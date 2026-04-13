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Hindi Newsधर्मBaisakhi 2026: बैसाखी पर जरूर करें ये अचूक उपाय, पूरे साल खुशियों को नहीं लगेगी नजर, बरकत के खुलेंगे रास्ते!

Baisakhi 2026: बैसाखी पर जरूर करें ये अचूक उपाय, पूरे साल खुशियों को नहीं लगेगी नजर, बरकत के खुलेंगे रास्ते!

Remedies Baisakhi 2026: बैसाखी के दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें तो जीवन और घर-परिवार में सुख-समृद्धि का आगमन हो सकता है. आइए उन विशेष उपायों के बारे में जानें जिनको करने से जल्दी ही शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 13, 2026, 02:29 PM IST
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Baisakhi 2026
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Baisakhi 2026 Upay: बैसाखी का पावन पर्व फसल कटाई का उत्सव तो है लेकिन यह पर्व भारतीय संस्कृति के लिए भी बहुत महत्व रखता है जो नववर्ष और नई आशाओं का प्रतीक है. इस पर्व को उत्तर भारत के कई-कई स्थानों पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. बैसाखी के दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें तो इसके शुभ परिणाम जल्दी ही प्राप्त किए जा सकते हैं. जीवन की नई शुरुआत और नकारात्मकता के नाश के लिए बैसाखी पर किए गए उपाय बहुत कारगर माने गए हैं. आइए इन उपायों के बारे में जानें.

ऊर्जा की शुद्धि से करें शुरुआत
बैसाखी के दिन घर के हर कोने को साफ करें. मुख्यद्वार, रसोई और पूजा घर को साफकर इन जगहों पर गंगाजल छिड़कें व पानी में समुद्री नमक मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें, जिससे घर की दूषित ऊर्जा का नाश होगा और हर ओक सकारात्मकता फैलने लगेगी.

मुख्य द्वार: खुशियों का प्रवेश द्वार
घर के मुख्य द्वार से शुभ-अशुभ ऊर्जा का प्रवेश होता है. ऐसे में सकारात्मक ऊर्जा का घर के भीतर प्रवेश हो सके इसके लिए जरूरी है बैसाखी पर घर के मुख्य द्वार को आम के पत्तों से बने तोरण यानी बंदनवार से अच्छे से सजाएं. मुख्य द्वार के दोनों ओर रंगोली और स्वस्तिक का शुभ चिह्न बनाएं. इससे घर में सौभाग्य का आगमन होगा.

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रसोई में मिठास और अग्नि का संतुलन
रसोई घर अग्नि स्थान है ऐसे में बैसाखी के दिन रसोई को साफ करके गुड़ और चावल की खीर या मीठे चावल जरूर बनाएं. भगवान को मीठे भोजन का भोग लगाने से परिवार में प्रेम बढ़ता है और सुख-शांति का घर में प्रवेश होता है.

ईशान कोण में दीप प्रज्वलन
बैसाखी की सुबह और शाम के समय में ईशान कोण में अगर शुद्ध घी का दीपक जलाएं को घर में सौभाग्य आएगा. दैवीय कृपा प्राप्त होगी और मानसिक शांति बनी रहेगी.

हरियाली से बढ़ाएं सकारात्मकता
बैसाखी के दिन घर में कोई नया पौधा जरूर लगाएं. घर में तुलसी या मनी प्लांट लगाना अति शुभ और पर्यावरण के लिए अच्छा रहेगा. 

धन वृद्धि के लिए विशेष उपाय
घर की आर्थिक स्थिति अच्छी रहे इसके लिए बैसाखी के दिन अपनी तिजोरी या धन वाली जगह को साफ करें. अब वहीं पर एक लाल कपड़ा बिछाएं व उसमें चांदी का सिक्का या हल्दी की गांठ रखकर पोटली बनाकर उसे पैसे वाली जगह पर रख दें. धन तेजी से बढ़ेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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