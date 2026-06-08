/Sukhi Tulsi Niyam: सूखे तुलसी के पौधे में भी बनी रहती है दिव्य शक्ति, फेंकने से पहले जान लें कैसे इसका इस्तेमाल

Dried Basil Plant Remedies: तुलसी का पौध सुखा हो या हरा-भरा हो, हिंदू धर्म में इसे हर हाल में पवित्र और पूज्यनीय माना जाता है. मान्यता अनुसार तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है, साथ ही तुलसी देवी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं. ऐसे में चाहे तुलसी सूखी हो या फिर हरी-भारी किसी भी हाल में न तो तुलसी के पौधे का अपमान करना चाहिए और न ही उससे जुड़ी कोई ऐसी गलती करनी चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु रूठ जाएं. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि अगर तुलसी का पौधा सूख जाएं तो उसे फेंकने की बजाए ऐसा क्या करें कि उसकी पवित्र बनी रहे और किसी तरह का दोष भी न लगे.
घर में लगा तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे इधर-उधर न फेंके. घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे इसके लिए सुखी तुलसी से जुड़े कुछ उपाय व नियमों का पालन कर उसका धार्मिक मान्याओं के अनुसार उपयोग करें. आइए जानें सूखी तुलसी का उपयोग कैसे किया जा सकता है?
सूखी तुलसी को इधर-उधर या कचरे में फेंकने से उसका अपमान होता है क्यों तुलसी सूखने के बाद भी दिव्य शक्तियों से युक्त होती है. वास्तु और धार्मिक दृष्टि से देखें तो सुखी तुलसी को फेंकना घर को अशुभ रूप से प्रभावित कर सकता है. ऐसा करने से घर में वास्तु दोष लग सकता है. मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं. अगर सूखी तुलसी घर में नहीं रखना है तो इसे नदी विसर्जित कर दें.
सूखी तुलसी की लकड़ी को अच्छे साफ करें, गंगाजल से शुद्ध करें और फिर उससे माला बनाकर गले में धारण करें. वैष्णव परंपरा में तुलसी माला धारण करने का नियम है. इससे मन शांत रहता है और सभी तरह सी नकारात्मक सोच से दूर रहता है. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि माला धारण कर रहे हैं तो इससे जुड़ी स्वच्छता और नियमों का ध्यान रखें. जैसे- झूठ न बोलें, मांस मदिरा का सेवन न करें, आदि.
सूखी तुलसी की पत्तियां व टहनियां लाल कपड़े में बांधे और पूजा घर में रखें. इससे पूजा घर पवित्रता और सकारात्मकता से भरा रहेगा. ऐसा करने से देवी-देवता प्रसन्न होकर घर पर अपनी कृपा बनाए रखें.
सूखी तुलसी की लकड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर टांग दें तो घर में किसी भी नकारात्मक उर्जा का प्रवेश नहीं होगा. वास्तु संबंधी सभी दोष दूर होंगे और घर को हमेशा एक सुरक्षा कवच घेर रहेगा.
सूखी तुलसी को हवन या यज्ञ जैसे अनुष्ठानों में आहुति के लिए रखें. इससे वातावरण पवित्र रहेगा और ऐसी आहुति से सभी देवता अति प्रसन्न होंगे और अपनी विशेष कृपा बनाए रखेंगे.
सूखी तुलसी की पत्तियों और टहनियों से बाती बनाएं और इससे दीया जलाकर पूरे घर में दिखाए. इससे घर में लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी और घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी. सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)