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Hindi Newsधर्मLaddu Gopal Ki Seva: लड्डू गोपाल गिफ्ट में देना शुभ या अशुभ? अगर मानते हैं उन्हें अपना लाला तो जरूर जान लें इसके नियम

Laddu Gopal Ki Seva: लड्डू गोपाल गिफ्ट में देना शुभ या अशुभ? अगर मानते हैं उन्हें अपना लाला तो जरूर जान लें इसके नियम

Laddu Gopal Astro Tips: कई बार हम गिफ्ट में भगवान की मूर्ति अपने किसी जानने वाले को दे देते हैं लेकिन क्या अपने घर के स्थापित लड्डू गोपाल को भी गिफ्ट के रूप में किसी को दे सकते हैं, इससे जुड़े नियम क्या हैं और ऐसा कब और किन परिस्थितियों में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आइए जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 09, 2026, 07:04 AM IST
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Laddu Gopal Astro Tips
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Laddu Gopal: किसी गिफ्ट में भगवान की मूर्ति देना एक बहुत ही आम बात है लेकिन बात जब किसी को लड्डू गोपाल उपहार में देने की आती है तो इसके नियम पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है. दरअसल, लड्ड़ू गोपाल घर के बच्चे की तरह हैं जिनकी पूजा को सेवा कहते हैं. जिस घर में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है तो उस घर के लोगों पर गोपाल जी आशीर्वाद बनाए रखते हैं. वहीं गिफ्ट में लड्डू गोपाल किसी और को देने के क्या नियम हैं, ऐसा करना शुभ होता है या अशुभ इस बारे में हम इस लेख में विस्तार से जानेंगे.

किसी को गिफ्ट में लड्डू गोपाल देना सही या गलत?
ज्योतिष अनुसार  घर में लड्डू की स्थापना करना शुभ माना गया. मान्यता है कि श्री कृष्ण के इस बाल रूप की सेवा छोटे बच्चे की तरह की जाती है तभी पूजा उपासना का पूरा फल प्राप्त होता है. अब इस बात पर ध्यान दें कि जिन लड्डू गोपाल की आप सेवा कर रहे हैं उन्हें भूलकर भी किसी ऐसे व्यक्ति को गिफ्ट में न दे जो उनकी सेवा करने में समर्थ न हो या सेवा करने का उसके अंदर भाव नहीं है. अगर ऐसे व्यक्ति को लड्डू गोपाल गिफ्ट करते हैं तो यह आपके निए अशुभ हो सकता है. 

किस तरह के घर में लड्डू गोपाल गिफ्ट करना अशुभ?
ध्यान रहे कि कभी भी लड्डू गोपाल को ऐसे घर में न ले जाएं और न तो गिफ्ट दें जहां पर मांस-मदिरा का सेवन किया जाता है या तामसिक भोजन का सेवन किया जाता है. इस तरह के घर में लड्डू गोपाल को गिफ्ट करेंगे तो  उनका घोर अपमान होगा जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है. 

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अपने घर में स्थापित लड्डू गोपाल गिफ्ट करें या नहीं?
आपके घर के मंदिर में लड्डू गोपाल स्थापित हैं तो उन्हें किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे को गिफ्ट न दें. अपने घर के मंदिर में गोपाल जी को स्थापित करते हैं तो किसी दूसरे के घर उन्हें न भेजें. इससे घर की सुख-समृद्धि चली जाती है और घर के लोगों का सम्मान हानि भी होती है. दरअसल, घर में स्थापित पूजा की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इसके लिए भगवान का आह्वान किया जाता है. ऐसे में अगर अपने घर आए भगवान को किसी और को दे देंगे तो भगवान आपसे रूठ भी सकते हैं और अपने साथ सुख भी लेकर जा सकते हैं. ऐसे में लड्डू गोपाल को किसी और गिफ्ट न देने की सलाह दी जाती है.

किन्हें लड्डू गोपाल गिफ्ट में दे सकते हैं?
हालांकि, कई परिस्थितियों में लड्डू गोपाल गिफ्ट कर सकते हैं. घर के स्थापित लड्डू गोपाल को तो किसी और को गिफ्ट करना शुभ नहीं लेकिन बाहर से लाकर लड्डू गोपाल आशीर्वाद स्वरुप किसी और को गिफ्ट दे सकते हैं. ऐसी महिला को लड्डू गोपाल की मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं जो मां बनना चाहती हों या गर्भवती हों. ऐसे महिला जब लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं तो जीवन में सकारात्मकता आती है और गर्भ में पल रहे बच्चे में भी सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है. मां भी तनाव से दूर रहती है.

लड्डू गोपाल की मूर्ति को गिफ्ट करने का नियम क्या है?
बाहर से लाकर लड्डू गोपाल किसी ऐसे व्यक्ति को ही गिफ्ट करें जो कृष्ण भक्त हों और लड्डू गोपाल के लिए सेवा का भाव रखते हों. जिस किस को भी लड्डू गोपाल की मूर्ति गिफ्ट करें उससे लड्डू गोपाल की सेवा का आग्रह हाथ जोड़ कर करें और कहें कि गोपाल जी की पूरी सेवा  सत्कार करें. नियमित स्नान, भोग, शृंगार करें. घर को साफ करें और तामसिक भोजन का सेवन न करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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