन में प्रवेश होता है. पापों से मुक्ति मिलती है. ऐसे में मंदिर में दर्शन के बाद मंदिर के शिखर का दर्शन करें व सीढ़ियों पर बैठकर भूल-चूक की भगवान से क्षमा मांगे.

Add Zee News as a Preferred Source

मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर बोले ये श्लोक
अनायासेन मरणम् ,बिना देन्येन जीवनम्।
देहान्त तव सानिध्यम्, देहि मे परमेश्वरम् ।।

इस श्लोक का अर्थ है- हे प्रभु मेरी मृत्यु किसी भी कष्ट यानी बीमारी से लेटे-लेटे न हो बल्कि चलते-फिरते प्राण निकलें. हे प्रभु जब मेरी मृत्यु हो आप मेरे सामने ही हों. मुझे ऐसा वरदान दें.

मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना कब होता है अशुभ
हालांकि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना हमेश शुभ फलदायी नहीं होता है बल्कि थोड़ा ध्यान न दें तो इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं. जब कोई व्यक्ति मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर सांसारिक बातें करने लगता है, घर, व्यापार या राजनीति की चर्चा करता है, किसी की बुराई करता है या बुरा होने की बात करता है तो ऐसी स्थिति में उल्टा उसका ही अहित हो सकता है. ऐसे में ध्यान देना चाहिए कि कभी भी मंदिर के अंदर और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ये सारे काम न करें बल्कि भगवान का ध्यान करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Dream Astrology: सपने में शनि देव को देखना शुभ या अशुभ? डरने से पहले जान लें मिल रहे हैं कौन से गहरे संकेत?

और पढ़ें- Vastu Tips: घर के भीतर झूला रखना शुभ या अशुभ, क्या है इससे जुड़े जरूरी वास्तु नियम? जानें

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
Ganga water treaty
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
World News
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर
West Bengal Bulldozer Action
बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर
आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग
India popular dish
300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग
‘किंगपिन’ कुलकर्णी और मनीषा ने कैसे रची पूरी साजिश? कोर्ट में CBI ने बताई पूरी कहानी
neet paper leak
‘किंगपिन’ कुलकर्णी और मनीषा ने कैसे रची पूरी साजिश? कोर्ट में CBI ने बताई पूरी कहानी
DNA: पीएम मोदी का यूरोप दौरा, 6 दिन-5 देश और 'मिशन सेमीकंडक्टर' की महाडील!
DNA
DNA: पीएम मोदी का यूरोप दौरा, 6 दिन-5 देश और 'मिशन सेमीकंडक्टर' की महाडील!
भारत का इकलौता 'तैरता गांव', जहां जमीन नहीं बल्कि तैरती घासों पर बने हैं घर
India floating village
भारत का इकलौता 'तैरता गांव', जहां जमीन नहीं बल्कि तैरती घासों पर बने हैं घर
अब बंगाल की 7 सड़कों पर होगा गडकरी का कंट्रोल, सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला
west bengal news in hindi
अब बंगाल की 7 सड़कों पर होगा गडकरी का कंट्रोल, सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला
अब हिंदू समुदाय को भोजशाला में आने-जाने और पूजा की पूरी छूट, ASI का आदेश
bhojshala case
अब हिंदू समुदाय को भोजशाला में आने-जाने और पूजा की पूरी छूट, ASI का आदेश