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Akshat Ke Upay: अक्षत के ये 3 महाउपायों को करने से मिलती है सफलता, जीवन में आती है समृद्धि सुख और धन!

Akshat Astrology Remedies: अक्षत के 3 महाउपाय जिनको करने से घर-परिवार के लोगों को बड़ी सफलता मिलती है. इसके अलावा जीवन में समृद्धि सुख और धन में वृद्धि हो सकती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 23, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:30 PM IST
Akshat Ke Upay: अक्षत के ये 3 महाउपायों को करने से मिलती है सफलता, जीवन में आती है समृद्धि सुख और धन!
Image Credit: AI (Akshat)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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