Advertisement
trendingNow13105784
Hindi Newsधर्मAstro Tips: शाम का दीया जलाते समय क्या आप भी करते हैं ये गलतियां? नेगेटिविटी दूर करनी है तो जानें क्या हैं सही नियम

Astro Tips: शाम का दीया जलाते समय क्या आप भी करते हैं ये गलतियां? नेगेटिविटी दूर करनी है तो जानें क्या हैं सही नियम

Diya Jalane Ka Niyam: आपके घर में भी अगर हर शाम को दीया जलाने का विधान है तो आपको कुछ नियमों को जान लेना चाहिए. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हम बड़ी गलती कर देते हैं जिसकेा बुरा प्रभाव हमारे घर पर पड़ता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 11, 2026, 02:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Astro Tips light diya right way
Astro Tips light diya right way

सनातन धर्म में सुबह शाम दीया जलाने की परंपरा है. विशेष कर घर के चौखट पर या तुलसी के पौधे के पास दीया जलाना अति शुभ माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है. हर शाम घर की चौखट पर अगर दीया जालाएं तो घर में किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होता है. हालांकि शाम को दिया जलाने को लेकर कुछ जरूरी नियमों को जानना जरूरी होता है ताकि दीया जलाने का बुरा प्रभाव घर और जीवन पर  पड़े. आइए दीया जलाने के कुछ नियमों को जान लें ताकि घर में हमेशा लक्ष्मी जी और सकारात्मकता का वास रहे.

दीया जलाने से जुड़े जरूरी नियम
गंदी जगह पर दीया न जलाएं
ध्यान दें कि जिस जगह पर आप दीया जला रहे हैं वहां पर गंदगी न हो. शाम के समय आप जहां भी दीया जला रहे हैं उसे पहले साफ कर लें. गंदी जगह पर दीया जलाने से घर में नेगेटिविटी आती है.

रात में न जलाएं दीया
सूर्यास्त हो जाए तो दीया जाना अति शुभ माना जाता है यानी प्रदोष काल में दीया जालाएं. इससे घर में सकारात्मकता आती है. ऐसे में रात के समय दीया न जलाएं. कुछ विशेष पर्व या तिथि पर रात के समय दीया जलाया जाता है लेकिन हर दिन रात के समय दीया जलाना अशुभ माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन सा तेल जलाएं
तेल का दीया जलाएं या घी का, इसको लेकर लोग कन्फ्यूज होते हैं. घर के मंदिर में घी का दीया जलाएं, घर के बाहर या फिर तुलसी देवी के पास सरसों के तेल या तिल के तेल का दीया जला सकते हैं.

गलत दिशा में न जलाएं दीया
इस बात का पूरा ध्यान रखें कि गलत दिशा में दीया न जलाएं, इस बात का पूरा ध्यान रखें. गलत दिशा में दीया रखने से धन हानि बढ़ सकती है और घर में नकारात्मकता का प्रवेश हो सकता है. शाम के दीये के लिए या पूजा के लिए दिशाएं अलग-अलग होती हैं.

साफ हाथ से दीया जलाएं
जब भी आप दीया जलाएं इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके हाथ साफ हों औ मन शुद्ध हो. गंदे हाथ से और बुरे मन से दीए न जाएं. कभी भी दीए को फूंक मारकर नहीं बुधाना चाहिए इससे घर से सुख समृद्धि दूर होने लगती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Pauranik Katha: कौन हैं तीन स्तन वाली देवी जिनके शौर्य से देवता भी हुए पराजित, जिनका महादेव से है जन्मों जन्म का नाता

और पढ़ें- पाताल की ओर दबा रहा है कर्ज का बोझ? बुधवार को करें ऋणमुक्ति गणेश स्तोत्र का पाठ, सुधरने लगेगी आर्थिक स्थिति

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस
CM Devendra Fadnavis
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस
दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि पूजा रोकने को लेकर SC पहुंचा लाडले मशक दरगाह प्रबंधन
Mahashivratri puja
दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि पूजा रोकने को लेकर SC पहुंचा लाडले मशक दरगाह प्रबंधन
गुलामों का व्यापार, गैंग वॉर, अफीम... बंगाल ने आगे देखा जमींदारों के खिलाफ विद्रोह
bengal violence
गुलामों का व्यापार, गैंग वॉर, अफीम... बंगाल ने आगे देखा जमींदारों के खिलाफ विद्रोह
कांग्रेस ट्रंप से करती डील तो...राहुल गांधी ने संसद मार्शल आर्ट के दांव क्यों दिखाए?
Rahul Gandhi
कांग्रेस ट्रंप से करती डील तो...राहुल गांधी ने संसद मार्शल आर्ट के दांव क्यों दिखाए?
माफी मांगें उमर ...सीएम के आते ही विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों ने किया वॉकआउट
Omar Abdullah
माफी मांगें उमर ...सीएम के आते ही विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों ने किया वॉकआउट
पाठक मैम नहीं हमें कपूर पर शक...रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश पर उठाए सवाल
Ajit Pawar
पाठक मैम नहीं हमें कपूर पर शक...रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश पर उठाए सवाल
Fa9la सॉन्ग पर हाथ में पिस्तौल और बंदूक लहराते कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल
viral gun reel
Fa9la सॉन्ग पर हाथ में पिस्तौल और बंदूक लहराते कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल
स्पीकर के चैंबर में घुसकर कांग्रेस सांसदों ने की 'गाली-गलौच'? किरेन रिजिजू का...
Kiren Rijiju
स्पीकर के चैंबर में घुसकर कांग्रेस सांसदों ने की 'गाली-गलौच'? किरेन रिजिजू का...
नरवणे की किताब मामले में Penguin को दिल्ली पुलिस का नोटिस, सवाल-जवाब के लिए किया तलब
Four Stars of Destiny
नरवणे की किताब मामले में Penguin को दिल्ली पुलिस का नोटिस, सवाल-जवाब के लिए किया तलब
25 साल बाद उद्धव का 'किला' ध्‍वस्‍त, BJP प्रत्‍याशी रितु तावड़े बनीं BMC की मेयर
Mayor Ritu Tawde
25 साल बाद उद्धव का 'किला' ध्‍वस्‍त, BJP प्रत्‍याशी रितु तावड़े बनीं BMC की मेयर