Akshat Ke Upay Benefits: अक्षत यानी चावल का पूजा सामग्री में होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. सनातन धर्म में अक्षत यानी साबूत चावल के दानें घर की समृद्धि के प्रतीक हैं, पूर्णता, पवित्रता और अखंडता के प्रतीक हैं. पूजा में अक्षत का बहुत विशेष स्थान माना जाता है और अक्षत के उपायों को करने से घर पर शुभ प्रभाव पड़ सकता है.
क्या आप जानते हैं कि इसी अक्षत के उपाय को करने से घर-परिवार की स्थिति में सुधार आ सकती है. घर में सुख-समृद्धि और धन में वृद्धि हो सकती है. आइए अक्षत के वो 3 उपायों को जानें जिनको करने से शुभ प्रभाव पड़ सकते हैं.
हर दिन पूजा उपासना करें और पूजा सामग्री में थोड़ा ज्यादा अक्षत रखें. अब जब पूजा संपन्न हो जाए तो बचे हुए अक्षत को मंदिर में दान करें. इसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते है. इस उपाय को सोमवार के दिन करें तो सभी रुके हुए सभी काम पूरे होंगे. सभी कामों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. जीवन में अनेक-अनेक सफलताएं आती हैं.
किसी भी शुभ मुहूर्त या तिथि पर सुबह जल्दी उठे जाए और स्नान आदि कर एक उपाय करें. लाल रंग के रेशमी कपड़े में साबूत पीले चावल के 21 दाने रखें और कपड़े को बांध दें. चावल को पहले ही हल्दी से पीला करके सुखा दें. अब धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करें और कपड़े में बंधे हुए चावल को पूजा में अर्पित कर दें. अब कपड़े में बंधे चावल को अपने पर्स में ऐसे रखें कि किसी को दिखे नहीं. इससे धन की कमी दूर होगी और महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी.
शास्त्रों के अनुसार एक उपाय करें तो घर का वास्तु दोष दूर होगा. सुबह के समय सूर्यदेव की पूजा करें और पूजा सामग्री में अक्षत भी रखें. अब घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक का चिह्न बनाएं और वहां अक्षत और जल अर्पित करें. हर सुबह यह उपाय करें. गर में मां लक्ष्मी का प्रवेश होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. बड़े से बड़ा वास्तु दोष दूर होगा.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)