किसी भी शुभ मुहूर्त या तिथि पर सुबह जल्दी उठे जाए और स्नान आदि कर एक उपाय करें. लाल रंग के रेशमी कपड़े में साबूत पीले चावल के 21 दाने रखें और कपड़े को बांध दें. चावल को पहले ही हल्दी से पीला करके सुखा दें. अब धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करें और कपड़े में बंधे हुए चावल को पूजा में अर्पित कर दें. अब कपड़े में बंधे चावल को अपने पर्स में ऐसे रखें कि किसी को दिखे नहीं. इससे धन की कमी दूर होगी और महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी.