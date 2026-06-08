/Astro Tips: शुक्र ग्रह की शुभता के लिए खास है स्फटिक की माला, मगर ये राशि वाले चाहकर भी ना पहने

Sphatik Mala: स्फटिक की माला को ज्योतिष में विशेष महत्व दिया गया है. यह माला शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए धारण किया जाता है. ज्योतिष में इससे जुड़े खास नियम बताए गए हैं. शुक्र ग्रह से जुड़ी स्फटिक की माला कम समय में असर दिखाती है. इसके शुभ प्रभाव से मानसिक विकार दूर होते हैं. साथ ही, इससे एकाग्रता बढ़ती है मन शांत रहता है. जब यह माला सूट नहीं करती है, तो अनेक प्रकार की मानसिक परेशानियां शुरू हो जाती हैं. ऐसे में इस माला को पहनने के नियम और सावधानियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है.
शास्त्रों में स्फटिक की माला के कई फायदे बताए गए हैं. यह माला एकाग्रता को बढ़ाने, मानसिक परेशानियों को दूर करने में सहायक है. इसकी माला पर जाप करने से मन की विकृतियां दूर होती हैं. जातक स्पष्ट और निर्मल सोच के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है. चूंकि, यह रत्न लक्ष्मी जी को प्रिय है इसलिए इसको धारण करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, उन राशि के जातकों को सूट नहीं करता जिनकी कुंडली में शुक्र उच्च का है. कुंडली में उच्च शुक्र का होने पर इसे पहनने से बचना चाहिए. स्फटिक की माला मुख्यरूप से कन्या और मीन राशि वालों के लिए अनुकूल नहीं होती. इन दो राशियों में शुक्र ग्रह उच्च का होता है.
रुद्राक्ष की माला के साथ स्फटिक को पहना जा सकता है. मगर, सावाधानी यह है कि दोनों मालाओं में मनकों की संख्या कम से कम 54 और अधिक से अधिक 108 होनी चाहिए. स्फटिक की माला पर शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी से जुड़े मंत्रों का जाप किया जा सकता है.
पढ़ाई में एकाग्रता चाहने वाले छात्र, कार्यक्षेत्र में परेशानी झेल रहे लोगों के लिए स्फिटक फायदेमंद होता है. इसके अलावा जो बहुत कोशिश करने के बाद भी मन को एकाग्र नहीं कर पाते, उनके लिए भी यह माला लाभकारी माना गया है.
स्फटिक की माला को रात में पहनकर सोना नहीं चाहिए. इससे शुक्र ग्रह का संतुलन बिगड़ सकता है.
किसी के अंतिम संस्कार में जाने से पहले इसे उतारकर स्वच्छ स्थान पर रख देना चाहिए.
अगर स्फटिक की माला पहनने पर बुरे ख्याल आने लगे, तो ज्योतिषी क सलाह लेकर उतार देना चाहिए.
स्फटिक की माला सफेद रेशमी धागे में पिरोया हुआ होना चाहिए.
धारण करने के लिए शुभ दिन शुक्रवार है.
शुक्ल पक्ष के किसी शुक्रवार या पूर्णिमा तिथि को धारण करना शुभ है.
पहनने से पहले गंगाजल से शुद्ध करें.
स्फटिक की माला को काले, नीचे या मटमैले रंग के धागे में नहीं पिरोना चाहिए.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)