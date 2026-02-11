Astro Tips: शाम का दीया जलाते समय क्या आप भी करते हैं ये गलतियां? नेगेटिविटी दूर करनी है तो जानें क्या हैं सही नियम

सनातन धर्म में सुबह शाम दीया जलाने की परंपरा है. विशेष कर घर के चौखट पर या तुलसी के पौधे के पास दीया जलाना अति शुभ माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है. हर शाम घर की चौखट पर अगर दीया जालाएं तो घर में किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होता है. हालांकि शाम को दिया जलाने को लेकर कुछ जरूरी नियमों को जानना जरूरी होता है ताकि दीया जलाने का बुरा प्रभाव घर और जीवन पर पड़े. आइए दीया जलाने के कुछ नियमों को जान लें ताकि घर में हमेशा लक्ष्मी जी और सकारात्मकता का वास रहे.

दीया जलाने से जुड़े जरूरी नियम

गंदी जगह पर दीया न जलाएं

ध्यान दें कि जिस जगह पर आप दीया जला रहे हैं वहां पर गंदगी न हो. शाम के समय आप जहां भी दीया जला रहे हैं उसे पहले साफ कर लें. गंदी जगह पर दीया जलाने से घर में नेगेटिविटी आती है.

रात में न जलाएं दीया

सूर्यास्त हो जाए तो दीया जाना अति शुभ माना जाता है यानी प्रदोष काल में दीया जालाएं. इससे घर में सकारात्मकता आती है. ऐसे में रात के समय दीया न जलाएं. कुछ विशेष पर्व या तिथि पर रात के समय दीया जलाया जाता है लेकिन हर दिन रात के समय दीया जलाना अशुभ माना जाता है.

कौन सा तेल जलाएं

तेल का दीया जलाएं या घी का, इसको लेकर लोग कन्फ्यूज होते हैं. घर के मंदिर में घी का दीया जलाएं, घर के बाहर या फिर तुलसी देवी के पास सरसों के तेल या तिल के तेल का दीया जला सकते हैं.

गलत दिशा में न जलाएं दीया

इस बात का पूरा ध्यान रखें कि गलत दिशा में दीया न जलाएं, इस बात का पूरा ध्यान रखें. गलत दिशा में दीया रखने से धन हानि बढ़ सकती है और घर में नकारात्मकता का प्रवेश हो सकता है. शाम के दीये के लिए या पूजा के लिए दिशाएं अलग-अलग होती हैं.

साफ हाथ से दीया जलाएं

जब भी आप दीया जलाएं इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके हाथ साफ हों औ मन शुद्ध हो. गंदे हाथ से और बुरे मन से दीए न जाएं. कभी भी दीए को फूंक मारकर नहीं बुधाना चाहिए इससे घर से सुख समृद्धि दूर होने लगती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

