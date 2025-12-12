Advertisement
Astro Tips For Shoes: जूतों का इन 3 ग्रहों से है गहरा कनेक्शन, पहनते हैं किसी के उतारे या फटे जूते तो हो जाएं सावधान!

Astro Tips For Shoes: जूतों का इन 3 ग्रहों से है गहरा कनेक्शन, पहनते हैं किसी के उतारे या फटे जूते तो हो जाएं सावधान!

Shoes astrology connection: आपके जूतों का 3 ग्रहों से गहरा कनेक्शन हैं. ऐसे में अगर आप जूते पहनते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि जूते आपके ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं या कमजोर भी कर सकते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें. 

Dec 12, 2025
Vastu Tips for Shoes: क्या आप यह जानते हैं कि आपके जूते चप्पल आपके ग्रह को बिगाड़ भी सकते हैं और ग्रह दोष को दूर भी कर सकते हैं. जी हां जूतों का आपके ग्रह दोष से गहरा संबंध है. अगर आपको आदत है कि आपके किसी से जूते या चप्पल मांगकर पहन लेते हैं या किसके उतारे हुए जूतों को पहनने लगते हैं या फिर के जूते फटे और गंदे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए. क्योंकि ऐसा करना आपकी कुंडली के कुछ ग्रहों को कमजोर कर सकता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

जूते चप्पल का ग्रहों से गहरा संबंध
दरअसल, आपके पैरों और आपके जूते चप्पल का गहरा कनेक्शन शनि ग्रह से है. वहीं, जूते चप्पल का छाया ग्रह राहु और केतु से भी संबंध है. ऐसे में जब आप गंदे जूते पहनते हैं तो शनिदोष लगता है और जब आप बाहर से घर के अंदर जूते पहने ही आ जाते हैं तो इससे राहु और केतु की स्थिति कुंडली में कमजोर होती है. फैशन के हिसाब से लोग जूते पहनते हैं लेकिन जब काले या गहरे रंग के जूते पहनते हैं तो इससे शनि राहु और केतु मजबूत होते हैं. मन शांत रहता है, मेहनत का फल मिलता है, जिस कार्य की सिद्ध के लिए निकले है वह पूरा होता है. काले, भूरे या नीले रंग के जूते उत्तम माने गए हैं. इन जूतों को पहनने से शनि, राहु और केतु का दोष व्यक्ति को नहीं लगता है.

शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए जूतों का उपाय
कुंडली में अगर शनि ग्रह का कोई दोष या शनि की ढैय्या व साढ़ेसाती चल रही है तो इसके लिए उपाय कर सकते हैं. इसके लिए शनिवार के दिन चुपके से काले रंग का चमड़े का जूता या चप्पल किसी मंदिर के प्रवेश द्वार पर उतार आए और लोटते समय पीछे मुड़कर न देखें. इससे शनि ग्रह का क्रूर प्रभाव खत्म होगा.

उतरन या किसी और के जूते पहनने से क्या होता है?

  • उतरन या दूसरों के जूते भूलकर भी न पहनें. ऐसा करना ज्योतिष और वास्तु दोनों के अनुसार हानिकारक हो सकता है. 

  • उतरन या दूसरों के जूते पहनने से कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर हो सकती है.

  • उतरन या दूसरों के जूते पहनने से जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है. 

  • उतरन या दूसरों के जूते पहनने से जीवन में संघर्ष और आर्थिक तंगी आ सकती है.

  • उतरन या दूसरों के जूते पहनने से काम में असफलता ही हाथ लगती है.

  • उतरन या दूसरों के जूते पहनने से यात्रा में दुर्घटना होने का खतरा हो सकता है. 

जूते चप्पल से जुड़ी कुछ बातों का रखें ध्यान

  • वास्तु अनुसार घर में जूते चप्पल इधर-उधर न रखें. इससे घर में अशांति और तनाव की स्थिति बनी रहती है. शनि का अशुभ प्रभाव घर पर पड़ता है.

  • वास्तु अनुसार किसी विशेष काम के लिए जा रहे हैं जैसे इंटरव्यू, रिश्ते की बात करने या लंबी यात्रा पर तो फटे या गंदे जूते न पहनें. सफलता से चूक सकते हैं.

  • वास्तु अनुसार भूलकर भी अपने घर की देहरी पर जूतों को न उचारे बल्कि मुख्य प्रवेश द्वार से थोड़ा हटकर जूतों को व्यवस्थित रखें. नहीं घर समृद्धि नहीं होगी.

  • वास्तु अनुसार घर में पुराने या ऐसे जूते चप्पल जिनका इस्तेमाल न करते हों उनको घर में न रखें. नहीं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Shaniwar Ke Upay: गुप्त रूप से हनुमान जी को अर्पित कर दें ये 5 सामग्री, मिलेगा धन और सम्मान, मिट जाएंगे एक एक संकट!

और पढ़ें-  Mole On Forehead Meaning: माथे पर तिल होना शुभ या अशुभ, धन से क्या है इसका संबंध, जानें इसका सही और सटीक मतलब!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

Astro Tips

