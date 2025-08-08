Astro Tips: शनि का अशुभ प्रभाव होगा कम और सूर्य सा चमकेगा भाग्य, 9 ग्रहों की शांति के लिए गाय को खिलाएं ये 9 चीजें!
Advertisement
trendingNow12871784
Hindi Newsधर्म

Astro Tips: शनि का अशुभ प्रभाव होगा कम और सूर्य सा चमकेगा भाग्य, 9 ग्रहों की शांति के लिए गाय को खिलाएं ये 9 चीजें!

Cow Feeding Astro Tips: हिन्दू धर्म में गाय मां समान पूजी जाती है. इतना ही नहीं मान्यता अनुसार गाय में 33 कोटि देवी-देवता वास करते हैं.सदियों से पहली रोटी गाय को ही खिलाने की परंपरा है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 08, 2025, 08:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cow Astro Tips
Cow Astro Tips

Astro Tips For Pacified 9 Planets: हिंदू धर्म को मानने वाले लोग गाय को मां मानकर पूजते हैं. मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी-देवता वास करते हैं. यहां तक की परंपरा है कि पहली रोटी गाय को दी जाएगी. ज्योतिष अनुसार गाय को कुछ विशेष चीजें खिलाने से ग्रहों के बुरे प्रभाव कम हो सकते हैं. गाय को विशेष चीजें खिलाने के उपाय करके सूर्य से लेकर शनि राहु केतु सभी 9 ग्रहों को शांत किया जा सकता है. आइए जानें किन ग्रहों की शांति के लिए गाय को कौन सी चीज खिलाएं. 

सूर्य (Sun) को मजबूत करने का उपाय
सूर्य आत्मबल, लीडरशिप, यश, प्रसिद्धि और प्रशासन का ग्रह है. अगर कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में हो तो गाय को गुड़ खिलाएं. ऐसा करने से सूर्य बलवान होगा और भाग्य चमकेगा. 

चंद्रमा (Moon) को मजबूत करने का उपाय
चंद्रमा माता, मन और भावनाओं का कारक है जिसे शांत और मजबूत करने के लिए चावल (rice) खिलाएं. इस छोटे से उपाय को करने से मानसिक शांति मिलेगी और तनाव दूर होगा. 

मंगल (Mars) को मजबूत करने का उपाय
मंगल उग्र ग्रह है जो शौर्य, ऊर्जा और भाई का कारक है. मंगल को शांत करने के लिए अगर गाय को मसूर की दाल, रोटी व गुड़ को मिक्स करके खिलाएं तो लाभ होगा. रक्त और क्रोध संबंधी दोष दूर होंगे.

बुध (Mercury) को मजबूत करने का उपाय
बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक ग्रह बुध को कुंडली में बलवान करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं. हरे पालक का सेवन करवाएं. इस उपाय से संवाद, स्मृति और बड़े निर्णय लेने में कन्फ्यूजन नहीं होगा.

बृहस्पति (Jupiter) को मजबूत करने का उपाय
गुरु बृहस्पति ज्ञान और धर्म का कारक है ऐसे में गुरु बृहस्पति को कुंडली में मजबूत करने के लिए गाय को चना दाल और घी लगी रोटी का सेवन करवाएं. आध्यात्मिक उन्नति और संतान सुख के लिए यह उपाय करें.

शनि (Saturn) के अशुभ प्रभाव को कम करने का उपाय
शनि कर्मफल और न्याय का ग्रह है और इसके अशुभ प्रभाव से जीवन में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं. गाय को सरसों के तेल में चुपड़ी रोटी खिलाएं. इस उपाय को करने से पीड़ा कम होगी और नौकरी अच्छी चलेगी. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. 

राहु-केतु दोष हो तो क्या करें?
छाया ग्रह राहु और केतु कमजोर हों तो भ्रम, डर, जादू-टोना और मानसिक परेशानियां बनी रहती हैं. राहु दोष हो तो गाय को रोटी के साथ सफेद तिल खिलाएं. केतु दोष को दूर करने के लिए उबली मूंग की दाल खिलाएं.

गाय को भोजन देते समय कुछ जरूरी सावधानियां बरतें
गाय को प्रेम से, खुले मन और समर्पण के साथ कोई भी चीज खिलाएं. रोटी या सामग्री ताजा और सात्विक हो इसका ध्यान रखें. किसी भी उपाय को सप्ताह में 1 या 2 बार नियमित रूप से जरूर करें. हर दिन गाय की सेवा करनी चाहिए लेकिन गाय की विशेष सेवा के लिए सोमवार, गुरुवार और शनिवार का दिन सबसे शुभ माना गया है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Numerology: इस मूलांक के लोग काटते हैं राजा जैसी जिंदगी, मां लक्ष्मी की कृपा से कभी नहीं होगी धन की कमी!

और पढ़ें- Varalaxmi Vrat 2025: रक्षाबंधन से एक दिन पहले मिलेगा धन प्राप्ति का आशीर्वाद, 8 अगस्त को रखें वरलक्ष्मी व्रत, जानें पूजा विधि

About the Author
author img
पद्मा श्री शुभम्

TAGS

Astro Tips:

Trending news

World News In Hindi Live: हम बात नहीं करेंगे...ट्रंप का भारत को लेकर बड़ा बयान, 50% टैरिफ बढ़ाया अब क्या है प्लान,जानें पल-पल की अपडेट
#Breaking news
World News In Hindi Live: हम बात नहीं करेंगे...ट्रंप का भारत को लेकर बड़ा बयान, 50% टैरिफ बढ़ाया अब क्या है प्लान,जानें पल-पल की अपडेट
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
hindi news
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
mumbai
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
video
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
jammu kashmir news
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
Donald Trump
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
Maharashtra
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
Supreme Court
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
;