Budhwar Ke Upay:सारे दरवाजे हो चुके हैं बंद तो बप्पा करेंगे इच्छा पूर्ण, बुधवार को करें ये 3 आसान उपाय, झटपट होंगे काम!

Budhwar Ke Upay In Hindi: भगवान गणेश प्रथम पूज्य है जिनकी भक्त से जीवन की सभी बाधाओं का अंत होता है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं. भगवान गणेश की पूजा के लिए बुधवार का दिन निमित्त है. ऐसे में बुधवार को गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करने का दिन होता है. इस दिन गणेश जी के कुछ विशेष उपाय करने से जीवन की बाधाओं का अंत होता है और भगवान की कृपा बनी रहती है. आइए जानें बुधवार के कुछ ऐसे कारगर उपाय जिनको करने से जीवन की सभी परेशानियों और संकटों का अंत हो जाता है.

गणेश जी को दुर्वा करें अर्पित

भगवान गणेश को दूर्वा अति प्रिय है. ऐसे में हर बुधवार को पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें और भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें. इससे भक्त पर गणेश जी विशेष कृपा दिखाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं. हर दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से बुद्धि में वृद्धि होती है और किसी भी काम में किसी तरह का विघ्न नहीं आता है.

भगवान गणेश को सिंदूर लगाएं

भगवान गणेश को जब कोई भक्त सिंदूर अर्पित करता है तो उससे गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं. भगवान गणेश को सिंदूर लगाने के बाद उस सिंदूर को अपनी ललाट पर लगाएं. भगवान गणेश को सिंदूर लगाने से शरीर को बीमारियां छू नहीं पाती हैं. बुधवार के दिन इस उपाय को करने से लाभ तो होता ही है इसके साथ ही आप इस आसान से टोटके को हर दिन पूजा के समय कर सकते हैं. इससे किसी भी काम में रुकावट नहीं आएगी और मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होगी.

भगवान गणेश को भोग लगाएं

भगवान गणेश को लड्डू और मोदक का भोग अति प्रिय है. ऐसे में बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें तो इस पूजा में लड्डू और मोदक भोग जरूर अर्पित करें. अब इन भोग को प्रसाद के रूप में बांटे और खुद भी ग्रहण करें. इस उपाय को करने से गणेश जी अति प्रसन्न होंगे और जीवन की सभी बाधाओं और संकटों को दूर करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

