Maha Navami 2025 Upay: नवमी तिथि पर शाम ढलते ही करें ये 3 उपाय, होगी धन प्राप्ति, नेगेटिव एनर्जी से मिलेगा छुटकारा!

Chaitra Navratr 2026 Maha Navami 2025 Upay: मां दुर्गा की उपासना करने के लिए नवरात्र का पर्व समर्पित है. फिलहाल चैत्र नवरात्र चल रहा है और जल्द ही नवमी तिथि आने वाली है जिसका सभी तिथियों में सबसे अधिक महत्व बताया गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन की पूजा अगर विधि-विधान से की जाए तो नवरात्र के नौ दिन का फल प्राप्त होता है. इस साल चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि 27 मार्च को हैं. नवरात्र की नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है. माता के इस रूप की पूजा करने के बाद अगर नवमी की शाम को कुछ विशेष उपाय करें तो कई परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकाता है. आइए इन कारगर उपायों के बारे में जानें.

नवमी तिथि के प्रभावशाली उपाय

गृह क्लेश दूर करने के लिए करें यह उपाय

नवरात्र की नवमी तिथि की शाम को अंधेरे में एक उपाय करें. घर के मंदिर में बैठ जाएं और मां दुर्गा का ध्यान करें. इसके बाद एक दीपक जलाएं और इस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर रख दें. इस छोटे से और साधारण उपाय को करने से घर की सुख-शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश नहीं होता है. रिश्तों से टकराव दूर होता है और हर ओर से खुशहाली आती है. गृह क्लेश नहीं होता है.

बुरे स्वास्थ्य से मुक्ति पाने के लिए उपाय

नवरात्र की नवमी तिथि पर अगर शाम के समय मां दुर्गा की आराधना करें और मां के सामने घी का एक दीया जलाएं. अब एक बाती लें और फिर मां के सामने जलने वाले दीए में इस बाती को डुबाएं. अब बीमार व्यक्ति के सिर पर इसे 7 बार घुमाएं, इसके बाद उस बाती को नाली के पास ले जाकर जला दें. सभी नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और अगर नजर दोष के कारण स्वास्थ्य खराब हुआ है तो ठीक हो सकता है. हालांकि स्वास्थ्य खराब होने पर अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें.

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धन प्राप्ति के लिए कारगर उपाय

धन प्राप्ति के लिए कारगर उपाय करने के लिए नवमी तिथि को सबसे उचित दिन माना गया है. कर्ज बढ़ गया है और धन कमाने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो नवरात्र की नवमी तिथि की रात को मां दुर्गा की आराधना करें और उनके सामने अपनी परेशानी मन में दोहराएं और उससे मुक्ति की प्रार्थना करें. अब पूजा करने के बाद सुहाग की सामग्री का विवाहित महिलाओं में दान करें. इससे पुण्य की प्राप्ति होगी और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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