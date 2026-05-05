Tulsi Tips: झटपट न तोड़ लें तुलसी के पत्ते, पौधे के सूखने से लेकर नया लगाने तक... ये हैं नियम, नहीं होगी धन हानि

Tulsi Astro Tips: सनातन धर्म में तुलसी का पौधा केवल पौधा नहीं है बल्कि भक्ति से संबंधित है. मान्यता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की हर दिन सुबह और शाम पूजा उपासना की जाती है और जल दिया जाता है उस घर में मां लक्ष्मी का स्थिर वास होता है. साथ ही भगवान विष्णु भी ऐसे भक्तों से अति प्रसन्न होते हैं. तुलसी के पौधे में औषधीय गुण होते हैं इसके साथ ही यह पौधा आस्था से भी जुड़ा है. विष्णु जी को अति प्रिय तुलसी के पौधे से जुड़े वैसे तो कई नियम है लेकिन यहां हम तुलसी को तोड़ने, सूखने और नया तुलसी पौधा लगाने से जुड़े नियम के बारे में जानेंगे.

तुलसी के पत्ते तोड़ने के नियम

मान्यता है कि तुलसी के पत्ते को तोड़ते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखें. कभी भी तुलसी के पत्ते को नाखुन से न तोड़ें. पत्ते को उंगली की सहायता से तोड़ें.

तुलसी के पत्ते तोड़ते समय तुलसी माता को प्रणाम करें और फिर इस मंत्र का जाप करें और इसी के साथ पत्ता तोड़ें.

मंत्र है-

महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते।

मातस्तुलसि गोविन्द हृदयानन्द कारिणी नारायणस्य पूजार्थं चिनोमि त्वां नमोस्तुते ।।

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सुबह शाम दीया जलाएं

सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को अति पवित्र माना गया है. ऐसे में सुबह और शाम पौधे के सामने दीया जरूर जलाएं. इससे घर में लक्ष्मी का आगमन, शुभ और सकारात्मक उर्जा का संचार घर में होता रहता है.

सुखे हुए पौधे का क्या करें?

तुलसी का पौधा अगर सूख जाए तो उसे इधर-उधर न फेंके बल्कि उसी मिट्टी में दबा दें या बहते जल में प्रवाहित कर दें. सुखी हुई तुलसी को गंदी जगह पर फेंकने से धन हानि होती है. सुखे पत्तों को वहीं मिट्टी में दबा दें.

नया पौधा कैसे लगाएं?

घर में लगा तुलसी का पौधा सुख गया है तो उसे तुरंत हटा दें और उसकी जगह नया पौधा लगाएं. तुलसी पौधा लगाने के लिए सबसे शुभ दिन गुरुवार माना गया है. इस दिन विष्णु जी की पूजा करें और फिर पौधा लगाएं.

तुलसी से जुड़े नियम

तुलसी में सुबह जल चढ़ाएं. ध्यान रहें रविवार, एकादशी, मंगलवार और संक्रांति पर्व पर तुलसी को जल न दें.

रविवार और एकादशी तिथि पर तुलसी को न छुए और न तोड़ें.

हर दिन शाम को तुलसी के पास घी या तेल का दीपक जरूर जलाएं, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं.

विष्णु जी की पूजा में भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल जरूर डालें.

हमेशा उत्तर-पूर्व, उत्तर या पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा रखें या लगाएं. घर में सकारात्मकता बनी रहती है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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