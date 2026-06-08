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Sukhi Tulsi Niyam: सूखे तुलसी के पौधे में भी बनी रहती है दिव्य शक्ति, फेंकने से पहले जान लें कैसे इसका इस्तेमाल

Sukhi Tulsi Astro Tips: तुलसी का पौधा हरा है या सूख गया है, हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा हर हाल में पवित्र माना जाता है. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि सूखी तुलसी का क्या करें और कौन सी गलतियां न करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 08, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:11 PM IST
Sukhi Tulsi Niyam: सूखे तुलसी के पौधे में भी बनी रहती है दिव्य शक्ति, फेंकने से पहले जान लें कैसे इसका इस्तेमाल
Image Credit: Dry Tulsi

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