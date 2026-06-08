/Astro Tips: शुक्र ग्रह की शुभता के लिए खास है स्फटिक की माला, मगर ये राशि वाले चाहकर भी ना पहने

Sphatik Mala: स्फटिक की माला को ज्योतिष में विशेष महत्व दिया गया है. यह माला शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए धारण किया जाता है. ज्योतिष में इससे जुड़े खास नियम बताए गए हैं. शुक्र ग्रह से जुड़ी स्फटिक की माला कम समय में असर दिखाती है. इसके शुभ प्रभाव से मानसिक विकार दूर होते हैं. साथ ही, इससे एकाग्रता बढ़ती है मन शांत रहता है. जब यह माला सूट नहीं करती है, तो अनेक प्रकार की मानसिक परेशानियां शुरू हो जाती हैं. ऐसे में इस माला को पहनने के नियम और सावधानियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है.