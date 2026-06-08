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Astro Tips: शुक्र ग्रह की शुभता के लिए खास है स्फटिक की माला, मगर ये राशि वाले चाहकर भी ना पहने

Astro Tips for Sphatik Mala: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, स्फटिक की माला शुक्र ग्रह को अनुकूल करने के लिए धारण किया जाता है. यह रत्न कुछ राशि के जातकों के लिए अनुकूल नहीं माना गया है.

Written ByDipesh Thakur
Published: Jun 08, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:14 PM IST
Astro Tips: शुक्र ग्रह की शुभता के लिए खास है स्फटिक की माला, मगर ये राशि वाले चाहकर भी ना पहने

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Dipesh Thakur

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र और धर्म-अध्यात्म में इनकी गहरी रूचि है और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है. इन्होंने संस्कृत साहित्य विषय से स्नातक के बाद पत्रकारिता और जनसंचार विषय से स्नातकोत्तर किया, जिसमें इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त है. 

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