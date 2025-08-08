Astro Tips: शनि का अशुभ प्रभाव होगा कम और सूर्य सा चमकेगा भाग्य, 9 ग्रहों की शांति के लिए गाय को खिलाएं ये 9 चीजें!

Astro Tips For Pacified 9 Planets: हिंदू धर्म को मानने वाले लोग गाय को मां मानकर पूजते हैं. मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी-देवता वास करते हैं. यहां तक की परंपरा है कि पहली रोटी गाय को दी जाएगी. ज्योतिष अनुसार गाय को कुछ विशेष चीजें खिलाने से ग्रहों के बुरे प्रभाव कम हो सकते हैं. गाय को विशेष चीजें खिलाने के उपाय करके सूर्य से लेकर शनि राहु केतु सभी 9 ग्रहों को शांत किया जा सकता है. आइए जानें किन ग्रहों की शांति के लिए गाय को कौन सी चीज खिलाएं.

सूर्य (Sun) को मजबूत करने का उपाय

सूर्य आत्मबल, लीडरशिप, यश, प्रसिद्धि और प्रशासन का ग्रह है. अगर कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में हो तो गाय को गुड़ खिलाएं. ऐसा करने से सूर्य बलवान होगा और भाग्य चमकेगा.

चंद्रमा (Moon) को मजबूत करने का उपाय

चंद्रमा माता, मन और भावनाओं का कारक है जिसे शांत और मजबूत करने के लिए चावल (rice) खिलाएं. इस छोटे से उपाय को करने से मानसिक शांति मिलेगी और तनाव दूर होगा.

मंगल (Mars) को मजबूत करने का उपाय

मंगल उग्र ग्रह है जो शौर्य, ऊर्जा और भाई का कारक है. मंगल को शांत करने के लिए अगर गाय को मसूर की दाल, रोटी व गुड़ को मिक्स करके खिलाएं तो लाभ होगा. रक्त और क्रोध संबंधी दोष दूर होंगे.

बुध (Mercury) को मजबूत करने का उपाय

बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक ग्रह बुध को कुंडली में बलवान करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं. हरे पालक का सेवन करवाएं. इस उपाय से संवाद, स्मृति और बड़े निर्णय लेने में कन्फ्यूजन नहीं होगा.

बृहस्पति (Jupiter) को मजबूत करने का उपाय

गुरु बृहस्पति ज्ञान और धर्म का कारक है ऐसे में गुरु बृहस्पति को कुंडली में मजबूत करने के लिए गाय को चना दाल और घी लगी रोटी का सेवन करवाएं. आध्यात्मिक उन्नति और संतान सुख के लिए यह उपाय करें.

शनि (Saturn) के अशुभ प्रभाव को कम करने का उपाय

शनि कर्मफल और न्याय का ग्रह है और इसके अशुभ प्रभाव से जीवन में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं. गाय को सरसों के तेल में चुपड़ी रोटी खिलाएं. इस उपाय को करने से पीड़ा कम होगी और नौकरी अच्छी चलेगी. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.

राहु-केतु दोष हो तो क्या करें?

छाया ग्रह राहु और केतु कमजोर हों तो भ्रम, डर, जादू-टोना और मानसिक परेशानियां बनी रहती हैं. राहु दोष हो तो गाय को रोटी के साथ सफेद तिल खिलाएं. केतु दोष को दूर करने के लिए उबली मूंग की दाल खिलाएं.

गाय को भोजन देते समय कुछ जरूरी सावधानियां बरतें

गाय को प्रेम से, खुले मन और समर्पण के साथ कोई भी चीज खिलाएं. रोटी या सामग्री ताजा और सात्विक हो इसका ध्यान रखें. किसी भी उपाय को सप्ताह में 1 या 2 बार नियमित रूप से जरूर करें. हर दिन गाय की सेवा करनी चाहिए लेकिन गाय की विशेष सेवा के लिए सोमवार, गुरुवार और शनिवार का दिन सबसे शुभ माना गया है.

