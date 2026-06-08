/Sukhi Tulsi Niyam: सूखे तुलसी के पौधे में भी बनी रहती है दिव्य शक्ति, फेंकने से पहले जान लें कैसे इसका इस्तेमाल

Dried Basil Plant Remedies: तुलसी का पौध सुखा हो या हरा-भरा हो, हिंदू धर्म में इसे हर हाल में पवित्र और पूज्यनीय माना जाता है. मान्यता अनुसार तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है, साथ ही तुलसी देवी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं. ऐसे में चाहे तुलसी सूखी हो या फिर हरी-भारी किसी भी हाल में न तो तुलसी के पौधे का अपमान करना चाहिए और न ही उससे जुड़ी कोई ऐसी गलती करनी चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु रूठ जाएं. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि अगर तुलसी का पौधा सूख जाएं तो उसे फेंकने की बजाए ऐसा क्या करें कि उसकी पवित्र बनी रहे और किसी तरह का दोष भी न लगे.