Budhwar Ke Upay:सारे दरवाजे हो चुके हैं बंद तो बप्पा करेंगे इच्छा पूर्ण, बुधवार को करें ये 3 आसान उपाय, झटपट होंगे काम!

Budhwar Ke Totke In Hindi: भगवान गणेश प्रथम पूज्य है और सभी कार्यों को बिना विघ्न बाधा के पूर्ण करते हैं. बुधवार के दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा आराधना की जाती है. आइए जानें गणेश जी को निमित्त कौन से उपाय करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 18, 2025, 02:35 PM IST
Budhwar Ke Upay In Hindi: भगवान गणेश प्रथम पूज्य है जिनकी भक्त से जीवन की सभी बाधाओं का अंत होता है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं. भगवान गणेश की पूजा के लिए बुधवार का दिन निमित्त है. ऐसे में बुधवार को गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करने का दिन होता है. इस दिन गणेश जी के कुछ विशेष उपाय करने से जीवन की बाधाओं का अंत होता है और भगवान की कृपा बनी रहती है. आइए जानें बुधवार के कुछ ऐसे कारगर उपाय जिनको करने से जीवन की सभी परेशानियों और संकटों का अंत हो जाता है. 

गणेश जी को दुर्वा करें अर्पित
भगवान गणेश को दूर्वा अति प्रिय है. ऐसे में हर बुधवार को पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें और भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें. इससे भक्त पर गणेश जी विशेष कृपा दिखाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं. हर दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से बुद्धि में वृद्धि होती है और किसी भी काम में किसी तरह का विघ्न नहीं आता है.

भगवान गणेश को सिंदूर लगाएं
भगवान गणेश को जब कोई भक्त सिंदूर अर्पित करता है तो उससे गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं. भगवान गणेश को सिंदूर लगाने के बाद उस सिंदूर को अपनी ललाट पर लगाएं. भगवान गणेश को सिंदूर लगाने से शरीर को बीमारियां छू नहीं पाती हैं. बुधवार के दिन इस उपाय को करने से लाभ तो होता ही है इसके साथ ही आप इस आसान से टोटके को हर दिन पूजा के समय कर सकते हैं. इससे किसी भी काम में रुकावट नहीं आएगी और मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होगी.

भगवान गणेश को भोग लगाएं
भगवान गणेश को लड्डू और मोदक का भोग अति प्रिय है. ऐसे में बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें तो इस पूजा में लड्डू और मोदक भोग जरूर अर्पित करें. अब इन भोग को प्रसाद के रूप में बांटे और खुद भी ग्रहण करें. इस उपाय को करने से गणेश जी अति प्रसन्न होंगे और जीवन की सभी बाधाओं और संकटों को दूर करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Millionaire Palmistry: हथेली पर बना धन त्रिकोण व्यक्ति को बना देता है महाधनवान, चेक करें आपकी हथेली पर है या नहीं!

और पढ़ें- Pauranik Katha: शिव जी के इस भयानक श्राप के कारण नहीं पूजे जाते हैं ब्रह्मा जी, जानिए क्या है झूठ और क्रोध की ये कथा!

और पढ़ें- Surya Gochar 2025: शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर इन 3 राशिवालों के लिए दुखदायी, हो सकती है धन और सम्मान की हानि!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

